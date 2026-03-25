Iran nghi ngờ đề xuất đàm phán của Mỹ là cái bẫy

Theo nguồn tin của Axios, phía Iran cho rằng đề xuất của Mỹ về việc tổ chức đàm phán tại Islamabad có thể là một "cái bẫy”.

Các nguồn tin cho biết việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn đã làm gia tăng nghi ngờ tại Tehran về thiện chí thực sự của Washington. Đại diện của Iran đã thông báo với các bên trung gian gồm Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ rằng các động thái quân sự của Mỹ, cùng với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường đáng kể binh lực, “đã khiến họ nghi ngờ rằng đề xuất đàm phán hòa bình chỉ là một chiêu đánh lừa”.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Phía Iran cũng nhấn mạnh họ “không muốn bị lừa thêm lần nữa”, khi các cuộc tấn công nhằm vào nước này hồi tháng 6/2025 và ngày 28/2 vừa qua đều diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Axios cho biết Mỹ coi kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột đã chuyển cho Iran là cơ sở cho các cuộc thương lượng sắp tới. Washington được cho là muốn xác định liệu Tehran có sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ mà trước đây họ từng từ chối hay không.

Tuy nhiên, một nguồn tin tại Nhà Trắng cho hay Mỹ vẫn đang cân nhắc khả năng chuyển sang giai đoạn tác chiến trên bộ trong chiến dịch chống Iran, dù chưa có quyết định cuối cùng.

Trước đó, Kênh 12, một trong những kênh truyền hình chính và phổ biển của Israel, dẫn lời một quan chức nước này tiết lộ cuộc gặp giữa đại diện Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này tại Islamabad.

Trong khi đó, báo New York Times đưa tin Mỹ đã gửi tới Iran kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Theo tờ báo, kế hoạch này đề cập tới các vấn đề liên quan chương trình tên lửa, hạt nhân của Iran cũng như tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ngày 23/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong hai ngày trước đó về việc chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông. Ông cũng cho biết đã chỉ đạo Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định với hãng thông tấn IRNA rằng Tehran chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington, mà chỉ truyền đạt lập trường của mình thông qua các bên trung gian.