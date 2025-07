Nga siết gọng kìm ở Kostiantynivka, Ukraine chật vật giữ phòng tuyến tại Donetsk

Ukraine chật vật bảo vệ phòng tuyến lớn cuối cùng ở Donetsk

Binh sĩ Ukraine Oleh Chasov, người đã trả qua thời khắc sinh tử trên chiến trường, cho biết đơn vị của anh thông báo không thể cử người tới sơ tán binh lính bị thương bởi con đường dẫn về căn cứ tại thành phố Kostiantynivka gần đó đã trở thành “tử địa”.

“Có quá nhiều UAV bay trên đầu", Oleh Chausov kể lại.

Xung đột ở Ukraine. Ảnh: Reuters

Thay vì điều xe thiết giáp, đơn vị của anh chọn giải pháp dùng một phương tiện điều khiển từ xa, giống như một cỗ máy nhỏ chạy bằng xích để hạn chế bị UAV Nga phát hiện. Khi phương tiện tới nơi, Chausov tự kéo mình lên, hai chân bị thương buông thõng. Nhưng chỉ 20 phút sau, chiếc xe cán phải mìn và phát nổ. Bằng một cách kỳ diệu, Chausov sống sót, bò ra khỏi xác xe và trú ẩn trong một chiến hào gần đó.

Các đoạn video do UAV ghi lại cho thấy điều kiện chiến đấu cực kỳ khắc nghiệt của quân đội Ukraine khi bảo vệ Kostiantynivka. Thành phố này nằm trực tiếp trên hướng tiến công mùa hè của Nga tại vùng Donetsk, miền Đông Ukraine – nơi các lực lượng của Moscow đã từng bước giành thêm lợi thế. Hiện Nga kiểm soát hơn 2/3 lãnh thổ Donetsk. Tuy nhiên, để kiểm soát toàn bộ khu vực, họ buộc phải đánh chiếm các đô thị do Ukraine nắm giữ, vốn đóng vai trò then chốt trong mạng lưới hậu cần của quân đội Ukraine.

Thành phố Kostiantynivka đang trở thành mục tiêu trọng yếu, bởi đây là cánh cửa phía Nam dẫn vào chuỗi thành phố tạo thành tuyến phòng thủ lớn cuối cùng của Ukraine tại vùng Donetsk. Nếu thành phố này thất thủ, hầu hết các đô thị nằm xa hơn về phía Bắc sẽ lọt vào tầm tấn công của máy bay không người lái Nga, đưa Moscow tiến gần hơn tới mục tiêu lâu dài là kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk.

Lực lượng Nga đã tạo ra một khu vực bao vây sâu khoảng 16 km quanh lực lượng Ukraine đang bảo vệ Kostiantynivka. Theo lời kể của một số binh lính và sĩ quan Ukraine đang chiến đấu tại khu vực, gần như mọi di chuyển trong vùng này đều trở thành mục tiêu của máy bay không người lái Nga hoạt động suốt ngày đêm. Các binh lính thường bị mắc kẹt trong nhiều tuần mà không thể luân chuyển hoặc sơ tán người bị thương.

“Việc tiếp tế, xoay quân hay làm bất cứ việc gì đều vô cùng khó khăn", sĩ quan Makas thuộc Lữ đoàn Azov số 12 của Ukraine cho biết.

Nga sẽ áp dụng chiến thuật nào?

Ukraine hiện đang chuẩn bị đối phó với đợt tấn công quyết định của Nga vào Kostiantynivka, dù cuộc giao tranh có thể còn kéo dài trong nhiều tháng. Câu hỏi đặt ra là liệu Moscow sẽ mở cuộc tấn công trực diện như từng làm ở Bakhmut năm 2023, hay sẽ tìm cách khép chặt vòng vây theo thế gọng kìm, buộc Ukraine phải rút lui - chiến thuật từng được Nga áp dụng thành công khi chiếm được Avdiivka năm ngoái.

Dù theo kịch bản nào, các binh lính Ukraine đều cho rằng khả năng mở rộng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái giúp Nga có lợi thế mà họ chưa từng có trong các chiến dịch trước.

“Trước đây, họ chỉ có thể tấn công trong phạm vi 2 - 3 km”, chỉ huy đơn vị vận hành thiết bị không người lái thuộc Lữ đoàn 93 tên là Oleksandr cho biết. “Giờ đây, Nga tấn công đều đặn cứ 10 - 20 phút/lần, ở khoảng cách ổn định 15 km tính từ tiền tuyến. Mọi thứ trong khu vực bán kính 15 km đều bị phá hủy".

Khi được hỏi về bước ngoặt trong chiến dịch máy bay không người lái mới của Nga, Oleksandr và nhiều binh lính Ukraine khác đều nhắc đến một cái tên: Rubicon - một đơn vị máy bay không người lái tinh nhuệ của Nga.

Tên tuổi của đơn vị này đã được nhắc đến từ đầu năm nay tại vùng Kursk, miền Tây nước Nga, nơi họ hỗ trợ đẩy lùi lực lượng Ukraine bằng cách liên tục tấn công UAV vào tuyến đường tiếp tế chính. Rubicon sau đó được tái triển khai đến khu vực quanh Kostiantynivka vào mùa xuân năm nay và áp dụng chiến thuật tương tự, nhắm vào các tuyến đường, phương tiện và ăng ten liên lạc một cách có hệ thống.

“Mọi thứ đã thay đổi khi họ xuất hiện tại đây", Rebekah Maciorowski, một tình nguyện viên người Mỹ phụ trách đơn vị y tế thuộc Tiểu đoàn của Lữ đoàn Cơ giới hóa số 53 của Ukraine, nhận định.

Chiến sự khốc liệt biến Kostiantynivka thành địa ngục

Tại một bệnh viện dã chiến nhỏ ở Kramatorsk - thành phố cách Kostiantynivka khoảng 24 km về phía Bắc, bà Rebekah Maciorowski đang chuẩn bị các gói thuốc kháng sinh nhỏ để thả bằng máy bay không người lái cho những binh lính đang mắc kẹt ở tiền tuyến. Đây là một trong số rất ít cách còn lại để cứu chữa người bị thương khi việc sơ tán gần như không thể thực hiện được. Bà chuẩn bị nhiều gói thuốc hơn mức cần thiết bởi một số máy bay không người lái sẽ bị hệ thống gây nhiễu điện tử của Nga bắn hạ hoặc vô hiệu hóa.

Các đợt tấn công của Nga quanh Kostiantynivka diễn ra liên tục đến mức binh lính Ukraine phải tránh rời khỏi hầm trú ẩn dưới lòng đất.

“Chúng tôi đùa rằng đi vệ sinh giờ cũng giống như hành động anh hùng vậy", Mykola, một binh lính Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Đông Nam thành phố chia sẻ.

Yevhen Tkachov, tình nguyện viên của tổ chức hỗ trợ nhân đạo Ukraine Proliska, cho biết trước đây anh có thể lái xe bán tải tới gần mặt trận chỉ cách khoảng 8 km. Giờ đây, anh hiếm khi mạo hiểm tiến xa hơn 16 km và đã chuyển sang sử dụng một chiếc xe nhỏ, ít gây chú ý hơn để tránh bị máy bay không người lái Nga phát hiện.

Lực lượng Nga thường sử dụng chiến thuật thả bom diện rộng để làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine trước khi mở các cuộc tấn công. Sĩ quan Makas thuộc Lữ đoàn Azov số 12 không nghĩ sẽ có một cuộc tấn công trực diện vào Kostiantynivka bởi điều đó có thể khiến Nga sa vào các cuộc giao tranh đẫm máu trên đường phố.

Thay vào đó, ông tin rằng Nga sẽ tìm cách vòng qua thành phố, tiến lên phía Bắc từ hai cánh của khu vực bao vây mà họ đã tạo ra, rồi khép chặt gọng kìm quanh Kostiantynivka.

Nếu gần như bị bao vây hoàn toàn, Ukraine sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các chiến thuật cung ứng trong điều kiện khắc nghiệt, như thả hàng bằng máy bay không người lái và sử dụng các phương tiện bán tự động, như chiếc xe từng cứu mạng Chausov.

Oleksandr, sĩ quan thuộc Lữ đoàn 93, cho biết những phương tiện này đã chứng tỏ hiệu quả. Di chuyển chậm với tốc độ khoảng 20 km/h, chúng khó bị máy bay không người lái Nga phát hiện. Mỗi chiếc có thể chở tới 180 kg thực phẩm, nước uống và đạn dược, nhiều hơn rất nhiều so với khả năng của một người lính.

Tuy nhiên, công dụng triển vọng nhất là để sơ tán người bị thương - nhiệm vụ mà các đơn vị không thể thực hiện nếu không liều lĩnh đánh đổi thêm sinh mạng.