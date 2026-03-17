Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

Dỡ bỏ tối đa rào cản đầu tư

Cuba cũng cho biết họ đang loại bỏ các trở ngại đối với doanh nghiệp Mỹ và những nhà đầu tư nước ngoài khác, nhưng lưu ý rằng luật pháp Mỹ vẫn còn ngăn cản thương mại và đầu tư theo lệnh cấm vận kinh tế kéo dài nhằm trừng phạt chính phủ ở Havana.

Phó Thủ tướng Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga dự một sự kiện thương mại hồi năm 2025. Ảnh: Reuters.

“Không có bất kỳ hạn chế nào”, Phó Thủ tướng Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga, người cũng đứng đầu Bộ Ngoại thương, tuyên bố trên truyền hình nhà nước trong một cuộc phỏng vấn.

Cuba đang rất cần vực dậy nền kinh tế của mình trong tình thế khó khăn do lệnh phong tỏa dầu mỏ cùng các lệnh trừng phạt khác do Mỹ áp đặt, dẫn đến tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt nhiên liệu, thực phẩm và thuốc men.

Hồi tháng 1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt đứt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán dầu cho Cuba - một đòn giáng mạnh vào sản lượng và đầu tư vốn đã suy yếu ở quốc gia Caribe này.

Vấn đề người Cuba di cư từng là vấn đề nhạy cảm tại Cuba do cộng đồng này thường đòi cấm vận thương mại đối với Cuba, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt với chính quyền nước này. Cũng vì thực tế đó, chính quyền Cuba trước đây thường có sự hoài nghi nhất định với cộng đồng này. Do vậy, việc điều chỉnh chính sách lần này đối với người Cuba xa xứ cũng như đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung là một bước ngoặt lớn tại Cuba.

Sự thay đổi chính sách của Havana lần này báo hiệu chủ trương linh hoạt của Cuba vào thời điểm chỉ vài ngày sau khi Havana xác nhận đã bắt đầu đàm phán với Washington. Các quan chức chính quyền Tổng thống Trump đã nói riêng với báo giới rằng Mỹ sẽ tìm kiếm sự mở cửa kinh tế như một phần của bất kỳ thỏa thuận song phương nào giữa Mỹ và Cuba.

Hy vọng về bước ngoặt lớn cho kinh tế Cuba

Paolo Spadoni, một nhà kinh tế học thuộc Đại học Augusta đánh giá: “Sự thay đổi này có thể là chất xúc tác cho mối quan hệ kinh tế sâu sắc hơn giữa Mỹ và Cuba, tạo ra những cơ hội đáng kể cho các công ty Mỹ, mặc dù vẫn còn những trở ngại lớn… Dẫu vậy, nó vẫn đại diện cho một bước đi quan trọng và có tiềm năng mang lại những hệ quả to lớn”.

Phó Thủ tướng Perez-Oliva Fraga, người trước đó đã tiết lộ một số chi tiết về kế hoạch đổi mới này trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, cho biết rằng “tùy thuộc vào quy mô kinh doanh”, người Cuba sống ở nước ngoài có thể “tham gia đầy đủ vào các lĩnh vực phát triển khác nhau của đất nước”.

Ông Perez-Oliva Fraga (kiêm Bộ trưởng Ngoại thương) cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng Cuba luôn mở cửa đón nhận đầu tư từ cộng đồng người Cuba sinh sống ở nước ngoài. Và khi nói điều đó, chúng tôi không chỉ đề cập các dự án nhỏ. Chúng tôi cũng đang nói đến khả năng đầu tư vào các dự án lớn hơn”.

Hơn 1 triệu người Cuba đã di cư khỏi đảo quốc này kể từ năm 2021 (cuộc di cư lớn nhất kể từ cuộc cách mạng năm 1959) và đây là nguồn đầu tư tiềm năng vẫn chưa được khai thác đầy đủ.

Trước đó, hôm 13/3 Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cho biết chính phủ nước này gần đây đã có những cuộc đàm phán với Mỹ. Đây là lần đầu tiên quốc gia vùng Caribe này xác nhận thông tin này. Tổng thống Mỹ Trump sau đó cũng xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba. Cộng đồng quốc tế hoan nghênh những nỗ lực đàm phán này.