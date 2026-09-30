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Quân đội Mỹ tuyên bố hoàn tất việc rút quân khỏi Iraq có trật tự

Thứ Tư, 22:26, 30/09/2026
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VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 30/9 tuyên bố đã hoàn tất việc rút lực lượng khỏi Iraq, khép lại chiến dịch kéo dài 12 năm nhằm chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại quốc gia Trung Đông này.

Phần lớn binh sĩ Mỹ đã rút khỏi các căn cứ trên lãnh thổ Iraq trong năm 2025. Tuy nhiên, Washington vẫn duy trì hàng trăm quân nhân tại khu vực tự trị của người Kurd ở miền Bắc Iraq để tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ còn lại.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết toàn bộ binh sĩ và trang thiết bị quân sự Mỹ đã rời căn cứ không quân cuối cùng mà lực lượng này còn sử dụng tại miền Bắc Iraq. Quá trình rút quân được tiến hành một cách có trật tự.

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Một máy bay vận tải quân sự Mỹ tại căn cứ Camp Victory gần Sân bay Quốc tế Baghdad, thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 29/9/2026. Ảnh: Stringer/Reuters

Ông Parnell khẳng định dấu mốc này phản ánh kết quả của chiến dịch kéo dài 12 năm, qua đó đánh bại IS, một mối đe dọa quân sự có tổ chức tại Iraq và trên toàn khu vực.

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, việc rút quân cũng đánh dấu sự chuyển đổi từ một chiến dịch liên quân thời chiến sang mô hình bảo đảm an ninh do Iraq dẫn dắt. Quan hệ an ninh giữa Washington và Baghdad trong giai đoạn tới sẽ được duy trì trên cơ sở hợp tác song phương thông thường hơn.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận toàn bộ lực lượng và trang thiết bị quân sự Mỹ đã rời Căn cứ Không quân Erbil ngày 30/9/2026, chính thức khép lại nhiệm vụ tại Iraq.

Mỹ triển khai lực lượng trở lại Iraq từ năm 2014, sau khi IS chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn tại Iraq và Syria. Trong những năm tiếp theo, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu hỗ trợ lực lượng Iraq tiến hành các chiến dịch quân sự, huấn luyện và chia sẻ thông tin tình báo nhằm đẩy lùi tổ chức này.

Việc hoàn tất rút quân đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq, đồng thời đặt trách nhiệm lớn hơn lên các lực lượng an ninh Iraq trong việc ngăn chặn nguy cơ IS phục hồi. 

Quang Trung/VOV-Washington
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