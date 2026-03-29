Mỹ dàn trận quanh Iran: Kịch bản đánh bộ lộ diện, USS Tripoli sẵn sàng khai hỏa

Theo Washington Post, Lầu Năm Góc đã dành nhiều tuần để phát triển các phương án tác chiến trên bộ mà không cần tiến hành một cuộc tấn công toàn diện. Kịch bản này có thể bao gồm sự phối hợp giữa lực lượng đặc nhiệm và bộ binh thông thường, đóng vai trò như các phương án dự phòng nhằm mang lại sự linh hoạt cho Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh xung đột với Iran có nguy cơ bước sang giai đoạn khó lường.

Iran phóng tên lửa trên biển. Ảnh: Reuters

Trọng tâm của các cuộc thảo luận xoay quanh một câu hỏi chiến lược then chốt: liệu Mỹ có thể đạt được mục tiêu quân sự và chính trị thông qua các cuộc không kích và các đòn tấn công hạn chế, hay sẽ phải triển khai lực lượng trên bộ, dù ở quy mô giới hạn.

Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn khẳng định chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Chiến lược đang được xây dựng cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa mức độ sẵn sàng tác chiến trên thực địa và thông điệp thận trọng từ Washington. Các quan chức Mỹ vừa thể hiện sự kiềm chế, vừa không loại trừ nguy cơ leo thang căng thẳng.

Các kịch bản đang được Lầu Năm Góc xem xét

Theo các quan chức am hiểu tình hình, quân đội Mỹ hiện không chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn tương tự như những gì từng thực hiện tại Iraq hay Afghanistan. Thay vào đó, trọng tâm là các chiến dịch ngắn hạn nhưng có cường độ cao, nhằm vô hiệu hóa những mục tiêu cụ thể.

Họ đang cân nhắc một số phương án, trong đó có: Các cuộc đột kích có mục tiêu vào cơ sở quân sự ven biển của Iran; Chiến dịch truy tìm và phá hủy các loại vũ khí có khả năng đe dọa tàu thương mại và quân sự; Khả năng kiểm soát các tài sản chiến lược như đảo Kharg Island – trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng tại Vịnh Ba Tư. Một quan chức cho biết các chiến dịch này có thể kéo dài “vài tuần, thay vì vài tháng”, trong khi nguồn tin khác nhận định thời gian có thể lên tới vài tháng. Dù quy mô hạn chế nhưng cường độ giao tranh có thể rất cao.

Một cựu quan chức quốc phòng khác của Mỹ tiết lộ các kế hoạch này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và thậm chí đã được diễn tập. “Chúng tôi đã xem xét kịch bản này, thậm chí diễn tập kỹ lưỡng”, quan chức này cho biết, đồng thời nhấn mạnh đây là một phần trong đánh giá chiến lược dài hạn, không phải sự chuẩn bị vội vàng.

USS Tripoli phát tín hiệu sẵn sàng

Trong bối cảnh các kịch bản quân sự đang được thảo luận, việc triển khai tàu USS Tripoli tới Trung Đông đã làm dấy lên nhiều suy đoán về bước đi tiếp theo của Washington.

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, tàu USS Tripoli – đóng vai trò soái hạm của một nhóm tác chiến gồm khoảng 3.500 lính thủy đánh bộ và thủy thủ – đã tới khu vực vào cuối tuần qua. Biên đội này bao gồm các máy bay vận tải, tấn công, cùng năng lực đổ bộ và triển khai lực lượng nhanh.

Hình ảnh do CENTCOM công bố cho thấy trực thăng Seahawk, máy bay vận tải V-22 Osprey và tiêm kích F-35 Lightning II trên boong tàu, với khả năng sẵn sàng cho nhiều loại nhiệm vụ, từ triển khai nhanh đến tác chiến đổ bộ.

Động thái này được xem là một phần trong nỗ lực bố trí lực lượng nhằm ứng phó với nhiều kịch bản xung đột leo thang.

Tín hiệu trái chiều từ Washington

Dù các hoạt động chuẩn bị quân sự vẫn tiếp diễn, thông điệp công khai từ chính quyền Mỹ vẫn khá thận trọng. Tổng thống Donald Trump đầu tháng 3 khẳng định: “Tôi không điều động quân đến bất cứ đâu. Nếu có, tôi cũng sẽ không nói trước, nhưng hiện tại là không.”

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết Washington đang cân nhắc triển khai thêm tới 10.000 binh sĩ tới Trung Đông, bổ sung cho lực lượng hiện có. Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh Mỹ có thể đạt mục tiêu mà không cần triển khai bộ binh, đồng thời cho rằng xung đột “sẽ không kéo dài”.

Trong khi đó, Nhà Trắng vẫn để ngỏ khả năng thực hiện hành động quân sự mạnh mẽ. Thư ký báo chí Karoline Leavitt cảnh báo nếu Iran không kiềm chế tham vọng và các mối đe dọa hạt nhân, Tổng thống Mỹ “sẵn sàng áp đặt hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời nhấn mạnh quân đội phải chuẩn bị cho mọi kịch bản.

Đảo Kharg – mục tiêu chiến lược nhưng đầy rủi ro

Đảo Kharg nổi lên như một mục tiêu trọng yếu trong các kế hoạch quân sự, do đây là trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran. Việc kiểm soát hoặc làm gián đoạn hoạt động tại đây có thể mang lại lợi thế đáng kể cho Mỹ trong các cuộc đàm phán.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn. Không gian hẹp cùng khả năng triển khai máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh của Iran có thể khiến việc kiểm soát hòn đảo trở nên đặc biệt khó khăn.

Nhà phân tích quốc phòng Michael Eisenstadt cho rằng thay vì chiếm giữ lâu dài hòn đảo này, phương án khả thi hơn đối với Mỹ là tiến hành các cuộc đột kích nhanh, linh hoạt. “Sự cơ động chính là cách bảo vệ lực lượng, ra vào nhanh chóng thay vì cố thủ” ông nhận định. Ngoài ra, các khu vực ven biển gần Eo biển Hormuz cũng được xem là mục tiêu tiềm năng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng.

Thách thức với lực lượng Mỹ

Bất kỳ chiến dịch trên bộ nào cũng tiềm ẩn rủi ro lớn cho lực lượng Mỹ, từ các cuộc tấn công bằng UAV, tên lửa, hỏa lực mặt đất cho tới thiết bị nổ tự chế.

Theo các quan chức, hơn 300 binh sĩ Mỹ đã bị thương trong các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ tại ít nhất 7 quốc gia Trung Đông, trong đó có ít nhất 10 trường hợp nghiêm trọng.

Chỉ trong một tháng qua, 13 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng. Những con số này cho thấy cái giá tiềm tàng của việc xung đột leo thang, ngay cả khi chưa xảy ra một cuộc chiến trên bộ quy mô lớn.

Hiện tại, các kế hoạch của Lầu Năm Góc vẫn phụ thuộc vào quyết định chính trị từ Washington. Giới chức Mỹ nhấn mạnh việc chuẩn bị nhiều kịch bản là thông lệ trong hoạch định quân sự.

Cách tiếp cận hiện nay cho thấy Mỹ đang cố gắng cân bằng giữa răn đe và kiềm chế, chuẩn bị mọi phương án nhưng chưa cam kết thực hiện bất kỳ hành động cụ thể nào.Việc Mỹ lựa chọn phương án nào: dùng đặc nhiệm hạn chế, đưa thêm bộ binh hay chỉ dựa vào không quân và hải quân – còn tùy vào quyết định của Washington trong vài tuần tới và phản ứng của Iran trên thực địa.