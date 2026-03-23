Thành lập cơ quan vũ trụ Quốc gia - Singapore chính thức bước vào cuộc đua vũ trụ

Việc Singapore thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia (NSAS) vào tháng 4/2026 được coi là bước đi mang tính tất yếu, bởi quốc gia này nhận thấy không thể chậm chân hơn trong bối cảnh kinh tế vũ trụ toàn cầu đang tăng trưởng mạnh mẽ. Theo dự báo của Morgan Stanley, nền kinh tế vũ trụ có thể đạt quy mô 1,8 nghìn tỷ USD vào năm 2035, với các lĩnh vực trọng yếu như vệ tinh viễn thông, quan sát Trái Đất, định vị và khai thác dữ liệu không gian.

Đối với Singapore - một nền kinh tế mở, phụ thuộc nhiều vào thương mại, logistics và công nghệ cao - việc tham gia cuộc đua vũ trụ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là yếu tố sống còn để bảo đảm an ninh kinh tế và công nghệ quốc gia. Các ứng dụng vũ trụ liên quan trực tiếp đến nhu cầu của đảo quốc Sư tử có thể kể đến: giám sát hàng hải trong tuyến đường biển trọng yếu Malacca, quản lý biến đổi khí hậu và nước biển dâng, cũng như phát triển hạ tầng số phục vụ đô thị thông minh.

Trong khi đó, một số nước láng giềng trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia chẳng hạn, đã có chương trình vũ trụ riêng từ nhiều năm trước, đồng nghĩa Singapore sẽ bị tụt lại nếu không hành động. Chính quyền vì thế coi NSAS là công cụ để củng cố vị thế quốc gia, mở rộng hợp tác quốc tế và bảo đảm Singapore có tiếng nói trong chuỗi giá trị vũ trụ toàn cầu. Đây là lý do Singapore không thể chậm chân hơn nữa trong cuộc đua này, bởi nếu bỏ lỡ thời điểm, đảo quốc Sư tử sẽ mất cơ hội định vị mình trong một ngành công nghiệp đang bùng nổ và có ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, kinh tế và vị thế quốc tế.

Lợi thế và chiến lược nhập cuộc đua vũ trụ

Mặc dù gia nhập cuộc đua không phải là sớm, Singapore sở hữu nhiều lợi thế để nhanh chóng bắt nhịp. Trước hết, quốc gia này có hệ sinh thái nghiên cứu – công nghệ mạnh, với các ngành mũi nhọn như vi điện tử, kỹ thuật chính xác, trí tuệ nhân tạo và hàng không vũ trụ. Những lĩnh vực này có thể chuyển hóa trực tiếp sang công nghệ vũ trụ, đặc biệt trong phát triển vệ tinh nhỏ, cảm biến và chip chống bức xạ. Thứ hai, Singapore có nguồn nhân lực chất lượng cao, được đào tạo bài bản trong các trường đại học hàng đầu và có khả năng tham gia ngay vào các dự án quốc tế. Thứ ba, môi trường kinh doanh minh bạch, chính sách khuyến khích R&D và mạng lưới hợp tác quốc tế rộng giúp Singapore dễ dàng thu hút đầu tư và đối tác.

Về chiến lược, NSAS sẽ kế thừa chức năng của Văn phòng Công nghệ & Công nghiệp Vũ trụ (OSTIn), đồng thời mở rộng sang phát triển công nghiệp vũ trụ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và hợp tác song phương, đa phương. Singapore tập trung vào ngách công nghệ cao như vệ tinh siêu nhỏ, công nghệ lượng tử, giải pháp quan sát Trái đất phục vụ phát triển bền vững và quản lý đô thị. Đây là hướng đi khôn ngoan, tránh cạnh tranh trực diện với các cường quốc nhưng vẫn tạo giá trị độc đáo.

Nhờ vậy, dù nhập cuộc muộn, Singapore có thể tận dụng lợi thế để rút ngắn khoảng cách, đồng thời định vị mình như một trung tâm công nghệ vũ trụ trong khu vực Đông Nam Á, nơi hội tụ các sáng kiến và hợp tác quốc tế, qua đó khẳng định vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tham vọng trung tâm điều phối vũ trụ Đông Nam Á

Nếu chiến lược dài hạn thành công, Singapore có thể trở thành trung tâm điều phối ngành công nghiệp vũ trụ khu vực, mang lại nhiều lợi ích chiến lược.

Về kinh tế, việc trở thành đầu mối sẽ giúp Singapore thu hút đầu tư, doanh nghiệp và nhân lực chất lượng cao, tạo thêm giá trị trong nền kinh tế vũ trụ toàn cầu. Theo dự báo, lĩnh vực này có thể đóng góp hàng chục tỷ USD cho GDP Singapore trong thập kỷ tới. Theo báo cáo của Deloitte và Singapore Space & Technology Ltd, việc ứng dụng dữ liệu vệ tinh có thể đóng góp thêm 100 tỷ USD vào GDP khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Về khoa học - công nghệ, Singapore sẽ củng cố vị thế là trung tâm nghiên cứu và đổi mới, phát triển các công nghệ phục vụ cả khu vực như giám sát khí hậu, quản lý tài nguyên, an ninh hàng hải và ứng phó thiên tai.

Về ngoại giao - an ninh, việc dẫn dắt hợp tác vũ trụ trong ASEAN sẽ giúp Singapore tăng ảnh hưởng, trở thành đối tác tin cậy trong các chương trình quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế trên toàn cầu.

Ngoài ra, Singapore có thể đóng vai trò cầu nối cho các nước Đông Nam Á tham gia chuỗi giá trị vũ trụ, từ sản xuất linh kiện, phát triển vệ tinh đến khai thác dữ liệu. Điều này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn giúp khu vực có tiếng nói chung trong lĩnh vực công nghệ cao.

Có thể nói, tham vọng trở thành trung tâm điều phối vũ trụ Đông Nam Á sẽ giúp Singapore khẳng định vị thế chiến lược, mở rộng ảnh hưởng và trở thành “điểm hội tụ” của ngành vũ trụ khu vực trong thập kỷ tới, đồng thời tạo ra một nền tảng hợp tác bền vững cho ASEAN trong lĩnh vực công nghệ không gian, qua đó nâng cao vị thế của đảo quốc Sư tử trên bản đồ công nghệ toàn cầu.