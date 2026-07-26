Ý đồ của Nga và Ukraine khi đặt mục tiêu nhắm vào các cây cầu

Những tháng gần đây, hai bên còn mở rộng chiến thuật này bằng cách nhắm mục tiêu vào các cây cầu nằm sâu trong hậu phương.

Cầu ở Chonhar bị phá hủy. Ảnh: Social Media Capture

Mục tiêu của các cuộc tấn công là làm gián đoạn hoạt động hậu cần, qua đó khiến việc duy trì lực lượng chiến đấu của đối phương trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể kéo theo những hệ lụy lâu dài. Việc phá hủy những cây cầu có thể cần sử dụng cho các chiến dịch trong tương lai có thể cho thấy cả Nga và Ukraine đều không kỳ vọng vào một bước đột phá lớn trong thời gian ngắn.

Vì sao Nga và Ukraine đặt mục tiêu nhắm vào các cây cầu?

Các cây cầu từ lâu đã là những mục tiêu quan trọng trên chiến trường bởi chúng khó thay thế và giữ vai trò như những nút giao then chốt trong mạng lưới vận tải quân sự. Không giống các kho chứa có thể phân tán, di dời hoặc che giấu, cầu thường có vị trí cố định và dễ xác định, khiến chúng dễ bị theo dõi và tấn công.

Quan trọng hơn, phá hủy một cây cầu có thể làm gián đoạn hoạt động di chuyển của hàng trăm phương tiện vận chuyển nhiên liệu, đạn dược và quân tiếp viện. Thay vì phải tấn công từng phương tiện riêng lẻ, một đòn đánh duy nhất có thể làm tê liệt cả tuyến hậu cần.

Các cuộc tấn công vào cầu càng gia tăng trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đều có năng lực hạn chế trong việc xây dựng cầu quân sự. Trong suốt cuộc chiến, hai bên đã mất một phần đáng kể các công trình kỹ thuật và cầu cống, đặc biệt trong những nỗ lực vượt qua các con sông lớn như Siverskyi Donets và Oskil.

Do đó, việc thay thế một cây cầu bị phá hủy thường khó khăn và tốn nhiều thời gian. Trong một số trường hợp, binh sĩ phải tận dụng vật liệu sẵn có tại địa phương để dựng các cầu tạm, cho thấy tình trạng thiếu hụt thiết bị xây cầu chuyên dụng.

Tác động thực sự của các cuộc tấn công vượt xa phạm vi cây cầu bị phá hủy. Mạng lưới hậu cần thường được tổ chức xoay quanh một số lượng hạn chế các điểm vượt sông và nút giao đường bộ, đường sắt chủ chốt. Khi một điểm vượt bị phá hủy, hoạt động vận chuyển buộc phải chuyển sang các tuyến thay thế, làm tăng đáng kể quãng đường và thời gian của mỗi chuyến tiếp tế.

Điều này không chỉ làm giảm lượng hàng hóa có thể được đưa tới các đơn vị tiền tuyến mỗi ngày mà còn làm tăng mức tiêu thụ nhiên liệu và tốc độ hao mòn phương tiện. Các tuyến đường còn lại cũng trở nên dễ dự đoán hơn, tạo điều kiện để máy bay không người lái (UAV) và hỏa lực tầm xa tập trung vào một số ít điểm nghẽn. Trong một cuộc chiến tiêu hao, những tác động đó liên tục làm tăng chi phí duy trì các hoạt động chiến đấu.

Các cuộc tấn công trải dài từ tiền tuyến đến hậu phương

Mặc dù Nga thường xuyên nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch tấn công chiến lược, các cây cầu không phải lúc nào cũng là mục tiêu ưu tiên. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chúng ngày càng trở nên quan trọng trong các hoạt động quân sự của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga đã công bố nhiều thông tin về các cuộc tấn công bằng UAV và bom lượn nhằm vào các cây cầu của Ukraine. Cuối tháng 6, cơ quan này công bố video cho thấy một quả bom lượn FAB-500 phá hủy một cây cầu đường bộ ở tỉnh Sumy, với mục đích làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Ukraine.

Trước đó, Nga đã sử dụng bom lượn tiến hành cuộc tấn công tương tự để phá hủy một cây cầu ở tỉnh Kherson sau khi xác định đây là một tuyến đường hậu cần quan trọng của Ukraine.

Trong tháng qua, quân đội Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cây cầu tại những khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), lực lượng Ukraine gần đây đã tấn công cầu đường bộ Chonhar, cầu đường bộ Henichesk, cầu đường bộ Stylovyi, cầu đường bộ Armyansk và cầu đường bộ ở phía đông Vorona.

Các tuyến đường này kết nối Crimea với những khu vực thuộc tỉnh Kherson và Zaporizhzhia do Nga kiểm soát, tạo thành mạng lưới giao thông chủ chốt hỗ trợ lực lượng Nga ở miền nam Ukraine. Nhiều cuộc tấn công được thực hiện bằng UAV tầm xa do Ukraine tự phát triển, trong đó có các hệ thống Fire Point và Behemoth. Các cuộc tấn công vẫn làm suy giảm khả năng lưu thông và buộc các đoàn xe hậu cần của Nga phải chuyển sang những tuyến đường thay thế.

Ukraine cũng mở rộng chiến dịch sâu hơn vào Crimea, nơi được xem là trung tâm hậu cần quan trọng của Nga phục vụ các hoạt động quân sự ở miền nam Ukraine. Trong khi cầu Kerch vẫn là mục tiêu nổi bật nhất, thời gian gần đây, Ukraine tập trung hơn vào mạng lưới giao thông phân phối hàng tiếp tế sau khi chúng được đưa vào bán đảo.

Trong tháng 6 và tháng 7/2026, lực lượng Ukraine đã tấn công nhiều cây cầu dọc các tuyến cao tốc M-17 và M-18, cũng như các cầu đường sắt gần Rozdolne và Ichki. Giới chức Ukraine cũng thông báo về các cuộc tấn công nhằm vào những cây cầu dọc tuyến cao tốc A-291 Tavrida, qua đó làm gián đoạn một hành lang hậu cần quan trọng trong khu vực.

Hệ lụy rộng hơn từ việc phá hủy cầu

Trong năm qua, chiến tuyến Nga - Ukraine phần lớn duy trì trạng thái tương đối ổn định khi Ukraine thiết lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp. Ban đầu, Nga tìm cách chọc thủng các tuyến phòng thủ này nhưng bị cản trở do những “vùng tiêu diệt” mà UAV Ukraine tạo ra.

Lực lượng Nga chuyển sang chiến thuật thâm nhập quy mô nhỏ nhằm chiếm giữ các vị trí chiến lược và đạt được những bước tiến hạn chế. Trong khi đó, Ukraine tập trung mở rộng các “vùng tiêu diệt” bằng UAV sâu hơn ra phía sau tiền tuyến, qua đó mở rộng phạm vi phòng thủ.

Việc tăng cường tấn công vào các cây cầu cho thấy cả Nga và Ukraine dường như không kỳ vọng cục diện xung đột sẽ thay đổi đáng kể trong thời gian ngắn.

Trước đây, Nga và Ukraine thường cố gắng bảo toàn những cây cầu mà họ dự kiến sử dụng trong các chiến dịch tiến công. Tuy nhiên, cách tiếp cận này dường như đã thay đổi. Bằng việc phá hủy các cây cầu nằm sâu trong hậu phương tác chiến của đối phương, cả hai bên đang cho thấy việc làm gián đoạn hệ thống hậu cần của đối phương đã trở thành ưu tiên cao hơn so với bảo toàn cơ sở hạ tầng có thể cần thiết cho một cuộc đột phá trong tương lai.

Thay vì chuẩn bị cho các chiến dịch tiến công quy mô lớn, cả Nga và Ukraine dường như tập trung vào việc duy trì các vị trí hiện tại, đạt được những bước tiến nhỏ và gây tổn thất cho đối phương thông qua chiến lược tiêu hao.

Mặc dù tương lai cuộc xung đột vẫn chưa thể đoán định nhưng cái giá phải trả của việc mất những câu ngày càng gia tăng, kéo theo những hệ lụy kinh tế đáng kể, đặc biệt khi các khu vực bị ảnh hưởng bắt đầu quá trình tái thiết. Người dân có thể phải đối mặt với thời gian di chuyển dài hơn, hoạt động thương mại bị gián đoạn và chi phí vận chuyển tăng cao cho đến khi những cây cầu thay thế được xây dựng.

Quá trình tái thiết cũng sẽ đòi hỏi thời gian và nguồn lực tài chính đáng kể. Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine dường như đều sẵn sàng chấp nhận những chi phí dài hạn đó. Lợi ích quân sự trước mắt từ việc làm gián đoạn hoạt động hậu cần của đối phương được đánh giá cao hơn giá trị lâu dài của việc bảo toàn các tuyến vượt sông. Chừng nào cuộc chiến vẫn tiếp diễn dưới hình thức chiến tranh tiêu hao, cầu cống sẽ tiếp tục là một trong những mục tiêu ưu tiên trên chiến trường.