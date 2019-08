Quan hệ Mỹ - Anh sẽ “nồng ấm” hơn dưới thời Thủ tướng Boris Johnson?

Chỉ hơn 1 tuần, kể từ nhậm chức Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã có 2 cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, để bàn về mối quan hệ hợp tác song phương, thỏa thuận tự do thương mại giữa 2 nước thời kỳ hậu Brexit và vấn đề an ninh toàn cầu. Với nhiều quan điểm khá tương đồng giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Anh, mối quan hệ đồng minh giữa 2 quốc gia này đang được dự báo sẽ “nồng ấm” hơn trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Daily Express.

Nhà Trắng hôm qua (3/8) cho biết, trong cuộc điện đàm lần thứ 2, Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson đã thảo luận về vấn đề thương mại, mạng điện thoại di động thế hệ mới 5G và vấn đề an ninh toàn cầu.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép đối với các nước đồng minh, trong đó có Anh, tránh sử dụng các thiết bị của Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc trong lắp đặt mạng lưới điện thoại di động 5G. Phía Mỹ đang cho rằng Huawei là một rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, hồi tháng 4/2019, Hội đồng An ninh quốc gia Anh đã nhất trí cho Huawei “tiếp cận có giới hạn” nhằm hỗ trợ xây dựng một số hạng mục ít nhạy cảm của mạng lưới 5G như các trạm ăng ten và cơ sở hạ tầng “không thiết yếu” khác. Dẫu vậy, khi nhậm chức Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson đã thể hiện quan điểm tương đồng hơn với Mỹ trong vấn đề Huawei hơn so với người tiền nhiệm Theresa May. Và Mỹ đang rất kỳ vọng vào quyết định tới đây của Tân Thủ tướng Anh về Huawei.

Liên quan đến thỏa thuận thương mại với Mỹ thời kỳ hậu Brexit, trong cuộc điện đàm, hôm qua (3/8), Tân Thủ tướng Anh khẳng định, đây là 1 ưu tiên hàng đầu của nước này. Đây được xem là câu trả lời mà Mỹ “đang mong chờ” nhất từ Anh trong bối cảnh 2 nước đang có bất đồng về việc Anh định áp thuế 2% đối với các công ty Mỹ như Amazon, Google và Facebook,… từ tháng 4/2020. Phía Mỹ từng cảnh báo, nước này sẵn sàng từ bỏ thỏa thuận tự do thương mại hậu Brexit nếu Anh không hủy bỏ kế hoạch áp thuế này.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, viễn cảnh này không nên diễn ra bởi những lợi ích mà thỏa thuận tự do thương mại Mỹ - Anh sẽ là rất lớn. “Hai bên sẽ làm việc về 1 thỏa thuận thương mại. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một thỏa thuận thương mại rất lớn. Bạn biết đấy, chúng tôi có thể làm cho hợp tác song phương tăng trưởng gấp ba đến bốn lần, nhưng điều này bị cản trở bởi mối quan hệ của Anh với Liên minh Châu Âu (EU). Chúng tôi đã bị cản trở rất nhiều về thương mại trước đây”, ông Trump nói.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Anh cũng đang được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm liên quan đến những căng thẳng giữa 2 nước với Iran gần đây. Đã có không ít ý kiến cho rằng, nước Anh đang theo Mỹ, thể hiện một quan điểm cứng rắn hơn với Iran, từ thỏa thuận hạt nhân 2015 cho đến những ảnh hưởng của Iran trong khu vực.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng sẽ gặp nhau tại Pháp, nhân Hội nghị Thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển G7 vào cuối tháng 8/2019./.