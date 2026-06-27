Tướng Lê Văn Cương: Bản chất NATO không thay đổi dù nâng cấp lên phiên bản 3.0

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>> Đại sứ Nguyễn Quang Khai nói về sự thật đằng sau đột phá thỏa thuận Mỹ - Iran
VOV.VN - Mới đây, sau hai tháng ngừng bắn với Israel, Iran đã bất ngờ tập kích ồ ạt bằng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định, động thái này vừa để răn đe Israel chớ tấn công đồng minh Hezbollah của Tehran, vừa thăm dò Mỹ trong vấn đề đàm phán song phương…
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VOV.VN - Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026 đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm về khả năng xung đột quân sự Mỹ - Iran leo thang trở lại ác liệt như trước hoặc thậm chí còn hơn nữa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, bình luận về những diễn biến mới trong xung đột này.
VOV.VN - Cuối tháng 5 và đầu tháng 6/2026 đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm về khả năng xung đột quân sự Mỹ - Iran leo thang trở lại ác liệt như trước hoặc thậm chí còn hơn nữa. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân - nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, bình luận về những diễn biến mới trong xung đột này.
VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.
VOV.VN - Cuộc chiến Mỹ - Iran, nổ ra ngày 28/2/2026, tác động không nhỏ lên xung đột vũ trang Nga - Ukraine, thúc đẩy hy vọng mới cho nỗ lực kết thúc cuộc xung đột lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến II. Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn phân tích nguyên nhân xung đột Ukraine kéo dài và triển vọng hòa bình tại đây.
VOV.VN - Đã xảy ra đụng độ nảy lửa giữa Mỹ và Iran ở khu vực Hormuz sau khi Tổng thống Trump “lách” Đạo luật Quyền lực chiến tranh của Mỹ. Cũng chỉ 1 ngày sau khi kích hoạt “Dự án Tự do”, ông Trump đã phải tạm dừng chiến dịch này. Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định tình hình Mỹ - Iran hơn 60 ngày qua.
VOV.VN - Đã xảy ra đụng độ nảy lửa giữa Mỹ và Iran ở khu vực Hormuz sau khi Tổng thống Trump “lách” Đạo luật Quyền lực chiến tranh của Mỹ. Cũng chỉ 1 ngày sau khi kích hoạt “Dự án Tự do”, ông Trump đã phải tạm dừng chiến dịch này. Đại sứ Nguyễn Quang Khai nhận định tình hình Mỹ - Iran hơn 60 ngày qua.
VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.
VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đưa Iran trở về thời kỳ Đồ đá, xóa sổ “cả một nền văn minh”. Sau đó, ông tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại khá mong manh… Nhà báo Minh Nga làm rõ những lớp sương mù trong cuộc chiến này cũng như nỗ lực ngoại giao giữa các bên.
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đưa Iran trở về thời kỳ Đồ đá, xóa sổ “cả một nền văn minh”. Sau đó, ông tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại khá mong manh… Nhà báo Minh Nga làm rõ những lớp sương mù trong cuộc chiến này cũng như nỗ lực ngoại giao giữa các bên.
VOV.VN - Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 4 với nhiều diễn biến khó lường. Ông Nguyễn Quang Khai - nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, phân tích những diễn biến mới của xung đột này và kịch bản Mỹ đổ quân lên lãnh thổ Iran cũng như nỗ lực tự khai thông eo biển Hormuz yết hầu.
VOV.VN - Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 4 với nhiều diễn biến khó lường. Ông Nguyễn Quang Khai - nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, phân tích những diễn biến mới của xung đột này và kịch bản Mỹ đổ quân lên lãnh thổ Iran cũng như nỗ lực tự khai thông eo biển Hormuz yết hầu.
VOV.VN - Đầu tháng 12/2025, Nhà Trắng công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới của Mỹ, công khai nhiều điều chỉnh lớn rất đáng chú ý. Nhà báo Phạm Phú Phúc cùng VOV.VN phân tích về những điểm khác biệt của bản chiến lược này và tác động của nó lên cục diện khu vực và toàn cầu thời gian tới.
VOV.VN - Đầu tháng 12/2025, Nhà Trắng công bố Chiến lược An ninh quốc gia mới của Mỹ, công khai nhiều điều chỉnh lớn rất đáng chú ý. Nhà báo Phạm Phú Phúc cùng VOV.VN phân tích về những điểm khác biệt của bản chiến lược này và tác động của nó lên cục diện khu vực và toàn cầu thời gian tới.