Quân đội Mỹ ký hợp đồng kỷ lục để sản xuất tên lửa Patriot PAC-3 MSE

Hợp đồng có thời hạn đến năm 2032, nằm trong kế hoạch mua sắm dài hạn của Lầu Năm Góc nhằm mở rộng năng lực sản xuất và bổ sung kho dự trữ tên lửa phòng không. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, giá trị hợp đồng sẽ được giải ngân theo từng đợt đặt hàng trong những năm tới, thay vì chi trả toàn bộ ngay lập tức.

Các tổ hợp tên lửa Patriot tại một căn cứ quân đội Mỹ ở Pyeongtaek, Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

Patriot PAC-3 MSE là phiên bản hiện đại nhất của dòng tên lửa đánh chặn Patriot, được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật, tên lửa hành trình, máy bay và một số mục tiêu bay tốc độ cao. Khác với các phiên bản trước sử dụng đầu đạn nổ mảnh, PAC-3 MSE áp dụng công nghệ “bắn và tiêu diệt”, tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp với tốc độ rất cao, giúp tăng đáng kể độ chính xác và hiệu quả đánh chặn.

Theo Lockheed Martin, công ty sẽ đầu tư khoảng 8-9 tỷ USD để mở rộng hơn 20 cơ sở sản xuất trên khắp nước Mỹ, với mục tiêu nâng công suất lên khoảng 2.000 tên lửa PAC-3 MSE mỗi năm vào cuối thập kỷ này. Đây sẽ là mức sản lượng cao nhất từ trước đến nay của dòng tên lửa này.

Nhu cầu đối với Patriot PAC-3 MSE tăng mạnh trong những năm gần đây khi Mỹ và các đồng minh liên tục sử dụng hệ thống Patriot để bảo vệ căn cứ quân sự và các thành phố trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Xung đột tại Ukraine và căng thẳng leo thang ở Trung Đông đã khiến lượng tên lửa dự trữ của Mỹ giảm đáng kể, buộc Washington phải đẩy nhanh năng lực sản xuất để vừa đáp ứng nhu cầu trong nước, vừa tiếp tục cung cấp cho các đồng minh.