Nga sẵn sàng cử thêm chuyên gia đến Venezuela-Thông điệp “cứng” tới Mỹ

Ngày 6/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin và giới chức Nga đã truyền tải 1 thông điệp rõ ràng tới Mỹ, rằng một thảm họa sẽ xảy ra nếu Mỹ can thiệp vào tình hình tại Venezuela, đồng thời để ngỏ khả năng Moscow sẽ tăng quân tới quốc gia Nam Mỹ này. Thông điệp từ Nga được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa các bên Venezuela tại Na Uy vừa mới đổ vỡ.

Việc Nga sẵn sàng gửi thêm chuyên gia quân sự đến Venezuela được coi là một thông điệp “cứng” gửi tới Mỹ. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua (6/6) cảnh báo, nếu Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela thì đây sẽ là một thảm họa:

“Nga chống lại mọi sự can thiệp vào các vấn đề chính trị nội bộ của các quốc gia khác. Chúng tôi cho rằng, sự can thiệp vào Venezuela sẽ là 1 thảm họa. Sự can thiệp vào Iraq hay Libya là những ví dụ điển hình nhất cho điều này. Chúng tôi không bao giờ tán thành hành động như vậy. Nước Nga lên án nó. Đấy là chưa nói đến sự can thiệp quân sự. Đó là 1 thảm họa. Ngay cả những đồng minh của Mỹ cũng không thể ủng hộ sự can thiệp này”.

Nhấn mạnh về sự hiện diện của các chuyên gia quân sự Nga tại Venezuela, Tổng thống Nga Putin khẳng định, các chuyên gia này đang có nhiệm vụ bảo dưỡng thiết bị quân sự theo hợp đồng đã có giữa 2 nước từ trước. Ông Putin nhấn mạnh, Nga không thiết lập bất kỳ căn cứ quân sự đặc biệt nào tại Venezuela. Chủ nhân Điện Kremlin lưu ý, ông có ý kiến trung lập về thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido, tuy nhiên, sẽ là điên rồ nếu ai đó ủng hộ vị “Tổng thống Venezuela tự xưng” này.

Cũng trong ngày hôm qua, Vụ trưởng Vụ Mỹ Latinh thuộc Bộ Ngoại giao Nga Alexander Setinin tiết lộ, Nga còn có thể tăng số lượng chuyên gia quân sự tại Venezuela nếu được quốc gia Nam Mỹ này yêu cầu. Ông Setinin cho biết, 2 nước Nga và Venezuela đang có thỏa thuận về công tác bảo dưỡng kỹ thuật cho các thiết bị quân sự mà Nga đã cung cấp cho Venezuela trước đây. Bất kỳ công tác nào cũng đòi hỏi một số chuyên gia và nếu Venezuela cần thêm chuyên gia, Nga cũng sẽ gửi thêm.

Về phía Venezuela, khi tới dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ở Nga, Phó Tổng thống Venezuela Tareck El Aissami hôm 6/6 đã chỉ trích Mỹ đang cố gắng áp đặt những chính sách của mình lên các quốc gia khác, thông qua việc sử dụng các lệnh trừng phạt đơn phương, bằng cách phát động các cuộc chiến tranh thương mại và thông qua việc gây hấn trực tiếp vào các dân tộc.

Phó Tổng thống Venezuela khẳng định, mối quan hệ giữa Nga và Venezuela hiện đang rất tốt và Tổng thống nước này Nicolas Maduro có thể tới thăm Nga ở bất kỳ cứ thời điểm nào.

Các tuyên bố, cảnh báo từ giới chức Nga và Venezuela đưa ra không lâu sau khi lần đàm phán thứ 2 giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập nước này tại Na Uy không thành công. Hiện Mỹ đang muốn phe đối lập Venezuela tập trung đàm phán về sự ra đi của Tổng thống hợp hiến Maduro trong quá trình chuyển tiếp tại Venezuela trong tương lai. Thực tế, đây là điều “bất khả thi” ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, tờ Bưu điện Washington ngày 5/6 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, đang có sự chia rẽ trong phe đối lập Venezuela, làm ảnh hưởng tới kế hoạch lật đổ chính phủ của phe đối lập nước này./.