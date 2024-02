Nga tấn công như vũ bão, Ukraine điều quân tiếp viện cứu thành trì Avdiivka

Ukraine điều quân tiếp viện tới Avdiivka

Chỉ vài ngày say khi Tổng thống Zelensky tiến hành cải tổ bộ máy quân sự với việc thay chỉ huy cấp cao nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Ukraine đang đổ quân tiếp viện vào thành trì chiến lược nhằm đối phó với cuộc tấn công ba mũi nhọn của Nga.

Các tòa nhà bị phá hủy do giao tranh tại Avdiivka, Ukraine. Ảnh: Getty

Trong tuyên bố đăng tải trên Telegram, ông Oleksandr Syrskyi cho biết: “Chúng tôi đang làm mọi thứ để ngăn chặn đối phương tiến sâu vào vùng lãnh thổ và chiếm các vị trí mà chúng tôi nắm giữ”.

Nga đang tận dụng lợi thế của nước này trong bối cảnh quân đội Ukraine sắp cạn kiệt đạn dược và gói viện trợ bổ sung mà Mỹ dành cho Kiev đang bị đình trệ tại Quốc hội. Còn Ukraine đã thay đổi chiến lược, chuyển sang thế phòng thủ để bảo vệ quyết liệt các khu vực mà nước này nắm giữ sau cuộc phản công thất bại vào năm 2023.

Giới chức phương Tây cho rằng, Nga đã ưu tiên coi việc giành quyền kiểm soát Avdiivka là một trong những lợi ích chiến lược. Nhưng ngay cả khi Moscow thành công, thì lợi ích mà họ đạt được rất ít ỏi.

Hai năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine đã nỗ lực cố thủ tại Avdiivka. Nhưng trong những ngày gần đây, họ đã rút lui về phía Tây, thoát khỏi vòng vây của Nga để nhường chỗ cho quân tiếp viện. Hiện, Lữ đoàn xung kích số 3 và số 5 của Ukraine đang thế chân tại khu vực này, chủ yếu thiên về các hoạt động tấn công.

“Chúng tôi không đủ khả năng tiếp tục cố thủ trong thành phố, nhưng quân tiếp viện đang tới và chúng tôi rất trông đợi vào các đơn vị thiện chiến”, binh sỹ Sekach cho biết.

Sự thiếu hụt nghiêm trọng về đạn pháo do việc các thành viên của đảng Cộng hòa tại Quốc hội Mỹ phản đối khoản viện trợ bổ sung cho Ukraine đã khiến một số lữ đoàn ở bên trong và xung quanh Avdiivka không thể cầm chân được các lực lượng Nga với quân số đông đảo hơn. Bộ chỉ huy miền Đông Ukraine cho biết, khi triển khai một lữ đoàn tấn công tới tiếp viện, quân đội Ukraine đang thực hiện chiến lược phòng thủ tích cực, tức là phòng thủ một cách linh hoạt và cơ động.

Chiến lược phòng thủ tích cực

Chiến thuật phòng thủ tích cực của Lữ đoàn xung kích số 3 đã được thể hiện rõ ràng ngay sau khi lữ đoàn này được triển khai đến nhà máy than cốc công nghiệp ở phía Tây Bắc trung tâm thành phố Avdiivka vào tuần trước.

Một xạ thủ trên xe tải bọc thép MaxxPro do Mỹ sản xuất đã ghi lại cảnh chiếc xe này phóng nhanh dọc các con đường trong nhà máy than cốc và sử dụng súng máy hạng nặng M-2 để tấn công và phá hủy các mục tiêu của đối phương. Một số nhà phân tích cho rằng, mục đích của Lữ đoàn xung kích số 3 là nắm giữ nhà máy than cốc, biến nơi này trở thành điểm tựa phía Bắc của tiền tuyến mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị Ukraine ở phía Tây Avdiivka.

Chiến thuật của Lữ đoàn xung kích số 3 là di chuyển nhanh chóng và ngắm bắn từ những chiếc xe tải bọc thép hạng nhẹ. Tuy vậy, để thực hiện thành công chiến thuật này, các binh sỹ Ukraine cũng phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy. Nhà phân tích Mykola Bielieskov của Ukraine cho biết: “Kiev đã bù đắp cho việc thiếu đạn pháo và máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất bằng chính mạng sống của họ”.

Chiến lược phòng thủ tích cực có thể khiến quân đội Nga mất cân bằng, giúp Lữ đoàn 110 có thời gian để rút hoàn toàn khỏi phía Đông Avdiivka và đặt nền móng cho một chiến dịch phòng thủ mới của Ukraine nhằm giành lại các khu vực đã mất trong thành phố.

Nhưng nếu các chỉ huy Ukraine thất vọng vì các đối tác trì hoãn cung cấp thêm đạn dược cho họ và cố gắng tiến hành một cuộc phản công lớn ở Avdiivka, họ có thể khiến Lữ đoàn xung kích số 3 đối mặt rủi ro lớn.

Chuyên gia Michael Kofman, thuộc Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế cho rằng: “Nỗ lực thực hiện chiến lược này sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có nguồn lực để thực hiện điều đó. Về lý thuyết, các cuộc tấn công cục bộ duy trì áp lực lên lực lượng Nga, hạn chế hành động của họ, nhưng trên thực tế, chúng có thể cản trở việc khối phục sức mạnh chiến đấu của quân đội Ukraine”.

Chiến thuật tấn công ào ạt của Lữ đoàn xung kích số 3 có thể tạo lá chắn vững chắc cho Lữ đoàn 110 khi họ rút lui khỏi phía Đông Avdiivka. Nhưng điều này cũng dễ khiến Ukraine mất một lực lượng tinh nhuệ và thiện chiến để bảo vệ một nửa thành phố đổ nát mà lực lượng Ukraine biết rằng họ rất khó giữ vững.