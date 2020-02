Cảm động chuyện của cặp vợ chồng sắp sinh con trên chuyến bay rời Vũ Hán

Cùng với người vợ đang mang thai sắp đến ngày sinh hạ, một người đàn ông Nhật Bản [danh tính không được tiết lộ vì lý do riêng tư – ND] đã quyết định trở về nhà trên chuyến bay thuê bao cuối cùng của Chính phủ nước này rời khỏi Vũ Hán – tâm dịch do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra.

“Ở lại hay rời đi, lựa chọn vẫn là điều rất khó khăn. Thử thách thực sự vẫn chưa đến”, người đàn ông nói trước khi lên máy bay ở Vũ Hán, Trung Quốc.



Người đàn ông này và gia đình của anh nằm trong số 65 người trên chuyến bay trở về Nhật Bản hôm nay (17/2).

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết, nhiều người rời Vũ Hán đã buộc phải đưa ra “lựa chọn đau đớn” giữa công việc và gia đình trước khi lên máy bay để trở về.

Đối với người đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi 30 và sở hữu một doanh nghiệp ở Vũ Hán thì quyết định trở về rõ ràng không hề dễ dàng. Nhưng sau nhiều giằng xé về tâm lý, anh vẫn đến một sân bay ở Vũ Hán vào chiều 16/2 cùng với vợ và đứa con trai 3 tuổi của họ (vợ và con anh đều mang quốc tịch Trung Quốc) để lên máy bay rời đi.

Những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc di chuyển đã được áp đặt tại tỉnh Hồ Bắc (nơi có thành phố Vũ Hán), từ ngày 23/1 sau khi dịch bệnh do Covid-19 bùng phát ở đây. Vào cuối tháng 1, khi Chính phủ Nhật Bản bắt đầu sắp xếp các chuyến bay thuê bao để đưa người Nhật ở Vũ Hán về nước, người đàn ông trẻ tuổi đã tìm cách nắm lấy cơ hội cùng gia đình rời Vũ Hán.

Tuy nhiên, sau đó, anh nhận được tin nói rằng chỉ có công dân Nhật Bản mới được phép lên máy bay và Chính phủ có thể không cho phép các thành viên gia đình họ, những người chưa có quốc tịch Nhật Bản đi cùng. Anh nhanh chóng rút lại yêu cầu được trợ giúp rời khỏi Vũ Hán trên các chuyến bay thuê bao. “Tôi không thể trở về Nhật Bản và bỏ mặc gia đình ở lại đây”, anh nói.

Thật may khi Chính phủ Nhật Bản tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc để cho phép các công dân Trung Quốc là vợ/chồng hoặc con của các công dân Nhật có thể đến Nhật Bản. Cuối cùng, trên chuyến bay thuê bao thứ tư của Chính phủ vào ngày 7/2, người vợ và cậu con trai của anh đã được cấp phép để lên máy bay. Tuy nhiên, lúc này anh lại không thể đưa ra quyết định.

Vợ anh đang mang bầu tháng thứ 8. Ban đầu gia đình anh đã lên kế hoạch sinh con ở Nhật Bản – nơi được cho là có hệ thống y tế tốt hơn. Anh đã lên kế hoạch xin giấy phép cư trú tạm thời cho vợ, con trai và gia đình họ cùng nhau tính trở về Nhật Bản vào ngày 10/2.

Tuy vậy, ngay cả khi họ được cho phép lên chuyến bay thuê bao của Chính phủ thì anh cũng không chắc vợ và con mình có thể ở lại Nhật Bản trong bao lâu nếu không có giấy phép. Nếu cuối cùng họ phải trở về Trung Quốc để sinh con thì gánh nặng đặt lên vai vợ và con trai anh sẽ còn lớn hơn gấp nhiều lần. Nhưng ngày đứa con thứ hai của họ chào đời vẫn đang đến gần hơn.

Kể từ khi tỉnh Hồ Bắc bị phong tỏa, vợ anh lo lắng về việc bị nhiễm Covid-19 đến nỗi không đến bệnh viện để kiểm tra thai nhi định kỳ.

Trong khi đó, những người nhiễm bệnh dịch ở Hồ Bắc vẫn tiếp tục tăng.

Hôm 11/2, anh một lần nữa điền vào yêu cầu gửi đến Chính phủ để gia đình trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, kể cả khi về được nhà cũng không làm anh thực sự yên tâm. Những người trở về từ vùng dịch dự kiến sẽ bị cách ly trong 14 ngày.

Người đàn ông này cảm thấy lo lắng liệu sức khỏe của vợ anh có ổn trong thời gian cách ly hay không, có bệnh viện nào tiếp nhận vợ anh hay không và họ có phải chịu sự phân biệt đối xử vì đến từ tâm dịch hay không…

Chuyến bay thuê bao thứ 5 của Chính phủ Nhật Bản đã cất cánh từ sân bay Haneda ở Tokyo vào tối 16/2 để tới Vũ Hán. Chuyến bay này quay trở lại sân bay Haneda vào ngày hôm sau (17/2) mang theo 36 người quốc tịch Nhật Bản và 29 người quốc tịch Trung Quốc.

Cho đến nay, Chính phủ Nhật Bản đã thu xếp 5 chuyến bay thuê bao, đưa tổng cộng 828 người trở về Nhật Bản.

Toàn bộ 65 hành khách trên chuyến bay này sẽ được các bác sĩ và nhân viên kiểm dịch kiểm tra y tế kỹ lưỡng trước khi được chuyển đến khu vực cách ly do Chính phủ sắp xếp ở thủ đô Tokyo và một số khu vực khác, nơi họ sẽ ở lại theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Hiện tại, Nhật Bản chưa có kế hoạch điều thêm bất kỳ chuyến bay nào khác đến Trung Quốc để đưa người trở về Nhật Bản./.