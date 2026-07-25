Vì sao Ukraine nhắm mục tiêu vào “đế chế” bán lẻ Wildberries của Nga?

Từ một doanh nghiệp gia đình, Wildberries đã phát triển trong chưa đầy hai thập kỷ để trở thành nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga và trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế nước này. Giờ đây, công ty trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày càng mở rộng của Ukraine. Kiev cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow và gây sức ép buộc nước này chấm dứt xung đột.

Một khu tổ hợp của Wildberries bị bốc cháy sau các cuộc tấn công. Ảnh: Reuters

Tại các thị trấn trên khắp nước Nga, các điểm nhận hàng của Wildberries và đối thủ lớn nhất của công ty là Ozon đã trở nên phổ biến. Wildberries cho biết công ty xử lý khoảng 20 triệu đơn hàng mỗi ngày tại hệ thống kho hàng khổng lồ trải rộng trên toàn quốc, với tổng diện tích khoảng 3 triệu m².

Những cuộc tấn công nhằm vào hệ thống kho hàng có nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp bán hàng thông qua Wildberries, thường được ví như phiên bản Amazon của Nga. Các cuộc tấn công cũng có thể gây gián đoạn hoạt động mua sắm của khách hàng trên nền tảng này, nơi cung cấp nhiều loại hàng hóa từ quần áo, thiết bị gia dụng đến thuốc men, mỹ phẩm và các sản phẩm khác.

Tầm quan trọng của Wildberries

Cùng với các đối thủ nhỏ hơn, Wildberries và Ozon bán lượng hàng hóa, dịch vụ có giá trị tương đương khoảng 8,5% GDP của Nga. Hai công ty này tạo việc làm cho khoảng 4 triệu người, tương đương hơn 5% lực lượng lao động cả nước.

Wildberries và Ozon là trụ cột của những gì mà Điện Kremlin mô tả là “nền kinh tế nền tảng”, kết nối hàng triệu người tiêu dùng với người bán hàng, nhân viên giao hàng, công nhân kho và nhân viên vận hành các điểm nhận hàng thông qua các sàn thương mại điện tử.

Các nền tảng này giữ vai trò trung tâm trong kế hoạch của Điện Kremlin nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh nền kinh tế Nga đang tập trung đáng kể nguồn lực cho cuộc xung đột với Ukraine. Maxim Oreshkin, cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin, được giao nhiệm vụ trực tiếp giám sát lĩnh vực này.

Biểu tượng doanh nhân Nga

Bà Tatyana Kim người đồng sáng lập và người đứng đầu Wildberries, đã trở thành người phụ nữ giàu nhất nước Nga. Theo Forbes, tài sản ròng của bà ước tính khoảng 7 tỷ USD.

Bà Tatyana Kim, người đứng đầu Wildberries, sinh năm 1975 tại Grozny, thủ phủ Cộng hòa Chechnya, trong một gia đình có nguồn gốc Hàn Quốc. Bà từng là giáo viên tiếng Anh trước khi cùng chồng là ông Vladislav Bakalchuk, thành lập công ty vào năm 2004.

Ban đầu, hai vợ chồng làm việc tại căn hộ của mình ở vùng ngoại ô Moscow. Sau đó, họ tận dụng sự bùng nổ của thương mại điện tử trong thập niên 2010 để xây dựng nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga.

Là mẹ của 7 người con, bà Tatyana Kim được biết đến là một nữ doanh nhân tự thân, xây dựng đế chế kinh doanh nhờ khả năng nhạy bén trong kinh doanh. Bà cũng trở thành hình mẫu đối với nhiều nữ doanh nhân đầy tham vọng ở Nga.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của bà Tatyana Kim và ông Bakalchuk đã kết thúc cách đây 2 năm, sau khi bà Kim bất ngờ đồng ý sáp nhập Wildberries với một công ty quảng cáo ngoài trời có quy mô nhỏ hơn nhiều. Bà cho biết thương vụ này nhằm tạo ra một nền tảng thương mại điện tử toàn cầu.

Thỏa thuận nhận được sự chấp thuận của Điện Kremlin, nhưng ông Bakalchuk phản đối và cáo buộc đây là một nỗ lực chiếm đoạt tài sản. Năm 2024, đã xảy ra một vụ tấn công nhằm vào văn phòng Wildberries ở trung tâm Moscow khiến 2 nhân viên bảo vệ thiệt mạng.

Trong năm nay, Wildberries tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực thương mại điện tử thông qua liên minh với VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga. VTB đã mua 5% cổ phần của WB Bank, công ty tài chính thuộc Wildberries, đồng thời có quyền lựa chọn mua thêm cổ phần.

Wildberries hiện xây dựng trụ sở mới cao 400 m tại khu thương mại City của Moscow, bên cạnh văn phòng của một số tập đoàn lớn nhất Nga, trong đó có Transneft, Norilsk Nickel và VTB. Khi hoàn thành vào năm 2030, công trình này dự kiến trở thành tòa nhà cao nhất Moscow.

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố các mục tiêu mới nhất mà Ukraine tấn công là những trung tâm hậu cần liên quan đến hoạt động cung cấp linh kiện máy bay không người lái và các thiết bị khác cho lực lượng Nga.

Trong khi đó, Wildberries cho biết các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống kho hàng và cơ sở hạ tầng của công ty có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như hàng triệu khách hàng trên khắp nước Nga.