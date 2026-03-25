中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ

Thứ Tư, 15:56, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya bác bỏ thông tin Iran đang đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, nói rằng Washington “chỉ đang tự đàm phán với chính mình”.

Người phát ngôn quân đội Iran ngày 25/3 đã bác bỏ thông tin nước này đang đàm phán với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng hai bên đang đối thoại.

Trong một video ghi sẵn được phát trên truyền hình nhà nước, Trung tá Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran đặt câu hỏi: “Phải chăng những mâu thuẫn nội bộ của các ông đã đến mức phải tự đàm phán với chính mình?”.

Khói bốc lên sau một vụ nổ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran, Iran, ngày 2/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

“Điều mà các ông từng gọi là sức mạnh chiến lược giờ đã trở thành thất bại chiến lược. Một quốc gia tự nhận là siêu cường toàn cầu lẽ ra đã thoát khỏi tình thế này nếu có thể. Đừng biến thất bại của mình thành một thỏa thuận. Kỷ nguyên của những lời hứa suông đã chấm dứt”, Zolfaghari nhấn mạnh.

Phát biểu trên được đưa ra không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng họ đã chuyển tới Iran một kế hoạch chấm dứt xung đột gồm 15 điểm thông qua Pakistan.

Người phát ngôn quân đội Iran khẳng định lập trường của Tehran không thay đổi: “Quan điểm của chúng tôi từ đầu đến cuối vẫn như nhau: chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với các ông”.

Ông Zolfaghari cũng nhấn mạnh rằng sự ổn định trong khu vực “được bảo đảm bởi sức mạnh của lực lượng vũ trang Iran”.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran Donald Trump ngừng bắn Trung Đông quân đội Iran phát ngôn Iran xung đột Iran kế hoạch 15 điểm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Iran nghi ngờ đề xuất đàm phán của Mỹ là cái bẫy
VOV.VN - Iran nghi ngờ đề xuất đàm phán của Mỹ là một cái bẫy, trong khi Washington vừa tăng cường quân sự vừa đưa ra kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột

Phải chăng ông Trump chỉ đang cố gắng câu giờ với Iran?
VOV.VN - Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán với Iran đang đạt được tiến triển lớn dường như chỉ làm gia tăng thêm sự mơ hồ về một cuộc chiến mà mục tiêu vốn đã không rõ ràng. Câu hỏi cơ bản nhất đặt ra hiện nay là: Hai bên sẽ đàm phán gì?

Hé lộ chi tiết kế hoạch 15 điểm của Mỹ để chấm dứt xung đột với Iran
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã đưa ra 15 điều kiện nhằm chấm dứt xung đột với Iran, song Israel lo ngại Washington có thể thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời trước khi các điều khoản then chốt được thống nhất.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ