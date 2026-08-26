English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 nhấn mạnh mối đe dọa trên không gian mạng

Thứ Tư, 09:29, 26/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối diện với những mối đe dọa ngày càng nguy hiểm trên không gian mạng, Sách trắng cảnh sát 2026 vừa được công bố của Nhật Bản đã dành riêng một chuyên đề về vấn đề này.

Chuyên đề của Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 mang tên "Các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng trên không gian mạng và những phát triển mới trong lực lượng cảnh sát", trong đó điểm lại những vụ án trọng điểm liên quan tội phạm công nghệ cao và nêu bật những thành tựu của Đơn vị Điều tra đặc biệt về an ninh mạng, bộ phận sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập vào năm tới, và những nỗ lực hướng tới việc triển khai phòng thủ mạng chủ động.

sach trang canh sat nhat ban 2026 nhan manh moi de doa tren khong gian mang hinh anh 1
An ninh không gian mạng. Ảnh minh họa: Jiji Press.

Theo Sách trắng, lực lượng đặc nhiệm về an ninh mạng Nhật Bản đã phải áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm cả việc phát triển công cụ phục hồi dữ liệu bị mã độc tống tiền, để đối phó với tin tặc, đồng thời phải tham gia và đóng góp vào các cuộc điều tra quốc tế. Sách trắng cũng dành nhiều trang cho ý kiến ​​của các điều tra viên thực tế, các đánh giá từ nước ngoài và giới thiệu các công nghệ mới.

Về phòng thủ mạng chủ động - một nhiệm vụ mới dành cho Cảnh sát và Lực lượng phòng vệ, Sách trắng dẫn các cuộc tấn công mạng được cho là nhằm mục đích đánh cắp thông tin mật và làm gián đoạn cơ sở hạ tầng trọng yếu làm ví dụ và nhấn mạnh “cần phải phản ứng liền mạch trước các mối đe dọa từ thời bình đến thời chiến" và giải thích các thủ tục về biện pháp đảm bảo quyền truy cập an toàn.

Về tương lai, Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 nêu rõ, để ứng phó với các vụ án ngày càng tinh vi và chuyên biệt, lực lượng cảnh sát địa phương sẽ được tổ chức thống nhất. Ngoài ra, còn có các chủ đề khác như đảm bảo tuyển dụng, xem xét lại các quy định của học viện cảnh sát, cải thiện chế độ đãi ngộ cho các sĩ quan cảnh sát, cũng như hành động đối phó với các nhóm tội phạm ẩn danh và lưu động hiện nay.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cập nhật số người chết trong vụ hỏa hoạn lên 146
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cập nhật số người chết trong vụ hỏa hoạn lên 146

VOV.VN - Số liệu cập nhật mới nhất từ cơ quan cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm nay (30/11) cho thấy số người chết trong vụ cháy Khu phức hợp Vương Phúc hôm 26/11 đã tăng lên 146 người. Cảnh sát ước tính việc tìm kiếm cả 7 tòa nhà sẽ kết thúc trong khoảng ba đến bốn tuần tới.

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cập nhật số người chết trong vụ hỏa hoạn lên 146

Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cập nhật số người chết trong vụ hỏa hoạn lên 146

VOV.VN - Số liệu cập nhật mới nhất từ cơ quan cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) vào hôm nay (30/11) cho thấy số người chết trong vụ cháy Khu phức hợp Vương Phúc hôm 26/11 đã tăng lên 146 người. Cảnh sát ước tính việc tìm kiếm cả 7 tòa nhà sẽ kết thúc trong khoảng ba đến bốn tuần tới.

Cảnh sát Nhật Bản tăng cường bảo vệ yếu nhân sau vụ ám sát ông Trump
Cảnh sát Nhật Bản tăng cường bảo vệ yếu nhân sau vụ ám sát ông Trump

VOV.VN - Cảnh sát Nhật Bản tăng cường lực lượng để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các nhân vật quan trọng (yếu nhân) sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cảnh sát Nhật Bản tăng cường bảo vệ yếu nhân sau vụ ám sát ông Trump

Cảnh sát Nhật Bản tăng cường bảo vệ yếu nhân sau vụ ám sát ông Trump

VOV.VN - Cảnh sát Nhật Bản tăng cường lực lượng để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các nhân vật quan trọng (yếu nhân) sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga
Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

Putin: Cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ là nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin cho rằng cáo buộc tin tặc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ là các đồn đoán vô căn cứ nhằm phá hoại quan hệ giữa 2 nước. Ông nêu ra chi tiết ông Trump đã không tái đắc cử để phủ nhận chuyện can thiệp đó.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ