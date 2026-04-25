Cải chính

Tướng Lê Văn Cương: Ông Trump tính sai nước cờ, bế tắc khi người Iran đoàn kết

Thứ Bảy, 09:29, 25/04/2026
VOV.VN - Mỹ tuyên bố gia hạn đình chiến nhưng Iran bác bỏ đề xuất này, từ chối đàm phán lần 2. Tổng thống Trump siết chặt phong tỏa hải cảng Iran để đáp trả việc Iran đóng cửa Hormuz. Trung Đông nóng rực ngay cả khi Mỹ, Iran và Israel ngừng bắn. Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sóng ngầm bên dưới những diễn biến này.

Nhà báo Minh Nga mổ xẻ đối đầu Mỹ - Iran cùng sương mù chiến tranh và ngoại giao

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đưa Iran trở về thời kỳ Đồ đá, xóa sổ “cả một nền văn minh”. Sau đó, ông tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần. Tuy nhiên, thỏa thuận này lại khá mong manh… Nhà báo Minh Nga làm rõ những lớp sương mù trong cuộc chiến này cũng như nỗ lực ngoại giao giữa các bên.

Nhóm phóng viên VOV.VN
Tag: Cục diện Mỹ - Iran tình thế nước Mỹ thế khó của ông Trump xung đột Iran - Mỹ Thiếu tướng Lê Văn Cường tình hình Trung Đông talk VOV
Tin liên quan

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ - Israel sẽ thất bại nếu đưa bộ binh vào Iran
Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ - Israel sẽ thất bại nếu đưa bộ binh vào Iran

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 4 với nhiều diễn biến khó lường. Ông Nguyễn Quang Khai - nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, phân tích những diễn biến mới của xung đột này và kịch bản Mỹ đổ quân lên lãnh thổ Iran cũng như nỗ lực tự khai thông eo biển Hormuz yết hầu.

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ - Israel sẽ thất bại nếu đưa bộ binh vào Iran

Đại sứ Nguyễn Quang Khai: Mỹ - Israel sẽ thất bại nếu đưa bộ binh vào Iran

VOV.VN - Cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đã bước sang tuần thứ 4 với nhiều diễn biến khó lường. Ông Nguyễn Quang Khai - nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Trung Đông, phân tích những diễn biến mới của xung đột này và kịch bản Mỹ đổ quân lên lãnh thổ Iran cũng như nỗ lực tự khai thông eo biển Hormuz yết hầu.

Tướng Lê Văn Cương: Đánh Iran, Mỹ - Israel hy vọng xóa bỏ chế độ chính trị đối đầu
Tướng Lê Văn Cương: Đánh Iran, Mỹ - Israel hy vọng xóa bỏ chế độ chính trị đối đầu

VOV.VN - Đầu tháng 3/2026, thế giới rúng động trước loạt tập kích chưa từng có của Mỹ - Israel vào Iran, bắt đầu vào sáng 28/2 và khiến Lãnh tụ tối cao Iran cùng nhiều quan chức khác tử vong. Tehran đáp trả dữ dội không kém… Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an phân tích về sự kiện này.

Tướng Lê Văn Cương: Đánh Iran, Mỹ - Israel hy vọng xóa bỏ chế độ chính trị đối đầu

Tướng Lê Văn Cương: Đánh Iran, Mỹ - Israel hy vọng xóa bỏ chế độ chính trị đối đầu

VOV.VN - Đầu tháng 3/2026, thế giới rúng động trước loạt tập kích chưa từng có của Mỹ - Israel vào Iran, bắt đầu vào sáng 28/2 và khiến Lãnh tụ tối cao Iran cùng nhiều quan chức khác tử vong. Tehran đáp trả dữ dội không kém… Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Công an phân tích về sự kiện này.

Tình hình người Việt Nam ở Ukraine sau 4 năm chiến sự qua lời kể của Việt kiều
Tình hình người Việt Nam ở Ukraine sau 4 năm chiến sự qua lời kể của Việt kiều

VOV.VN - Đúng ngày tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở Ukraine, Nguyễn Văn Loan, chia sẻ thông tin mới nhất về cộng đồng người Việt sinh sống tại Ukraine và sự thích ứng của bà con với hoàn cảnh chiến sự. Ông Loan cũng kể về vai trò Đại sứ quán Việt Nam và quan hệ giữa 2 nước.

Tình hình người Việt Nam ở Ukraine sau 4 năm chiến sự qua lời kể của Việt kiều

Tình hình người Việt Nam ở Ukraine sau 4 năm chiến sự qua lời kể của Việt kiều

VOV.VN - Đúng ngày tròn 4 năm xung đột Nga - Ukraine, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ở Ukraine, Nguyễn Văn Loan, chia sẻ thông tin mới nhất về cộng đồng người Việt sinh sống tại Ukraine và sự thích ứng của bà con với hoàn cảnh chiến sự. Ông Loan cũng kể về vai trò Đại sứ quán Việt Nam và quan hệ giữa 2 nước.

