Bầu cử Quốc hội Campuchia: Thắng lợi lớn nhất là niềm tin của nhân dân

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia đang tiếp tục kiểm đếm phiếu bầu và chưa thể công bố đảng nào giành thắng lợi, nhưng đến nay có thể khẳng định thắng lợi lớn nhất thuộc về toàn thể nhân dân Campuchia.

Người dân Campuchia đặt niềm tin vào cuộc bầu cử Quốc hội.

Một điều dễ dàng nhận thấy và không thể phủ nhận là không khí hòa bình, hạnh phúc luôn tràn ngập trên khắp Vương quốc Campuchia trong suốt 3 tuần lễ diễn ra chiến dịch vận động tranh cử và ngày bầu cử Quốc hội Khóa VI. Tất cả 20 đảng chính trị tham gia tranh cử đều được tự do tiến hành tổ chức vận động cử tri, tự do tuyên truyền cương lĩnh, thể hiện quan điểm, kể cả những ý kiến chỉ trích chính phủ... Người dân Campuchia cũng được tự do lựa chọn và bày tỏ ý kiến ủng hộ những chính đảng mà họ yêu thích.

Bà Som Sokhun, cử tri tại tỉnh Kal Dal cho biết: “Tôi đi bầu cử để lựa chọn người lãnh đạo mà tôi yêu quý. Tôi chọn người lãnh đạo tốt để mang lại cuộc sống an bình, mọi người ai ai cũng có công ăn việc làm và hưởng một cuộc sống tự do”.

Sự tham gia tích cực, nhiệt tình của đông đảo nhân dân Campuchia vào tiến trình cuộc bầu cử, với minh chứng rõ ràng nhất là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt tới 82,89%, đã trở thành nền tảng cho thành công của mọi giai đoạn chuẩn bị và tiến hành bầu cử. Nhân dân Campuchia từ lâu đã rất mong chờ cuộc bầu cử Quốc hội lần này với hy vọng qua đó thể hiện được ý chí, đặt niềm tin và hy vọng vào một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chính nhân dân Campuchia là người đã tự quyết định vận mệnh của mình thông qua cuộc bầu cử tự do, công bằng vừa được tổ chức.

Những con số biết nói như 20 chính đảng tham gia tranh cử, 82,89% tỷ lệ cử tri đi bầu cử, hơn 90.000 quan sát viên trong nước và quốc tế tham gia giám sát bầu cử. Đây là những con số kỷ lục, vượt xa so với những kỳ bầu cử trước đó trong lịch sử tại Campuchia. Điều này phản ánh đầy đủ nền dân chủ đa đảng, quyền tự do của công dân đã được phát huy cao độ.

Ông Vijay Jolly, một nhà chính trị dầy dạn kinh nghiệm đến từ Ấn Độ, lãnh đạo cao cấp của đảng BJP, đã đến tham gia giám sát cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia từ giai đoạn các đảng chính trị tiến hành chiến dịch tranh cử. Cảm nhận đầy đủ bầu không khí chính trị đang diễn ra tại xứ sở chùa tháp, ông Vijay Jolly chia sẻ: “Hãy nghe tiếng vỗ tay của mọi người, nhìn nụ cười của những thanh niên, chúng ta có thể thấy được sự háo hức của những người trẻ, sự tự tin của những cậu bé, cô bé. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng chắc chắn về nền dân chủ đang được duy trì và phát huy ở Campuchia. Hôm nay, chúng ta đang chứng kiến không phải hàng trăm, hàng nghìn mà là hàng triệu người ủng hộ các đảng chính trị”.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham gia mít-tinh trong ngày bầu cử.

Người dân Campuchia đi bỏ phiếu.

Ông Youseff Awad, Phó chủ tịch Diễn đàn quốc tế Các đảng chính trị châu Á (ICAPP), với tư cách quan sát viên cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia Khóa VI, đã đi giám sát trực tiếp nhiều điểm bỏ phiếu tại nhiều địa phương ở Campuchia trong ngày bầu cử.

Ông Youseff Awad nói: “Có 2 điểm tôi muốn đề cập là hãy nhìn vào số lượng cử tri đi bầu cử, theo quan sát riêng của tôi đã đạt tỷ lệ hơn 80%, cuộc bầu cử diễn ra một cách hòa bình, tốt đẹp. Tôi đến từ Lebanon, đất nước chúng tôi cũng mới tổ chức bầu cử vào tháng 5/2018 và chúng tôi chỉ có tỉ lệ dưới 50% cử tri đi bỏ phiếu. Tại các điểm bầu cử hôm nay tôi đã giám sát đều có tỉ lệ hơn 80% cử tri đi bầu cử. Tôi xin chúc mừng cho tương lai tươi đẹp của đất nước này”.

Trong tổng số hơn 8,3 triệu cử tri được đăng ký tham gia bầu cử, có tới gần 7 triệu người đã thực hiện quyền công dân để tự mình chọn lựa ra đảng lãnh đạo đất nước, gửi gắm ước mơ vào những người lãnh đạo họ tin cậy. Kết quả cuộc bầu cử sẽ được công bố trong ít ngày tới không chỉ thể hiện niềm tin mà còn là ý chí chính trị của đại đa số nhân dân Campuchia, quyết định đó của nhân dân Campuchia cần phải được tôn trọng.

Cuộc sống đời thường của toàn thể nhân dân Campuchia đã trở lại sau những ngày sôi động của cuộc bầu cử. Trên gương mặt, ánh mắt mỗi người dân Campuchia đều toát lên vẻ tự hào về thành công chung của đất nước, về sự tin tưởng vào một thời kỳ phát triển mới của dân tộc. Mỗi người dường như càng thêm hăng say lao động, học tập, cùng tự tin hướng tới một tương lai phồn vinh, thịnh vượng khắp xứ sở chùa Tháp./.

