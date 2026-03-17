中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

Thứ Ba, 14:40, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

Dỡ bỏ tối đa rào cản đầu tư

Cuba cũng cho biết họ đang loại bỏ các trở ngại đối với doanh nghiệp Mỹ và những nhà đầu tư nước ngoài khác, nhưng lưu ý rằng luật pháp Mỹ vẫn còn ngăn cản thương mại và đầu tư theo lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhằm trừng phạt chính phủ ở Havana.

Phó Thủ tướng Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga dự một sự kiện thương mại hồi năm 2025. Ảnh: Reuters.

“Không có bất kỳ hạn chế nào”, Phó Thủ tướng Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga, người cũng đứng đầu Bộ Ngoại thương, tuyên bố trên truyền hình nhà nước trong một cuộc phỏng vấn.

Cuba đang rất cần vực dậy nền kinh tế của mình trong tình thế khó khăn do lệnh phong tỏa dầu mỏ cùng các lệnh trừng phạt khác do Mỹ áp đặt, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.

Hồi tháng 1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt đứt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba - một đòn giáng mạnh vào sản lượng và đầu tư vốn đã suy yếu ở quốc gia Caribe này.

Vấn đề người Cuba di cư từng là vấn đề nhạy cảm tại Cuba do cộng đồng này thường đòi cấm vận thương mại đối với Cuba, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt với chính quyền nước này. Cũng vì thực tế đó, chính quyền Cuba trước đây thường có sự hoài nghi nhất định với cộng đồng này. Do vậy, việc điều chỉnh chính sách lần này đối với người Cuba xa xứ cũng như đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung là một bước ngoặt lớn tại Cuba.

Sự thay đổi chính sách của Havana lần này báo hiệu chủ trương linh hoạt của Cuba vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi Havana xác nhận đã bắt đầu đàm phán với Washington. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã nói riêng với báo giới rằng Mỹ sẽ tìm kiếm sự mở cửa kinh tế như một phần của bất kỳ thỏa thuận song phương nào giữa Mỹ và Cuba.

Hy vọng về bước ngoặt lớn cho kinh tế Cuba

Paolo Spadoni, một nhà kinh tế học thuộc Đại học Augusta đánh giá: “Sự thay đổi này có thể là chất xúc tác cho mối quan hệ kinh tế sâu sắc hơn giữa Mỹ và Cuba, tạo ra những cơ hội đáng kể cho các công ty Mỹ, mặc dù vẫn còn những trở ngại lớn… Dẫu vậy, nó vẫn đại diện cho một bước đi quan trọng và có tiềm năng mang lại những hệ quả to lớn”.

Phó Thủ tướng Perez-Oliva Fraga, người trước đó đã tiết lộ một số chi tiết về kế hoạch đổi mới này trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, cho biết rằng “tùy thuộc vào quy mô kinh doanh”, người Cuba sống ở nước ngoài có thể “tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực phát triển khác nhau của đất nước”.

Ông Perez-Oliva Fraga (kiêm Bộ trưởng Ngoại thương) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng Cuba luôn mở cửa đón nhận đầu tư từ cộng đồng người Cuba sinh sống ở nước ngoài. Và khi nói điều đó, chúng tôi không chỉ đề cập các dự án nhỏ. Chúng tôi cũng đang nói đến khả năng đầu tư vào các dự án lớn hơn”.

Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 13/3 (giờ địa phương) cho biết chính phủ nước này gần đây đã có những cuộc đàm phán với Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia vùng Caribe này xác nhận những đồn đoán như vậy.

Hơn 1 triệu người Cuba đã di cư khỏi đảo quốc này kể từ năm 2021 (cuộc di cư lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1959) và đây là nguồn đầu tư tiềm năng vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Trước đó, hôm 13/3 Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết chính phủ nước này gần đây đã có những cuộc đàm phán với Mỹ. Đây là lần đầu tiên quốc gia vùng Caribe này xác nhận thông tin này. Tổng thống Mỹ Trump sau đó cũng xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba. Cộng đồng quốc tế hoan nghênh những nỗ lực đàm phán này.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters, AP
Tag: Cuba kêu gọi đầu tư Cuba thu hút đầu tư nước ngoài Cuba khuyến khích người lưu vong đầu tư về quê hương chính sách mới của Cuba Cuba đổi mới Mỹ - Cuba ngoại thương Cuba
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba
Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

Dư luận hoan nghênh Mỹ - Cuba đàm phán trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng
Dư luận hoan nghênh Mỹ - Cuba đàm phán trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế kỳ vọng đối thoại giữa Mỹ và Cuba có thể mở ra cơ hội hạ nhiệt căng thẳng kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước.

Cuba cập nhật kế hoạch chuyển đổi sang chế độ thiết quân luật
Cuba cập nhật kế hoạch chuyển đổi sang chế độ thiết quân luật

VOV.VN - Chính phủ Cuba đã cập nhật kế hoạch chuyển đổi đất nước sang thiết quân luật trong trường hợp có thể xảy ra xâm lược từ bên ngoài, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết hôm 6/2.

Chủ tịch Cuba lên tiếng sau tuyên bố của ông Trump
Chủ tịch Cuba lên tiếng sau tuyên bố của ông Trump

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa lên án những tuyên bố của chính phủ Mỹ chống lại Cuba và tái khẳng định sẵn sàng bảo vệ đất nước và sự nghiệp cách mạng của nước này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ