Nga và Ukraine bật đèn xanh cho đàm phán ba bên với Mỹ

Phía Nga cho biết, trong cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg hôm 21/10, Tổng thống Putin đã bày tỏ sự sẵn sàng tham gia đàm phán về nguyên tắc.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff (bên trái), đang ra dấu trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Cung điện Konstantin ở Strelnya, ngoại ô St. Petersburg, Nga, vào ngày 21/10/2026. Ảnh: AP

Trong khi đó, trả lời báo chí, Tổng thống Zelensky xác nhận Ukraine quan tâm đến cuộc gặp ba bên và mong muốn cuộc họp diễn ra chậm nhất vào đầu tháng 11. Ông Zelensky cho biết đã trao đổi với các quan chức Mỹ sau cuộc gặp giữa ông Witkoff và Tổng thống Putin.

“Chúng tôi nhận được phản hồi rằng Nga ủng hộ một cuộc gặp ba bên ở cấp độ các nhóm đàm phán”, ông Zelensky nói. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, phía Mỹ đề xuất tổ chức cuộc gặp trong thời gian sớm nhất và Kiev ủng hộ phương án này. Ông cho biết, Ukraine vẫn duy trì liên lạc với các đối tác Mỹ, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên có thể tiến hành đàm phán trong tháng 11, chậm nhất là vào đầu tháng.

Ông Zelensky cũng khẳng định Kiev sẵn sàng ủng hộ mọi đề xuất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, chấm dứt chiến tranh, ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo. Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các bên tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, bắt đầu từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2/2022.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Putin hôm 21/10, ông Witkoff đã có các cuộc trao đổi với quan chức Ukraine và châu Âu tại Na Uy một ngày trước đó.

Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết ông Witkoff đã báo cáo với Tổng thống Putin về nội dung các cuộc thảo luận tại Oslo. Theo ông Ushakov, đặc phái viên Mỹ đã đề cập đến một số điểm mới trong cách tiếp cận của các bên châu Âu và Ukraine, song những nội dung này không có nhiều khác biệt đáng kể.

“Tổng thống của chúng tôi đã thông báo với ông Steve Witkoff rằng Nga, về nguyên tắc, sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ và Ukraine”, ông Ushakov nói.

Ông Ushakov cho biết các cuộc đàm phán có thể diễn ra vào giữa tháng 11. Vòng đàm phán hòa bình gần nhất do Mỹ làm trung gian diễn ra vào tháng 2/2026, trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.