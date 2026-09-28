Su-57 của Nga lộ diện cấu hình mới từ kinh nghiệm thực chiến

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) thuộc sở hữu nhà nước Nga thông báo đã bàn giao một “lô” tiêm kích Su-57 nâng cấp với cấu hình kỹ thuật được điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm thực chiến cho Không quân Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận việc tiếp nhận các máy bay Su-57 mới, đồng thời cho biết dòng tiêm kích này đã được áp dụng một “thiết kế kỹ thuật mới”. Tuy nhiên, cơ quan này không công bố số lượng máy bay được bàn giao cũng như các chi tiết cụ thể về những hạng mục nâng cấp.

Tiêm kích Su-57 của Nga. Ảnh: UAC

Cấu hình mới giúp mở rộng phạm vi nhiệm vụ của Su-57 và hỗ trợ tích hợp thêm các loại vũ khí hàng không, mặc dù UAC chưa tiết lộ cụ thể những hệ thống nào được trang bị trong lô hàng này. Việc bàn giao cho thấy nỗ lực của Nga trong việc đưa các bài học thực chiến vào quy trình sản xuất hàng loạt, qua đó có thể đẩy nhanh quá trình cải thiện khả năng sử dụng vũ khí và năng lực tác chiến tổng thể cho toàn bộ phi đội tiêm kích thế hệ thứ 5 của nước này.

Nga lâu nay quảng bá Su-57, dòng tiêm kích một chỗ ngồi, là máy bay chiến đấu hiện đại và có khả năng tàng hình cao nhất của nước này. Moscow xếp Su-57 vào nhóm tiêm kích thế hệ thứ năm và khẳng định máy bay có thể cạnh tranh với F-35 và F-22 của Mỹ.

Kinh nghiệm thực tế tác động đến quá trình phát triển Su-57

Điểm đáng chú ý trong đợt bàn giao mới nhất là việc UAC mô tả Su-57 như một phương tiện liên tục được nâng cấp trong quá trình sản xuất và sử dụng.

Theo UAC, quá trình phát triển và hiện đại hóa Su-57 có tính đến những kinh nghiệm thu được từ hoạt động tác chiến. Tuy nhiên, tập đoàn không công bố cụ thể những thay đổi về cảm biến, hệ thống điện tử hàng không, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, phần mềm hay kết cấu khung thân đã được áp dụng trên lô máy bay tháng 9.

Một trong những dấu hiệu rõ nhất về hướng phát triển của Su-57 nằm ở hệ thống vũ khí. Một phi công thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga được dẫn lời cho biết cấu hình kỹ thuật mới sẽ mở rộng phạm vi nhiệm vụ của Su-57, trong khi những tính năng được tích hợp vào hệ thống vũ khí cho phép sử dụng các loại vũ khí hàng không mới.

Thông tin này cho thấy quá trình hiện đại hóa Su-57 không chỉ tập trung vào bản thân máy bay mà còn hướng tới mở rộng khả năng sử dụng nhiều loại vũ khí, phục vụ cả nhiệm vụ không đối không và tấn công mặt đất.

Rostec cũng từng giới thiệu các loại vũ khí và hệ thống không người lái mới dành cho Su-57, qua đó cho thấy hướng phát triển rộng hơn của chương trình. Tuy nhiên, những thông tin này chưa xác nhận rằng toàn bộ các hệ thống được giới thiệu đã được tích hợp trên các máy bay bàn giao trong tháng 9.

Thách thức từ cải tiến từ từng lô máy bay đến toàn phi đội

Câu hỏi đặt ra là Nga sẽ chuyển những cải tiến được áp dụng trên từng lô Su-57 thành năng lực thống nhất trên toàn phi đội như thế nào.

Việc đưa sự thay đổi dựa trên kinh nghiệm thực tế vào quá trình sản xuất hàng loạt có thể giúp chương trình Su-57 phản ứng nhanh hơn trước những yêu cầu mới, sự xuất hiện của vũ khí mới cũng như những thay đổi trong môi trường điện tử và chiến thuật. Tuy nhiên, điều này có thể đặt ra các yếu cầu khác nhau về đào tạo, bảo trì, hỗ trợ phần mềm, phụ tùng thay thế và quản lý cấu hình.

Tập đoàn quốc phòng Rostec, đơn vị quản lý UAC, trước đó cho biết Nga có kế hoạch nâng cấp các máy bay Su-57 hiện có, trong đó có phương án bổ sung “buồng lái thứ hai” để điều khiển các máy bay không người lái (UAV) hoạt động phối hợp với tiêm kích.

Rostec cũng từng tuyên bố sẽ tích hợp “công nghệ thế hệ thứ sáu” vào Su-57, hướng tới những công nghệ đang được nghiên cứu trong các chương trình phát triển tiêm kích thế hệ tiếp theo.

Các chương trình tiêm kích thế hệ thứ sáu hiện tập trung nhiều hơn vào khả năng phối hợp giữa máy bay có người lái và UAV. Theo hướng phát triển này, tiêm kích có người lái có thể phối hợp với các UAV có chi phí thấp hơn để thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ nguy hiểm, qua đó giảm mức độ rủi ro của phi công và các máy bay có giá trị lớn trước các mối đe dọa.

Moscow đã sử dụng tiêm kích Su-57 để thực hiện các cuộc tấn công tầm xa trong cuộc chiến tại Ukraine. Một phi công lái Su-57 được chính phủ Nga và Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) dẫn lời cho biết Su-57 "đã thể hiện tốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt"

UAC cho biết các máy bay mới đã hoàn tất quá trình thử nghiệm tại nhà máy và các nhân sự thuộc Bộ Quốc phòng Nga đã trực tiếp điều khiển chúng.

"Tổ hợp hàng không thế hệ thứ năm Su-57 là loại máy bay tốt nhất trong cùng phân khúc. Việc hoàn thành trọn vẹn các nhiệm vụ trong đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước về cung cấp loại máy bay này cũng như các máy bay tác chiến-chiến thuật khác là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi. Các chuyên gia của chúng tôi, phối hợp cùng những công ty khác thuộc tập đoàn Rostec đang không ngừng cải tiến quy trình sản xuất nhằm đảm bảo tiến độ chế tạo máy bay theo yêu cầu", Tổng giám đốc UAC, ông Vadim Badekha, phát biểu.