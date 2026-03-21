Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

Một quan chức Mỹ cho biết, Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía một căn cứ trên đảo Diego Garcia vào sáng 20/3 (theo giờ địa phương). Theo quan chức này, cả 2 quả tên lửa đều không đánh trúng căn cứ.

Ảnh chụp từ trên cao Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos và là nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở giữa Ấn Độ Dương, được thuê từ Anh vào năm 1966. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 21/3 xác nhận các tên lửa nhắm mục tiêu vào “căn cứ quân sự của những kẻ gây hấn ở Diego Garcia”.

Diego Garcia nằm cách Iran khoảng 3.800 km, là nơi đặt một căn cứ không quân có thể chứa các máy bay ném bom tầm xa của Mỹ.

Việc nhắm mục tiêu vào căn cứ “là một bước đi đáng kể của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm đe dọa lợi ích của Mỹ và các đồng minh của họ ngoài biên giới Tây Á”, Mehr tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay (21/3) tuyên bố rằng “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran, lan rộng khắp khu vực và gây áp lực lên eo biển Hormuz, là mối đe dọa đối với lợi ích của Anh và các đồng minh của Anh”.

Trước đó, Chính phủ Anh đã thông báo về việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ tại Anh trong khuôn khổ phòng vệ tập thể của khu vực bao gồm cả các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy giảm các địa điểm và năng lực tên lửa đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.