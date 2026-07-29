Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky thảo luận hợp tác sản xuất tên lửa Patriot

Cuộc gặp kín tại Phòng Bầu dục giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trước lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong những nghị sĩ Mỹ ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất. Sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc gặp "tốt đẹp" và trao đổi về việc Mỹ cấp phép để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo cam kết mà Tổng thống Trump đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO hồi đầu tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm tại Nhà Trắng. Ảnh: Getty

Ông Zelensky cho biết hai bên cũng thảo luận về một số sáng kiến quốc phòng khác, đồng thời nhất trí cần thúc đẩy tiến trình ngoại giao nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga, vốn đang rơi vào bế tắc sau hơn bốn năm xung đột.

Theo kế hoạch, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ lần đầu tiên tới Ukraine nhằm thúc đẩy các nỗ lực trung gian giữa Kiev và Moscow. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cũng cho biết ông đã gặp lãnh đạo tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin để bàn về khả năng đồng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot tại Ukraine, đồng thời cho biết các nhóm kỹ thuật của hai bên đã bắt đầu nghiên cứu phương án triển khai trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu trước cuộc hội đàm, một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump sẽ tập trung trao đổi với người đồng cấp Ukraine về triển vọng của tiến trình hòa bình và cho rằng đây là thời điểm để kết thúc cuộc xung đột. Sau cuộc gặp, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cuộc hội đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky diễn ra "tích cực và hiệu quả".

Chuyến thăm Washington của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo đã cải thiện đáng kể so với những tháng đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, Ukraine vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi Lầu Năm Góc thông báo sẽ chưa giải ngân hết khoản viện trợ quân sự trị giá 400 triệu USD đã được Quốc hội Mỹ phê duyệt cho đến năm tài khóa 2029, động thái đang vấp phải chỉ trích từ cả hai đảng tại Quốc hội.

Sau lễ tang Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Tổng thống Zelensky dự kiến tiếp tục tới Quốc hội Mỹ để gặp các thượng nghị sĩ, trong bối cảnh Thượng viện chuẩn bị xem xét một gói trừng phạt mới nhằm vào Nga, dự luật mà ông Graham đã tích cực thúc đẩy trước khi qua đời.

Thượng viện Mỹ thúc đẩy dự luật trừng phạt mới nhằm vào Nga và Iran

Thượng viện Mỹ ngày 28/7 bắt đầu quy trình bỏ phiếu đối với dự luật trừng phạt mới nhằm vào Nga và Iran như một hành động tưởng nhớ cố Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người được xem là một trong những đồng minh ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất tại Quốc hội Mỹ.

Theo kế hoạch, Thượng viện sẽ tiến hành cuộc bỏ phiếu thủ tục đầu tiên để mở đường cho việc xem xét dự luật, hiện được đổi tên thành "Đạo luật Trừng phạt Nga và Iran năm 2026 của Lindsey O. Graham" nhằm tưởng nhớ cố thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.

Dự luật đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các quan chức Nga, đồng thời trao quyền cho Tổng thống Mỹ áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia tiếp tục nhập khẩu lượng lớn dầu khí của Nga, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và một số nước thuộc Liên minh châu Âu. Tổng thống cũng sẽ có quyền quyết định thời điểm dỡ bỏ các mức thuế này.

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ ủng hộ dự luật sau khi đề nghị bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Theo tuyên bố của nhóm nghị sĩ lưỡng đảng bảo trợ dự luật, luật mới nhằm ngăn chặn các nước tiếp tục mua dầu khí của Nga, đồng thời hạn chế khả năng của Iran trong việc hỗ trợ các lực lượng mà Mỹ coi là khủng bố và phát triển chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, dự luật vẫn vấp phải sự phản đối từ một số nghị sĩ Dân chủ. Họ cho rằng các điều khoản về thuế quan sẽ trao quá nhiều quyền cho Tổng thống trong việc áp thuế đối với cả các đồng minh của Mỹ, làm gia tăng chi phí nhập khẩu và có thể ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ.

Dân biểu Gregory Meeks, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho rằng dự luật không đơn thuần là một gói trừng phạt mà còn mở rộng đáng kể quyền áp thuế của Tổng thống, kể cả đối với các đối tác châu Âu.

Bên cạnh đó, nhiều nghị sĩ của cả hai đảng vẫn còn băn khoăn về các điều khoản liên quan đến thuế quan. Tuy nhiên, nhóm nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ cho biết đã đạt được thỏa thuận về quy trình bỏ phiếu và kỳ vọng sẽ thúc đẩy dự luật trong những ngày tới như một sự tri ân đối với cố Thượng nghị sĩ Lin-xây Gra-ham, người đã dành những ngày cuối đời để vận động cho dự luật này.