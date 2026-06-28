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Rơi trực thăng ở Saudi Arabia khiến 14 người chết

Chủ Nhật, 20:18, 28/06/2026
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VOV.VN - Ít nhất 14 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng chở khách vừa xảy ra sáng nay (28/6) tại khu vực cảng dầu mỏ chiến lược Ras Tanura của Saudi Arabia.


Theo hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia (SPA), chiếc trực thăng gặp nạn thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí Aramco. Tai nạn xảy ra khoảng 6h sáng nay (28/6 - giờ địa phương), tại khu vực cảng dầu mỏ chiến lược Ras Tanura, bên vịnh Ba Tư. Toàn bộ 14 người thiệt mạng đều là công dân Saudi Arabia.

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Trực thăng rơi tại khu vực nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu Ras Tanura của Saudi Aramco tại Saudi Arabia - Ảnh: Reuters

Cảng Ras Tanura là 1 trong những cảng dầu lớn nhất thế giới. Đây là nơi xuất phát của phần lớn lượng dầu thô mà Saudi Arabia xuất sang châu Âu và châu Á, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Cơ sở này được Aramco khôi phục hoạt động ngày 26/6, sau gần 4 tháng dừng vận hành do xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Bá Thi/VOV-Cairo
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