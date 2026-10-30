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Ukraine dùng robot thay công binh dựng rào thép trong vùng tử địa

Thứ Sáu, 10:06, 30/10/2026
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VOV.VN - Ukraine triển khai robot điều khiển từ xa để dựng rào thép tại những khu vực nguy hiểm, thay công binh thực hiện nhiệm vụ đầy rủi ro trên chiến trường.

Quân đội Ukraine đang sử dụng các robot mặt đất bánh lốp điều khiển từ xa để triển khai chướng ngại vật phòng thủ tại những khu vực nguy hiểm, nơi lực lượng công binh thường phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công trực tiếp.

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Ukraine điều robot thay công binh dựng rào thép trong vùng tử địa. Ảnh: AP

Các robot này được trang bị khung đỡ chuyên dụng để mang những cuộn dây thép. Khi di chuyển đến khu vực được chỉ định, thiết bị sẽ rải dây và vật liệu dọc theo tuyến đường đã định, tạo thành các chướng ngại vật phòng thủ.

Hình ảnh do quân đội Ukraine công bố cho thấy một trong những phương tiện này có thiết kế sáu bánh. Tuy nhiên, thông tin về nhà sản xuất và chủng loại thiết bị chưa được tiết lộ.

Robot đảm nhận nhiệm vụ công binh nguy hiểm

Robot được trang bị một khung đỡ đặc biệt phía trên thân xe, có chức năng cố định các cuộn dây thép trong quá trình di chuyển. Thiết kế khung nghiêng cho phép dây thép được nhả dần khi phương tiện tiến về phía trước, qua đó hình thành các hàng rào trên địa hình.

Thiết bị do Lữ đoàn Hỗ trợ Độc lập số 16 của Ukraine vận hành từ xa. Nhờ đó, binh sĩ có thể điều khiển robot từ vị trí an toàn, có công sự che chắn, thay vì trực tiếp tiếp cận những khu vực trống trải để triển khai dây thép.

Chiến thuật này giúp giảm nguy cơ thương vong cho lực lượng công binh, đặc biệt tại những khu vực nằm trong tầm quan sát và hỏa lực của đối phương.

Lục quân Ukraine thừa nhận việc triển khai các hàng rào phòng thủ trên địa hình trống trải luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với công binh. Cơ quan này cho biết các thiết bị không người lái mặt đất hiện đã đảm nhận một phần công việc vốn đòi hỏi binh sĩ phải trực tiếp thực hiện.

“Việc thiết lập các rào chắn ở khu vực trống trải luôn tiềm ẩn rủi ro đối với công binh chiến đấu. Nhưng ngày nay, công việc nặng nhọc này đã được thực hiện bởi các thiết bị không người lái mặt đất”, Lục quân Ukraine chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện quân đội Ukraine chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của robot, trong đó có tải trọng tối đa, phạm vi hoạt động cũng như chiều dài hàng rào dây thép mà thiết bị có thể triển khai trong mỗi nhiệm vụ.

Hoạt động của robot mặt đất gia tăng trên chiến trường

Việc đưa robot vào nhiệm vụ xây dựng chướng ngại vật phòng thủ nằm trong xu hướng mở rộng sử dụng phương tiện không người lái mặt đất (UGV) của Ukraine, nhằm giảm mức độ rủi ro đối với binh sĩ trong các hoạt động chiến đấu và hậu cần.

Ngoài nhiệm vụ công binh, Ukraine còn sử dụng các hệ thống tương tự để vận chuyển đạn dược, lương thực và những nhu yếu phẩm khác đến các vị trí tiền tuyến. Bên cạnh đó, robot cũng có thể được dùng để tiếp tế trực tiếp cho binh sĩ tại các khu vực có nguy cơ bị tập kích.

Dữ liệu từ nền tảng quản lý quân sự DELTA của Ukraine cho thấy tần suất sử dụng robot mặt đất đã tăng đáng kể trong cuộc xung đột với Nga. Cụ thể, số hoạt động được ghi nhận đạt 19.940 lượt trong tháng 7/2026, tăng mạnh so với mức 7.511 lượt trong tháng 1/2026.

Đến đầu tháng 9/2026, tổng số nhiệm vụ có sự tham gia của robot mặt đất được ghi nhận đã lên khoảng 112.000 lượt, cho thấy tốc độ mở rộng ứng dụng các phương tiện này trong hoạt động quân sự của Ukraine.

Những số liệu trên phản ánh hoạt động của các hệ thống robot mặt đất nói chung, không chỉ riêng nhiệm vụ triển khai hàng rào dây thép.

Quân đội Ukraine cũng chưa công bố số lượng robot chuyên triển khai hàng rào đang được biên chế, cũng như khả năng các đơn vị khác có đang vận hành những thiết bị tương tự hay không.

Ngoài ra, chưa có số liệu về số nhiệm vụ triển khai thành công, tổn thất phương tiện hay quãng đường hoạt động trung bình trong mỗi lần thực hiện nhiệm vụ. Do đó, hiệu quả thực tế và mức độ phổ biến của loại robot này trên chiến trường vẫn cần được kiểm chứng theo thời gian.

Trong bối cảnh các hoạt động tác chiến ngày càng tiềm ẩn nhiều rủi ro từ UAV trinh sát, thiết bị không người lái tấn công và hỏa lực chính xác, việc đưa robot mặt đất vào những nhiệm vụ nguy hiểm đang trở thành một hướng đi được quân đội Ukraine chú trọng.

Dù chưa thể thay thế hoàn toàn lực lượng công binh, các phương tiện này có thể đảm nhận một phần công việc nặng nhọc, góp phần giảm nguy cơ thương vong và duy trì hoạt động hậu cần, xây dựng phòng tuyến. Mức độ hiệu quả của chúng sẽ phụ thuộc vào khả năng vận hành trên địa hình phức tạp, sức chịu đựng trước hỏa lực đối phương và khả năng phối hợp với các đơn vị trên chiến trường.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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