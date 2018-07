Anh cải tổ nội các: Cú sốc lớn đối với Thủ tướng May

Thủ tướng Anh Theresa May hôm 10/7 chủ trì một phiên họp nhằm cải tổ nội các mới sau khi một loạt thành viên trong chính phủ Anh đồng loạt từ chức nhằm phản đối kế hoạch Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (gọi tắt là Brexit).

Sự ra đi của một loạt quan chức cấp cao đặt ra thách thức lớn với Thủ tướng Theresa May. Ảnh: Sky News.

Đây được xem là một cú sốc lớn đối với Thủ tướng Anh khi mà kế hoạch Brexit vừa được nội các Anh nhất trí hôm 6/7 vừa qua và thời điểm Brexit cũng sắp đến gần.

Nguồn tin chính phủ Anh cho biết, tại cuộc họp, bà May thông báo kế hoạch cải tổ nội các mới sau khi một loạt thành viên nội các, kể cả Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng Brexit David Davis hai ngày 8 và 9/7 đã nộp đơn từ chức. Theo đó, ông Jeremy Hunt, trước là Bộ trưởng Y tế nay được chuyển sang vị trí Ngoại trưởng.

Ông Matt Hancock sẽ thay thế vị trí của ông Jeremy Hunt. Trong khi Bộ trưởng Tư pháp Jeremy Wright sẽ trở thành Bộ trưởng Văn hóa. Vị trí Bộ trưởng Tư pháp sẽ do ông Geoffrey Cox đảm nhiệm. Bà May cũng kêu gọi thống nhất lập trường trong đảng tránh để xảy ra bất đồng, mở đường cho lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn sẽ trở thành Thủ tướng mới.

Trong vòng 1 năm qua, bà May đã để mất 4 thành viên quan trọng trong nội các vì các lý do khác nhau. Cũng không ít lần những mâu thuẫn và chia rẽ trong nội bộ chính phủ Anh, chủ yếu liên quan chủ đề Brexit làm lung lay chiếc ghế thủ tướng của bà May.

Nhưng sự ra đi lần này của hai cái tên nổi bật và chủ chốt trong chính phủ là Ngoại trưởng Boris Johnson và Bộ trưởng Brexit David Davis thực sự đặt ra thách thức lớn nhất đối với Thủ tướng May từ khi bà nhậm chức tới nay.

Bởi đây là sự ra đi của hai vị “lão tướng” từng gắn bó với bà May ngay từ những ngày đầu bà nhậm chức trong giai đoạn đầy thách thức để đưa nước Anh an toàn rời Liên minh châu Âu.

Trong một diễn biến mới nhất ngay sau bài phát biểu của bà vào hôm qua (9/7) trước các nghị sĩ đảng Bảo thủ để thuyết phục họ ủng hộ kế hoạch Brexit, đã có thêm hai thành viên chính phủ khác từ chức, gồm ông Conor Burns, thư ký riêng tại Hạ viện của cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, và ông Chris Green, Phó Quốc vụ khanh Bộ Giao thông.

Một nhóm nghị sĩ khác cũng đã tuyên bố sẽ nộp đơn kiến nghị lên Chủ tịch Ủy ban 1922 của các nghị sĩ đảng Bảo thủ tại Hạ viện để bày tỏ bất tín nhiệm Thủ tướng. Một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm sẽ tự động được tiến hành với sự tham gia của các nghị sĩ đảng Bảo thủ nếu thu thập đủ ít nhất 48 đơn kiến nghị.

Những diễn biến dồn dập trên cho thấy, Thủ tướng May đang phải đứng đầu một chính phủ không đoàn kết trong việc xây dựng một chính sách ngoại giao và thương mại cho thời kỳ chuyển tiếp quan trọng sắp tới.

Trong một tuyên bố, lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhận xét: “Nước Anh đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chính trị. Hai Bộ trưởng đã từ chức và chúng ta cũng không chắc chắn về mối quan hệ tương lại với những người láng giềng và những đối tác của chúng ta như thế nào. Chính phủ Anh không đủ khả năng để đảm bảo một thỏa thuận nhằm bảo vệ nền kinh tế, công việc và mức sống cho người dân Anh, cho nước Anh”.

Nước Anh dự kiến sẽ rời Liên minh châu Âu vào ngày 29/3/2019 song cho đến nay, hai bên vẫn chưa thống nhất được về việc thỏa thuận thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu sẽ hoạt động như thế nào sau Brexit.

Sự trì hoãn này một phần là do những bất đồng sâu sắc trong nội bộ đảng Bảo thủ của bà May liên quan đến vấn đề nước Anh sẽ như thế nào sau Brexit.

Trong bức thư trả lời đơn từ chức của Ngoại trưởng Boris Johnson hôm 9/7, bà May khẳng định sẽ bảo vệ đến cùng việc triển khai kế hoạch Brexit song theo giới quan sát, những ngày tới đây được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn hơn đối với Thủ tướng Anh. Những bất đồng trong nội bộ đảng cũng sẽ khiến Thủ tướng Anh gặp không ít khó khăn trong quá trình đàm phán Brexit với Liên minh châu Âu./.

Anh bổ nhiệm người từng có quan điểm chống Brexit làm ngoại trưởng VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm Ngoại trưởng mới sau khi người ông Boris Johnson từ chức. Ngoại trưởng Anh từ chức để phản đối kế hoạch Brexit VOV.VN - Thủ tướng Anh Theresa May đã chấp nhận đơn từ chức của Ngoại trưởng Boris Johnson và cám ơn những cống hiến của ông thời gian qua.