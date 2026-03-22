Rộ tin Anh triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Biển Arab

Bộ Quốc phòng Anh chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Theo Daily Mail, tàu ngầm HMS Anson – mang theo tên lửa Tomahawk Block IV và ngư lôi Spearfish – đã rời Perth từ đầu tháng và di chuyển khoảng 8.700 km để tới khu vực hoạt động.

Tàu ngầm của Anh. Ảnh: Reuters

Báo cáo cho biết tàu ngầm này định kỳ nổi lên để duy trì liên lạc với Bộ Chỉ huy Liên hợp Thường trực của Anh tại Northwood. Mọi quyết định phóng tên lửa, nếu có, sẽ cần được Thủ tướng Anh phê chuẩn và truyền đạt thông qua hệ thống chỉ huy quân sự.

Động thái triển khai diễn ra sau khi chính phủ Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của nước này để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào những mục tiêu bị cho là đe dọa an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.