Châu Âu hứng chịu nắng nóng kỷ lục, nền nhiệt có thể lên đến 48 độ C

Chính quyền Italy cho biết sẽ tiếp tục duy trì mức báo động đỏ cực kỳ nguy hiểm tại 16 thành phố trên cả nước với nền nhiệt dao động 36-37 độ C, một số nơi thậm chí lên hơn 40 độ C. Theo dự báo, thủ đô Roma hôm nay sẽ ghi nhận nhiệt độ kỷ lục mới với 42 độ C, và đặc biệt là đảo Sardaigne nằm ngoài khơi biển Địa Trung Hải có thể chịu sức nóng khủng khiếp lên đến 48 độ C, ngang với mức kỷ lục mà châu Âu ghi nhận được cho đến nay tại thành phố Athens của Hy Lạp vào năm 1977.

Người dân Italy hứng chịu nắng nóng kỷ lục. Ảnh: Stampa

Theo Nghiệp đoàn nông nghiệp Italy (Coldiretti), nắng nóng sẽ làm giảm 10% sản lượng sữa và khiến chi phí chăn nuôi gia tăng do phải đầu tư hệ thống tưới và làm mát.

Tại Tây Ban Nha, cơ quan khí tượng nước này cũng cho biết nhiệt độ vào cuối giờ chiều hôm qua (17/7) tại nhiều thành phố thuộc vùng Andalucia ở phía Nam đã vượt ngưỡng 44 độ C. Hôm qua cũng là ngày đầu tiên trong đợt nắng nóng thứ 3 tại Tây Ban Nha và tình hình sẽ còn xấu đi trong ngày hôm nay khi nhiệt độ tại nhiều thành phố được dự báo sẽ tăng cao hơn từ 10-15 độ so với mức trung bình hàng năm.

Tại Hy Lạp, dù thời tiết được cho là sẽ dịu hơn nhưng nhiệt độ trung bình tại các thành phố miền Trung nước này vẫn sẽ vào khoảng 41 độ C. Trong ngày hôm qua, nắng nóng và gió lớn đã thiêu rụi gần 30 hécta rừng tại làng Kouvaras ở miền Nam Hy Lạp.

Trong khi đó tại Pháp, dù chưa phải chịu nắng nóng gay gắt như các nước trong khu vực, nhưng Pháp đã đặt 7 tỉnh thành tại khu vực phía Đông và phía Nam trong tình trạng báo động da cam. Cơ quan khí tượng Pháp dự báo nhiệt độ tại các vùng Provence-Alpes-Côte d'Azur và tại đảo Corse sẽ lên tới 40 độ C.

Bộ chuyển đổi năng lượng của Pháp đã kích hoạt chương trình hành động chống nắng nóng tại 23 địa phương với 4 nội dung chính là hạn chế tác động của nắng nóng đối với cuộc sống của người dân, đảm bảo duy trì các dịch vụ công thiết yếu, đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh và cuối cùng là bảo vệ môi trường và nguồn lực thiên nhiên.