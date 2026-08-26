Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 nhấn mạnh mối đe dọa trên không gian mạng

Chuyên đề của Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 mang tên "Các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng trên không gian mạng và những phát triển mới trong lực lượng cảnh sát", trong đó điểm lại những vụ án trọng điểm liên quan tội phạm công nghệ cao và nêu bật những thành tựu của Đơn vị Điều tra đặc biệt về an ninh mạng, bộ phận sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập vào năm tới, và những nỗ lực hướng tới việc triển khai phòng thủ mạng chủ động.

An ninh không gian mạng. Ảnh minh họa: Jiji Press.

Theo Sách trắng, lực lượng đặc nhiệm về an ninh mạng Nhật Bản đã phải áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm cả việc phát triển công cụ phục hồi dữ liệu bị mã độc tống tiền, để đối phó với tin tặc, đồng thời phải tham gia và đóng góp vào các cuộc điều tra quốc tế. Sách trắng cũng dành nhiều trang cho ý kiến ​​của các điều tra viên thực tế, các đánh giá từ nước ngoài và giới thiệu các công nghệ mới.

Về phòng thủ mạng chủ động - một nhiệm vụ mới dành cho Cảnh sát và Lực lượng phòng vệ, Sách trắng dẫn các cuộc tấn công mạng được cho là nhằm mục đích đánh cắp thông tin mật và làm gián đoạn cơ sở hạ tầng trọng yếu làm ví dụ và nhấn mạnh “cần phải phản ứng liền mạch trước các mối đe dọa từ thời bình đến thời chiến" và giải thích các thủ tục về biện pháp đảm bảo quyền truy cập an toàn.

Về tương lai, Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 nêu rõ, để ứng phó với các vụ án ngày càng tinh vi và chuyên biệt, lực lượng cảnh sát địa phương sẽ được tổ chức thống nhất. Ngoài ra, còn có các chủ đề khác như đảm bảo tuyển dụng, xem xét lại các quy định của học viện cảnh sát, cải thiện chế độ đãi ngộ cho các sĩ quan cảnh sát, cũng như hành động đối phó với các nhóm tội phạm ẩn danh và lưu động hiện nay.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra cơ hội và rủi ro cho phòng thủ mạng như thế nào? VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ mang lại cơ hội mà còn đặt ra nhiều thử thách, rủi ro cho phòng thủ trong không gian mạng. Chuyên gia Israel Esti Peshin phân tích về vấn đề này, đặc biệt là trong mối liên hệ với Internet Vạn vật (IoT).