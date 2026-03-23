中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành lập cơ quan vũ trụ Quốc gia - Singapore chính thức bước vào cuộc đua vũ trụ

Thứ Hai, 14:07, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính quyền Singapore tuyên bố chính thức thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia (NSAS), dự kiến ra mắt vào đầu tháng 4 tới. Đây được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện tham vọng của Đảo quốc Sư tử trong nỗ lực “điền tên” vào cuộc đua đang ngày càng nóng bỏng.

Việc Singapore thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia (NSAS) vào tháng 4/2026 được coi là bước đi mang tính tất yếu, bởi quốc gia này nhận thấy không thể chậm chân hơn trong bối cảnh kinh tế vũ trụ toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dự báo của Morgan Stanley, nền kinh tế vũ trụ có thể đạt quy mô 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2035, với các lĩnh vực trọng yếu như vệ tinh viễn thông, quan sát Trái Đất, định vị và khai thác dữ liệu không gian.

thanh lap co quan vu tru quoc gia - singapore chinh thuc buoc vao cuoc dua vu tru hinh anh 1
Hình ảnh vệ tinh ngoài trái đất. Ảnh minh họa: Reuters

Đối với Singapore - một nền kinh tế mở, phụ thuộc nhiều vào thương mại, logistics và công nghệ cao - việc tham gia cuộc đua vũ trụ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là yếu tố sống còn để bảo đảm an ninh kinh tế và công nghệ quốc gia. Các ứng dụng vũ trụ liên quan trực tiếp đến nhu cầu của đảo quốc Sư tử có thể kể đến: giám sát hàng hải trong tuyến đường biển trọng yếu Malacca, quản lý biến đổi khí hậu và nước biển dâng, cũng như phát triển hạ tầng số phục vụ đô thị thông minh.

Trong khi đó, một số nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia chẳng hạn, đã có chương trình vũ trụ riêng từ nhiều năm trước, đồng nghĩa Singapore sẽ bị tụt lại nếu không hành động. Chính quyền vì thế coi NSAS là công cụ để củng cố vị thế quốc gia, mở rộng hợp tác quốc tế và bảo đảm Singapore có tiếng nói trong chuỗi giá trị vũ trụ toàn cầu. Đây là lý do Singapore không thể chậm chân hơn nữa trong cuộc đua này, bởi nếu bỏ lỡ thời điểm, đảo quốc Sư tử sẽ mất cơ hội định vị mình trong một ngành công nghiệp đang bùng nổ và có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, kinh tế và vị thế quốc tế.

Lợi thế và chiến lược nhập cuộc đua vũ trụ

Mặc dù gia nhập cuộc đua không phải là sớm, Singapore sở hữu nhiều lợi thế để nhanh chóng bắt nhịp. Trước hết, quốc gia này có hệ sinh thái nghiên cứu – công nghệ mạnh, với các ngành mũi nhọn như vi điện tử, kỹ thuật chính xác, trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ. Những lĩnh vực này có thể chuyển hóa trực tiếp sang công nghệ vũ trụ, đặc biệt trong phát triển vệ tinh nhỏ, cảm biến và chip chống bức xạ. Thứ hai, Singapore có nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản trong các trường đại học hàng đầu và có khả năng tham gia ngay vào các dự án quốc tế. Thứ ba, môi trường kinh doanh minh bạch, chính sách khuyến khích R&D và mạng lưới hợp tác quốc tế rộng giúp Singapore dễ dàng thu hút đầu tư và đối tác.

Về chiến lược, NSAS sẽ kế thừa chức năng của Văn phòng Công nghệ & Công nghiệp Vũ trụ (OSTIn), đồng thời mở rộng sang phát triển công nghiệp vũ trụ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và hợp tác song phương, đa phương. Singapore tập trung vào ngách công nghệ cao như vệ tinh siêu nhỏ, công nghệ lượng tử, giải pháp quan sát Trái đất phục vụ phát triển bền vững và quản lý đô thị. Đây là hướng đi khôn ngoan, tránh cạnh tranh trực diện với các cường quốc nhưng vẫn tạo giá trị độc đáo.

Nhờ vậy, dù nhập cuộc muộn, Singapore có thể tận dụng lợi thế để rút ngắn khoảng cách, đồng thời định vị mình như một trung tâm công nghệ vũ trụ trong khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ các sáng kiến và hợp tác quốc tế, qua đó khẳng định vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tham vọng trung tâm điều phối vũ trụ Đông Nam Á

Nếu chiến lược dài hạn thành công, Singapore có thể trở thành trung tâm điều phối ngành công nghiệp vũ trụ khu vực, mang lại nhiều lợi ích chiến lược.

Về kinh tế, việc trở thành đầu mối sẽ giúp Singapore thu hút đầu tư, doanh nghiệp và nhân lực chất lượng cao, tạo thêm giá trị trong nền kinh tế vũ trụ toàn cầu. Theo dự báo, lĩnh vực này có thể đóng góp hàng chục tỷ USD cho GDP Singapore trong thập kỷ tới. Theo báo cáo của Deloitte và Singapore Space & Technology Ltd, việc ứng dụng dữ liệu vệ tinh có thể đóng góp thêm 100 tỷ USD vào GDP khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Về khoa học - công nghệ, Singapore sẽ củng cố vị thế là trung tâm nghiên cứu và đổi mới, phát triển các công nghệ phục vụ cả khu vực như giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên, an ninh hàng hải và ứng phó thiên tai.

Về ngoại giao - an ninh, việc dẫn dắt hợp tác vũ trụ trong ASEAN sẽ giúp Singapore tăng ảnh hưởng, trở thành đối tác tin cậy trong các chương trình quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế trên toàn cầu.

Ngoài ra, Singapore có thể đóng vai trò cầu nối cho các nước Đông Nam Á tham gia chuỗi giá trị vũ trụ, từ sản xuất linh kiện, phát triển vệ tinh đến khai thác dữ liệu. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp khu vực có tiếng nói chung trong lĩnh vực công nghệ cao.

Có thể nói, tham vọng trở thành trung tâm điều phối vũ trụ Đông Nam Á sẽ giúp Singapore khẳng định vị thế chiến lược, mở rộng ảnh hưởng và trở thành “điểm hội tụ” của ngành vũ trụ khu vực trong thập kỷ tới, đồng thời tạo ra một nền tảng hợp tác bền vững cho ASEAN trong lĩnh vực công nghệ không gian, qua đó nâng cao vị thế của đảo quốc Sư tử trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
Tag: Singapore Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Singapore NSAS Singapore chiến lược vũ trụ Singapore 2026 trung tâm điều phối vũ trụ Đông Nam Á
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2
Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2

VOV.VN - Singapore sẽ chính thức chấm dứt việc kiểm tra thân nhiệt tại sân bay và cảng biển từ ngày 23/2, sau khi tình hình dịch Nipah tại Ấn Độ đã ổn định.

Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2

Singapore ngừng kiểm tra thân nhiệt phòng virus Nipah tại cửa khẩu từ ngày 23/2

VOV.VN - Singapore sẽ chính thức chấm dứt việc kiểm tra thân nhiệt tại sân bay và cảng biển từ ngày 23/2, sau khi tình hình dịch Nipah tại Ấn Độ đã ổn định.

Thái Lan, Singapore kích hoạt kịch bản ứng phó trước làn sóng thuế quan mới từ Mỹ
Thái Lan, Singapore kích hoạt kịch bản ứng phó trước làn sóng thuế quan mới từ Mỹ

VOV.VN - Các nền kinh tế khu vực Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn biến động thương mại mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nâng mức thuế nhập khẩu đối với tất cả các quốc gia từ 10% lên 15%.

Thái Lan, Singapore kích hoạt kịch bản ứng phó trước làn sóng thuế quan mới từ Mỹ

Thái Lan, Singapore kích hoạt kịch bản ứng phó trước làn sóng thuế quan mới từ Mỹ

VOV.VN - Các nền kinh tế khu vực Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn biến động thương mại mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nâng mức thuế nhập khẩu đối với tất cả các quốc gia từ 10% lên 15%.

Singapore siết chặt quản lý “hộp mù”- “blind box” ngăn rủi ro cờ bạc
Singapore siết chặt quản lý "hộp mù"- "blind box" ngăn rủi ro cờ bạc

VOV.VN - Bộ Nội vụ Singapore hôm nay (13/2) cho biết, sẽ ban hành quy định mới đối với sản phẩm "blind box" hay "hộp mù" - loại hộp quà bí mật đang gây sốt toàn cầu, nhằm hạn chế hành vi mua sắm mang tính chất cờ bạc.

Singapore siết chặt quản lý “hộp mù”- “blind box” ngăn rủi ro cờ bạc

Singapore siết chặt quản lý “hộp mù”- “blind box” ngăn rủi ro cờ bạc

VOV.VN - Bộ Nội vụ Singapore hôm nay (13/2) cho biết, sẽ ban hành quy định mới đối với sản phẩm “blind box” hay “hộp mù” - loại hộp quà bí mật đang gây sốt toàn cầu, nhằm hạn chế hành vi mua sắm mang tính chất cờ bạc.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ