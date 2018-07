Báo động hàng loạt vụ người di cư đến châu Âu chết ngạt trong xe tải

Thảm kịch mới nhất là vụ 8 người di cư chết ngạt ngạt trong xe tải được phát hiện hôm 16/7 tại Libya, khiến dư luận không khỏi quan ngại về sự an toàn của người di cư khi bất chấp tính mạng tìm đường vào châu Âu. Xe tải chở người nhập cư ở Libya. (Ảnh: AFP)

Nhà chức trách Libya hôm qua phát hiện 8 thi thể trong một xe tải nhồi nhét khá nhiều người di cư tại thành phố Zuwara, nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 110 km. Trong số những người tử vong có 6 trẻ em, một phụ nữ và một người đàn ông. Ngoài 8 thi thể, cảnh sát cũng tìm thấy khoảng 90 người khác đang trong tình trạng nguy kịch và đã được đưa vào viện để điều trị.

Những người di cư trên đều đến từ khu vực Hạ Sahara và các quốc gia khác như Pakistan và Bangladesh và đang chờ để được di chuyển tiếp bằng đường biển vào châu Âu. Họ bị nhồi nhét và nhốt bên trong một tủ lạnh được thiết kế để vận chuyển thịt cá.

Điều tra cho thấy, những người di cư đã chết ngạt do bị nhốt quá lâu. Mùi xăng được phát hiện nồng nặc trong xe trong khi nhiệt độ ban ngày ở khu vực Tây Bắc Libya thời gian này thường hơn 30 độ C. Chủ sở hữu của chiếc xe tải đã được xác định và Cơ quan An ninh Libya đang tiến hành điều tra.

“Khi chúng tôi mở bên trong xe tải có khoảng gần 100 người di cư bất hợp pháp bên trong xe” – người phát ngôn Giám đốc An ninh thành phố Zuwara Hafer Moamar cho biết. “Bọn họ đều ở trong tình trạng sức khỏe xấu, thậm chí nguy kịch. Xe tải được dùng để vận chuyển cá và thịt. Cửa xe đã bị đóng hoàn toàn, nhốt những người di cư bên trong để chuẩn bị di cư vào châu Âu. Bên trong xe còn có cả những thùng chứa xăng khiến họ bị chết ngạt và sợ hãi”.

Đây là vụ việc thương tâm thứ 2 xảy ra trong vòng chưa đầy một tháng qua liên quan đến dòng người di cư vào châu Âu thông qua tuyến đường Libya.

Cuối tháng 6 và đầu tháng 7 vừa qua (29/6 và 1/7) cũng đã liên tiếp xảy ra hai vụ đắm tàu khiến 204 người di cư phải bỏ mạng trên vùng biển ngoài khơi Libya, nâng tổng số người di cư chết đuối tại Địa Trung Hải kể từ đầu năm đến nay lên hơn 1 nghìn người. Nguyên nhân là do những kẻ buôn lậu đưa người di cư ra biển trên tàu thuyền không đủ tiêu chuẩn an toàn.

Những thảm kịch nối tiếp thảm kịch liên quan đến người di cư chỉ trong một thời gian ngắn khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về sự an toàn của người di cư khi bất chấp tính mạng tìm đường vào châu Âu.

“Thống kê của chúng tôi cho thấy, tính đến nay đã có hơn 1.000 người di cư chết đuối trên biển khi tìm đường vào châu Âu” – người phát ngôn Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) Leonard Doyle nói. “Họ phải bỏ mạng vì những kẻ buôn người không có lương tâm khi đặt tính mạng của người di cư vào những tình thế cực kỳ nguy hiểm”.

Những thảm kịch liên tiếp liên quan người di cư cũng cho thấy một thực tế là những giải pháp mà Liên minh châu Âu (EU) triển khai thời gian qua vẫn chưa toàn diện và chưa bao trùm được tất cả các quốc gia có đông người di cư tới châu Âu.

Vấn đề đặt ra hiện nay là EU cần phải đưa ra được một kế hoạch tổng thể và thống nhất trong toàn liên minh, bao gồm cả các quốc gia có đông người di cư tới châu Âu và cả quốc gia thứ 3 thay cho những biện pháp tạm thời và tức thì, thiếu tầm nhìn nhằm giải quyết triệt để bài toán người di cư./.