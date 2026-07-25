English
/ QUAN SÁT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao Ukraine nhắm mục tiêu vào “đế chế” bán lẻ Wildberries của Nga?

Thứ Bảy, 06:17, 25/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ukraine đã tấn công 4 kho hàng của Wildberries trong tuần qua, trong chiến dịch nhằm vào một doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế tiêu dùng Nga, nhằm đưa cuộc xung đột đến gần hơn với cuộc sống của hàng triệu người dân nước này.

Từ một doanh nghiệp gia đình, Wildberries đã phát triển trong chưa đầy hai thập kỷ để trở thành nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga và trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế nước này. Giờ đây, công ty trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng mở rộng của Ukraine. Kiev cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow và gây sức ép buộc nước này chấm dứt xung đột.

vi sao ukraine nham muc tieu vao de che ban le wildberries cua nga hinh anh 1
Một khu tổ hợp của Wildberries bị bốc cháy sau các cuộc tấn công. Ảnh: Reuters

Tại các thị trấn trên khắp nước Nga, các điểm nhận hàng của Wildberries và đối thủ lớn nhất của công ty là Ozon đã trở nên phổ biến. Wildberries cho biết công ty xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày tại hệ thống kho hàng khổng lồ trải rộng trên toàn quốc, với tổng diện tích khoảng 3 triệu m².

Những cuộc tấn công nhằm vào hệ thống kho hàng có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp bán hàng thông qua Wildberries, thường được ví như phiên bản Amazon của Nga. Các cuộc tấn công cũng có thể gây gián đoạn hoạt động mua sắm của khách hàng trên nền tảng này, nơi cung cấp nhiều loại hàng hóa từ quần áo, thiết bị gia dụng đến thuốc men, mỹ phẩm và các sản phẩm khác.

Tầm quan trọng của Wildberries

Cùng với các đối thủ nhỏ hơn, Wildberries và Ozon bán lượng hàng hóa, dịch vụ có giá trị tương đương khoảng 8,5% GDP của Nga. Hai công ty này tạo việc làm cho khoảng 4 triệu người, tương đương hơn 5% lực lượng lao động cả nước.

Wildberries và Ozon là trụ cột của những gì mà Điện Kremlin mô tả là “nền kinh tế nền tảng”, kết nối hàng triệu người tiêu dùng với người bán hàng, nhân viên giao hàng, công nhân kho và nhân viên vận hành các điểm nhận hàng thông qua các sàn thương mại điện tử.

Các nền tảng này giữ vai trò trung tâm trong kế hoạch của Điện Kremlin nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang tập trung đáng kể nguồn lực cho cuộc xung đột với Ukraine. Maxim Oreshkin, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin, được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát lĩnh vực này.

Biểu tượng doanh nhân Nga

Bà Tatyana Kim người đồng sáng lập và người đứng đầu Wildberries, đã trở thành người phụ nữ giàu nhất nước Nga. Theo Forbes, tài sản ròng của bà ước tính khoảng 7 tỷ USD.

Bà Tatyana Kim, người đứng đầu Wildberries, sinh năm 1975 tại Grozny, thủ phủ Cộng hòa Chechnya, trong một gia đình có nguồn gốc Hàn Quốc. Bà từng là giáo viên tiếng Anh trước khi cùng chồng là ông Vladislav Bakalchuk, thành lập công ty vào năm 2004.

Ban đầu, hai vợ chồng làm việc tại căn hộ của mình ở vùng ngoại ô Moscow. Sau đó, họ tận dụng sự bùng nổ của thương mại điện tử trong thập niên 2010 để xây dựng nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga.

Là mẹ của 7 người con, bà Tatyana Kim được biết đến là một nữ doanh nhân tự thân, xây dựng đế chế kinh doanh nhờ khả năng nhạy bén trong kinh doanh. Bà cũng trở thành hình mẫu đối với nhiều nữ doanh nhân đầy tham vọng ở Nga.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của bà Tatyana Kim và ông Bakalchuk đã kết thúc cách đây 2 năm, sau khi bà Kim bất ngờ đồng ý sáp nhập Wildberries với một công ty quảng cáo ngoài trời có quy mô nhỏ hơn nhiều. Bà cho biết thương vụ này nhằm tạo ra một nền tảng thương mại điện tử toàn cầu.

Thỏa thuận nhận được sự chấp thuận của Điện Kremlin, nhưng ông Bakalchuk phản đối và cáo buộc đây là một nỗ lực chiếm đoạt tài sản. Năm 2024, đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào văn phòng Wildberries ở trung tâm Moscow khiến 2 nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

Trong năm nay, Wildberries tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực thương mại điện tử thông qua liên minh với VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga. VTB đã mua 5% cổ phần của WB Bank, công ty tài chính thuộc Wildberries, đồng thời có quyền lựa chọn mua thêm cổ phần.

Wildberries hiện xây dựng trụ sở mới cao 400 m tại khu thương mại City của Moscow, bên cạnh văn phòng của một số tập đoàn lớn nhất Nga, trong đó có Transneft, Norilsk Nickel và VTB. Khi hoàn thành vào năm 2030, công trình này dự kiến trở thành tòa nhà cao nhất Moscow.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố các mục tiêu mới nhất mà Ukraine tấn công là những trung tâm hậu cần liên quan đến hoạt động cung cấp linh kiện máy bay không người lái và các thiết bị khác cho lực lượng Nga.

Trong khi đó, Wildberries cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống kho hàng và cơ sở hạ tầng của công ty có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như hàng triệu khách hàng trên khắp nước Nga.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chân dung tân Tổng tư lệnh Ukraine - vị tướng được tôi luyện từ chiến trường
Chân dung tân Tổng tư lệnh Ukraine - vị tướng được tôi luyện từ chiến trường

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 21/7 tuyên bố Tướng Mykhailo Drapatyi sẽ trở thành Tổng tư lệnh mới của các lực lượng vũ trang nước này.

Chân dung tân Tổng tư lệnh Ukraine - vị tướng được tôi luyện từ chiến trường

Chân dung tân Tổng tư lệnh Ukraine - vị tướng được tôi luyện từ chiến trường

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 21/7 tuyên bố Tướng Mykhailo Drapatyi sẽ trở thành Tổng tư lệnh mới của các lực lượng vũ trang nước này.

Ukraine chế bộ kit dẫn đường cho bom, giúp UAV đánh chính xác mục tiêu
Ukraine chế bộ kit dẫn đường cho bom, giúp UAV đánh chính xác mục tiêu

VOV.VN - Ukraine đã phê duyệt sản xuất hàng loạt bộ kit dẫn đường chính xác Firefly tích hợp cho bom do nước này tự phát triển, sau khi hệ thống được thử nghiệm trên các máy bay không người lái (UAV) ném bom hạng nặng chủ lực.

Ukraine chế bộ kit dẫn đường cho bom, giúp UAV đánh chính xác mục tiêu

Ukraine chế bộ kit dẫn đường cho bom, giúp UAV đánh chính xác mục tiêu

VOV.VN - Ukraine đã phê duyệt sản xuất hàng loạt bộ kit dẫn đường chính xác Firefly tích hợp cho bom do nước này tự phát triển, sau khi hệ thống được thử nghiệm trên các máy bay không người lái (UAV) ném bom hạng nặng chủ lực.

Nga dội tên lửa vào Kiev, Ukraine tấn công “gã khổng lồ” bán lẻ của Nga
Nga dội tên lửa vào Kiev, Ukraine tấn công “gã khổng lồ” bán lẻ của Nga

VOV.VN - Nga tiếp tục phóng tên lửa tấn công Kiev, trong khi Ukraine tiến hành loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các trung tâm logistics của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga.

Nga dội tên lửa vào Kiev, Ukraine tấn công “gã khổng lồ” bán lẻ của Nga

Nga dội tên lửa vào Kiev, Ukraine tấn công “gã khổng lồ” bán lẻ của Nga

VOV.VN - Nga tiếp tục phóng tên lửa tấn công Kiev, trong khi Ukraine tiến hành loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào các trung tâm logistics của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ