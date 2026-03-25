Iran nghi ngờ đề xuất đàm phán của Mỹ là cái bẫy

Thứ Tư, 11:18, 25/03/2026
VOV.VN - Iran nghi ngờ đề xuất đàm phán của Mỹ là một cái bẫy, trong khi Washington vừa tăng cường quân sự vừa đưa ra kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột

Theo nguồn tin của Axios, phía Iran cho rằng đề xuất của Mỹ về việc tổ chức đàm phán tại Islamabad có thể là một "cái bẫy”.

Các nguồn tin cho biết việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn đã làm gia tăng nghi ngờ tại Tehran về thiện chí thực sự của Washington. Đại diện của Iran đã thông báo với các bên trung gian gồm Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ rằng các động thái quân sự của Mỹ, cùng với quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường đáng kể binh lực, “đã khiến họ nghi ngờ rằng đề xuất đàm phán hòa bình chỉ là một chiêu đánh lừa”.

iran nghi ngo de xuat dam phan cua my la cai bay hinh anh 1
Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC ở Tehran, Iran, ngày 12/11/2025. Ảnh: WANA/Reuters

Phía Iran cũng nhấn mạnh họ “không muốn bị lừa thêm lần nữa”, khi các cuộc tấn công nhằm vào nước này hồi tháng 6/2025 và ngày 28/2 vừa qua đều diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Axios cho biết Mỹ coi kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột đã chuyển cho Iran là cơ sở cho các cuộc thương lượng sắp tới. Washington được cho là muốn xác định liệu Tehran có sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ mà trước đây họ từng từ chối hay không.

Tuy nhiên, một nguồn tin tại Nhà Trắng cho hay Mỹ vẫn đang cân nhắc khả năng chuyển sang giai đoạn tác chiến trên bộ trong chiến dịch chống Iran, dù chưa có quyết định cuối cùng.

Trước đó, Kênh 12, một trong những kênh truyền hình chính và phổ biển của Israel, dẫn lời một quan chức nước này tiết lộ cuộc gặp giữa đại diện Mỹ và Iran có thể diễn ra vào cuối tuần này tại Islamabad.

Trong khi đó, báo New York Times đưa tin Mỹ đã gửi tới Iran kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Theo tờ báo, kế hoạch này đề cập tới các vấn đề liên quan chương trình tên lửa, hạt nhân của Iran cũng như tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.

Ngày 23/3, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc thảo luận mang tính xây dựng trong hai ngày trước đó về việc chấm dứt các hành động thù địch tại Trung Đông. Ông cũng cho biết đã chỉ đạo Lầu Năm Góc hoãn các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định với hãng thông tấn IRNA rằng Tehran chưa tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán nào với Washington, mà chỉ truyền đạt lập trường của mình thông qua các bên trung gian.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Phải chăng ông Trump chỉ đang cố gắng câu giờ với Iran?
Phải chăng ông Trump chỉ đang cố gắng câu giờ với Iran?

VOV.VN - Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán với Iran đang đạt được tiến triển lớn dường như chỉ làm gia tăng thêm sự mơ hồ về một cuộc chiến mà mục tiêu vốn đã không rõ ràng. Câu hỏi cơ bản nhất đặt ra hiện nay là: Hai bên sẽ đàm phán gì?

Phải chăng ông Trump chỉ đang cố gắng câu giờ với Iran?

Phải chăng ông Trump chỉ đang cố gắng câu giờ với Iran?

VOV.VN - Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán với Iran đang đạt được tiến triển lớn dường như chỉ làm gia tăng thêm sự mơ hồ về một cuộc chiến mà mục tiêu vốn đã không rõ ràng. Câu hỏi cơ bản nhất đặt ra hiện nay là: Hai bên sẽ đàm phán gì?

Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance
Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

VOV.VN - Iran được cho là đã gửi thông điệp tới Washington, bày tỏ ưu tiên đàm phán với Phó Tổng thống JD Vance thay vì các nhân vật thân cận của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng và thiếu lòng tin sau các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Iran muốn đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

VOV.VN - Iran được cho là đã gửi thông điệp tới Washington, bày tỏ ưu tiên đàm phán với Phó Tổng thống JD Vance thay vì các nhân vật thân cận của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng và thiếu lòng tin sau các cuộc đàm phán đổ vỡ.

Cấu trúc quyền lực ở Iran: Ai thực sự nắm quyền quyết định thỏa thuận với Mỹ?
Cấu trúc quyền lực ở Iran: Ai thực sự nắm quyền quyết định thỏa thuận với Mỹ?

VOV.VN - Giữa lúc Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang đối thoại với một “nhân vật cấp cao” của Iran, câu hỏi cốt lõi không còn là liệu các cuộc tiếp xúc có diễn ra hay không, mà là: Ai tại Tehran thực sự có quyền quyết định trong một hệ thống quyền lực ngày càng phân mảnh vì chiến tranh.

Cấu trúc quyền lực ở Iran: Ai thực sự nắm quyền quyết định thỏa thuận với Mỹ?

Cấu trúc quyền lực ở Iran: Ai thực sự nắm quyền quyết định thỏa thuận với Mỹ?

VOV.VN - Giữa lúc Tổng thống Donald Trump tuyên bố đang đối thoại với một “nhân vật cấp cao” của Iran, câu hỏi cốt lõi không còn là liệu các cuộc tiếp xúc có diễn ra hay không, mà là: Ai tại Tehran thực sự có quyền quyết định trong một hệ thống quyền lực ngày càng phân mảnh vì chiến tranh.

