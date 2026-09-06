Quảng Châu ra mắt nền tảng “6S” quản lý an toàn cơ sở chăm sóc trẻ em

Thông tin trên được đưa ra tại lễ khởi động Tháng truyền thông về dịch vụ chăm sóc trẻ em năm 2026 của tỉnh Quảng Đông và thành phố Quảng Châu diễn ra ngày 5/9.

Nền tảng “6S” (tương ứng 6 khía cạnh an toàn) được thiết kế để cung cấp công cụ quản lý tiêu chuẩn hóa, số hóa cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, qua đó thúc đẩy hoạt động chuẩn hóa trong ngành. Hệ thống tập trung vào 6 nội dung, gồm an toàn thiết bị, an toàn điện, an toàn hành vi, an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh và an toàn môi trường.

Một người mày đi bên ngoài cửa hàng robot 6S đầu tiên trên thế giới ở Thâm Quyến (Ảnh: Báo Đặc khu Thâm Quyến)

Bà Hồ Diễm, Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn dịch vụ chăm sóc trẻ dưới 3 tuổi thành phố Quảng Châu, cho biết, mô-đun “an toàn hành vi” của nền tảng sử dụng AI để nhận diện các hành vi rủi ro như trẻ bị ngã, rơi, từ đó đưa ra cảnh báo thời gian thực. Mô-đun “an toàn thực phẩm” triển khai kiểm tra tự động bằng AI đối với khu vực bếp ăn công khai, đồng thời số hóa toàn bộ quy trình lưu mẫu thực phẩm. Trong khi đó, mô-đun “an toàn môi trường” thực hiện giám sát thời gian thực các chỉ tiêu như bụi mịn PM2.5, khí CO2 và chất lượng nước.

Quảng Châu là một trong những đô thị có nhu cầu chăm sóc trẻ em lớn tại Trung Quốc, với dân số thường trú vượt 19,1 triệu người. Tính đến nay, thành phố này có tổng cộng 122.000 suất trông giữ trẻ, đạt 6,1 suất trên 1.000 dân, trong đó tỷ lệ suất trông giữ thuộc diện phổ cập chiếm hơn 70%.

Đến nay, thành phố Quảng Châu đã hoàn thành giai đoạn thí điểm nền tảng “6S” tại hơn 30 cơ sở chăm sóc trẻ em. Dự kiến từ tháng 10 tới, hệ thống này sẽ từng bước được triển khai phủ kín gần 2.000 cơ sở chăm sóc trẻ em trên toàn thành phố.