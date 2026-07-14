Iran mở chiến tuyến 3.000 km, đẩy Mỹ vào thế phân tán phòng thủ

Iran mở chiến tuyến 3.000 km

Trong những ngày gần đây, Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Mỹ tại nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Jordan.

Hình ảnh được chụp từ một video do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố ngày 12/7 cho thấy Mỹ tiến hành cuộc tấn công Iran. Ảnh: Reuters

Giới phân tích cho rằng phạm vi tấn công của Iran trải dài từ Amman đến eo biển Hormuz, với khoảng cách khoảng 3.000 km, cho thấy xung đột đang diễn ra trên một không gian địa lý rộng lớn. Theo nhận định này, việc Iran mở rộng phạm vi tác chiến có thể khiến các nỗ lực đối phó trở nên phức tạp hơn, trong bối cảnh Iran sở hữu lãnh thổ rộng và có khả năng triển khai tên lửa cùng máy bay không người lái tại nhiều địa điểm khác nhau.

Theo một số nhà quan sát, Tehran dường như đang kết hợp các biện pháp quân sự với các thông điệp ngoại giao nhằm theo đuổi nhiều mục tiêu cùng lúc. Cách tiếp cận này được cho là giúp Iran vừa gia tăng sức ép đối với các đối thủ, vừa duy trì khả năng điều chỉnh lập trường trong trường hợp xuất hiện cơ hội đàm phán. Đây là phương thức mà Tehran từng áp dụng trong các cuộc đàm phán với phương Tây và hiện có thể tiếp tục được sử dụng trong bối cảnh khủng hoảng khu vực.

Bên cạnh đó, giới phân tích nhận định Iran cũng đang tìm cách thúc đẩy các cuộc thảo luận liên quan đến eo biển Hormuz. Theo đánh giá này, Tehran có thể muốn mở ra cơ chế đối thoại với các nước trong khu vực về vấn đề an ninh và quản lý tuyến hàng hải chiến lược này, dù chưa có dấu hiệu cho thấy các bên đã đạt được đồng thuận về bất kỳ đề xuất cụ thể nào.

Các nước vùng Vịnh đồng loạt củng cố phòng không

Trong bối cảnh Iran tăng cường tấn công, các nước vùng Vịnh đồng loạt củng cố hệ thống phòng không. Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không nước này đã được triển khai để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được cho là phóng từ Iran. Bộ Quốc phòng UAE cho biết những tiếng nổ được ghi nhận tại một số khu vực là kết quả của các hoạt động đánh chặn các mối đe dọa trên không.

Tại Qatar, giới chức nước này đã ban hành cảnh báo an ninh sau vụ tấn công nhằm vào Căn cứ Không quân Al Udeid, nơi đặt cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực. Bộ Nội vụ Qatar khuyến cáo người dân ở trong nhà hoặc di chuyển đến nơi an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và hạn chế đi lại nếu không cần thiết.

Bahrain cũng kích hoạt hệ thống cảnh báo không kích và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh. Trong thông báo, Bộ Nội vụ Bahrain đề nghị người dân và cư dân nhanh chóng di chuyển đến các địa điểm an toàn khi cần thiết. Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết đã triển khai các biện pháp phòng thủ và tăng cường sẵn sàng ứng phó trước các nguy cơ đe dọa từ trên không nhằm bảo vệ lãnh thổ.

Mỹ mở rộng hoạt động quân sự

Đợt tấn công mới nhất bùng phát sau khi Washington tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khoảng 140 địa điểm tại Iran, bao gồm các cơ sở tên lửa và máy bay không người lái (UAV), tài sản hải quân, kho đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các vị trí giám sát ven biển. Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công diễn ra sau khi Tehran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới, liên quan đến vụ việc một tàu thương mại.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố, quân đội nước này đã mở rộng các hoạt động quân sự trong tuần qua, tiến hành ba đợt tấn công nhằm vào hơn 300 mục tiêu quân sự. Phía Mỹ cho biết các chiến dịch chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự và không tấn công các cơ sở dân sự.

Giới chức Iran cho biết, nhiều cuộc tấn công được ghi nhận tại tỉnh Hormozgan, bao gồm thành phố cảng Bandar Abbas cùng các khu vực Siri, Qeshm và Jask gần eo biển Hormuz. Chính quyền địa phương cho biết một số cơ sở hạ tầng ven biển và phòng không bị ảnh hưởng. Truyền thông Iran cũng đưa tin các vụ tấn công riêng lẻ đã khiến một binh sĩ thiệt mạng và một số ngư dân thương vong.

Ở đông nam Iran, truyền thông và giới chức địa phương đưa tin các cuộc tấn công xảy ra tại Chabahar, Konarak và Iranshahr, thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan. Một số video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy thiệt hại đối với tháp kiểm soát hàng hải ở Chabahar, song chưa được xác minh độc lập. Theo các nguồn tin từ Iran, đây là một trong những đợt tấn công có phạm vi sâu nhất vào lãnh thổ nước này kể từ tháng 2 vừa qua.

Giới quan sát nhận định các diễn biến mới cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang bước sang giai đoạn phức tạp hơn, khi phạm vi đối đầu không còn giới hạn ở các cuộc tấn công trực tiếp mà mở rộng sang nhiều quốc gia và tuyến hàng hải chiến lược trong khu vực. Trong bối cảnh cả hai bên đều phát đi thông điệp cứng rắn nhưng chưa cho thấy dấu hiệu nhượng bộ, nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang và tác động tới an ninh cũng như hoạt động vận tải năng lượng ở Trung Đông vẫn là mối quan ngại đối với cộng đồng quốc tế.