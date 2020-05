Quốc hội Trung Quốc khóa 13 biểu quyết về Hong Kong và bế mạc

Tại phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết, bộ luật và Quyết định quan trọng, trong đó đáng chú ý có Báo cáo công tác của Chính phủ Trung Quốc, Bộ Pháp điển dân sự đầu tiên và Quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc về việc thiết lập kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong.

Bế mạc Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13. Ảnh: Tân Hoa xã.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc nhấn mạnh, đây là việc làm quan trọng nhằm quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì và hoàn thiện nguyên tắc "một đất nước hai chế độ", phù hợp với Hiến pháp và Luật Cơ bản của Hong Kong.



Ông nói: "Ủy ban Thường vụ Nhân đại Toàn quốc sẽ xây dựng luật pháp liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong theo pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển theo pháp luật, duy trì ổn định chính trị và thịnh vượng, ổn định lâu dài của Hong Kong, đảm bảo sự nghiệp "một đất nước hai chế độ" vững chắc và dài lâu."

Sau khi Quyết định này được thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc sẽ được ủy quyền xây dựng luật mới về an ninh quốc gia tại Hong Kong, trong đó có quy định về việc cơ quan an ninh nội địa của chính quyền Trung ương Trung Quốc có thể thiết lập cơ quan đại diện của mình tại Hong Kong và thực thi các biện pháp nhằm đáp trả các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hong Kong. Luật mới sẽ được lập tức ban hành tại đặc khu này mà không cần thông qua Hội đồng lập pháp tại đây.

Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Trung Quốc quyết định không đặt mục tiêu cụ thể cho tăng trưởng kinh tế, mà sẽ tập trung duy trì ổn định kinh tế xã hội với nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo việc làm và an sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường, Chủ tịch Chính Hiệp Uông Dương cùng nhiều lãnh đạo Trung Quốc và hơn 2.900 đại biểu Quốc hội đã dự phiên bế mạc./.