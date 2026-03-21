中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

Thứ Bảy, 21:46, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vương quốc Anh đã lên án điều mà họ gọi là “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran” sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Một quan chức Mỹ cho biết, Iran đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung về phía một căn cứ trên đảo Diego Garcia vào sáng 20/3 (theo giờ địa phương). Theo quan chức này, cả 2 quả tên lửa đều không đánh trúng căn cứ.

phan ung cua london sau khi iran phong ten lua ve can cu quan su my-anh hinh anh 1
Ảnh chụp từ trên cao Diego Garcia, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Chagos và là nơi đặt một căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở giữa Ấn Độ Dương, được thuê từ Anh vào năm 1966. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran ngày 21/3 xác nhận các tên lửa nhắm mục tiêu vào “căn cứ quân sự của những kẻ gây hấn ở Diego Garcia”.

Diego Garcia nằm cách Iran khoảng 3.800 km, là nơi đặt một căn cứ không quân có thể chứa các máy bay ném bom tầm xa của Mỹ.

Việc nhắm mục tiêu vào căn cứ “là một bước đi đáng kể của Cộng hòa Hồi giáo Iran nhằm đe dọa lợi ích của Mỹ và các đồng minh của họ ngoài biên giới Tây Á”, Mehr tuyên bố.

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay (21/3) tuyên bố rằng “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran, lan rộng khắp khu vực và gây áp lực lên eo biển Hormuz, là mối đe dọa đối với lợi ích của Anh và các đồng minh của Anh”.

Trước đó, Chính phủ Anh đã thông báo về việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ tại Anh trong khuôn khổ phòng vệ tập thể của khu vực bao gồm cả các hoạt động phòng thủ của Mỹ nhằm làm suy giảm các địa điểm và năng lực tên lửa đang được sử dụng để tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Tổng hợp
Tag: Iran Iran tấn công căn cứ Mỹ-Anh chiến tranh Iran căn cứ trên đảo Diego Garcia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công
VOV.VN - Hôm nay (21/3), cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ 4 với tác động nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận thông tin cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Vì sao chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt một số lô dầu của Iran?

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gấp rút tìm cách đảm bảo mọi thùng dầu có thể huy động được trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nới lỏng trừng phạt đối với chính quốc gia mà họ đang đối đầu.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sát cánh cùng Iran

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng dịp lễ Nowruz tới các nhà lãnh đạo Iran, đồng thời khẳng định Moscow vẫn là “người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy” của Tehran, theo tuyên bố của Điện Kremlin.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ