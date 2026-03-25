Quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ

Người phát ngôn quân đội Iran ngày 25/3 đã bác bỏ thông tin nước này đang đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hai bên đang đối thoại.

Trong một video ghi sẵn được phát trên truyền hình nhà nước, Trung tá Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đặt câu hỏi: “Phải chăng những mâu thuẫn nội bộ của các ông đã đến mức phải tự đàm phán với chính mình?”.

Khói bốc lên sau một vụ nổ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran, Iran, ngày 2/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

“Điều mà các ông từng gọi là sức mạnh chiến lược giờ đã trở thành thất bại chiến lược. Một quốc gia tự nhận là siêu cường toàn cầu lẽ ra đã thoát khỏi tình thế này nếu có thể. Đừng biến thất bại của mình thành một thỏa thuận. Kỷ nguyên của những lời hứa suông đã chấm dứt”, Zolfaghari nhấn mạnh.

Phát biểu trên được đưa ra không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng họ đã chuyển tới Iran một kế hoạch chấm dứt xung đột gồm 15 điểm thông qua Pakistan.

Người phát ngôn quân đội Iran khẳng định lập trường của Tehran không thay đổi: “Quan điểm của chúng tôi từ đầu đến cuối vẫn như nhau: chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với các ông”.

Ông Zolfaghari cũng nhấn mạnh rằng sự ổn định trong khu vực “được bảo đảm bởi sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran”.