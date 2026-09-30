Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến cắt giảm 20% nhân sự cấp cao từ năm 2027

Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Hegseth sẽ chỉ đạo tất cả các quân chủng của Mỹ tăng gấp đôi mức cắt giảm 10% mà ông đã ra lệnh hồi đầu năm ngoái đối với khoảng 800 vị trí sĩ quan cấp tướng và đô đốc, nâng tổng mức giảm lên 20% và phải hoàn thành trước ngày 1/1/2027.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Các nội dung này dự định sẽ được Bộ trưởng Hegseth đưa ra trong bài phát biểu trước binh sĩ tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở Virginia, năm thứ hai liên tiếp ông sẽ đọc bài phát biểu mà Lầu Năm Góc gọi là “Bài phát biểu về Tình hình Lực lượng”.

Trước đó, Fox News đã đưa tin về việc cắt giảm quân số mới, có thể bao gồm bất kỳ tướng một sao trở lên hoặc sĩ quan có cấp bậc tương đương trong Hải quân.

Khi Bộ trưởng Hegseth lần đầu tiên công bố nỗ lực cắt giảm các cấp bậc cao nhất trong quân đội, ông lập luận rằng mục đích là loại bỏ “cơ cấu lực lượng dư thừa để tối ưu hóa và tinh giản bộ máy lãnh đạo”. Trong một bản ghi nhớ được công bố vào tháng 5/2025, ông nói mục tiêu là giải phóng quân đội khỏi “các tầng lớp quan liêu không cần thiết”.

Trong đợt cắt giảm ngân sách năm ngoái, Bộ trưởng Hegseth cũng ra lệnh cho quân đội chính quy giảm 20% số tướng bốn sao - cấp bậc lãnh đạo cao nhất - và Lực lượng Vệ binh Quốc gia giảm 20% số vị trí cấp cao, nhưng không rõ liệu tất cả các đợt cắt giảm đó đã được thực hiện hay chưa.

Trong một phản ứng, Thượng Nghị sĩ Jack Reed, một đảng viên Dân chủ và là thành viên cấp cao của Ủy ban Quân sự Thượng viện, cho biết việc loại bỏ các vị trí lãnh đạo cấp cao phải được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến ​​của Quốc hội và cảnh báo rằng các kế hoạch cắt giảm này “nên khiến mọi người dân Mỹ lo ngại”.

Tại Mỹ, số lượng chức vụ tướng lĩnh trong quân đội được quy định bởi luật, nhưng có thể để trống các vị trí này bằng cách không đệ trình đề cử người thay thế lên Quốc hội.