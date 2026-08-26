Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 nhấn mạnh mối đe dọa trên không gian mạng
VOV.VN - Trong bối cảnh Nhật Bản đang đối diện với những mối đe dọa ngày càng nguy hiểm trên không gian mạng, Sách trắng cảnh sát 2026 vừa được công bố của Nhật Bản đã dành riêng một chuyên đề về vấn đề này.
Chuyên đề của Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 mang tên "Các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng trên không gian mạng và những phát triển mới trong lực lượng cảnh sát", trong đó điểm lại những vụ án trọng điểm liên quan tội phạm công nghệ cao và nêu bật những thành tựu của Đơn vị Điều tra đặc biệt về an ninh mạng, bộ phận sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập vào năm tới, và những nỗ lực hướng tới việc triển khai phòng thủ mạng chủ động.
Theo Sách trắng, lực lượng đặc nhiệm về an ninh mạng Nhật Bản đã phải áp dụng nhiều biện pháp, bao gồm cả việc phát triển công cụ phục hồi dữ liệu bị mã độc tống tiền, để đối phó với tin tặc, đồng thời phải tham gia và đóng góp vào các cuộc điều tra quốc tế. Sách trắng cũng dành nhiều trang cho ý kiến của các điều tra viên thực tế, các đánh giá từ nước ngoài và giới thiệu các công nghệ mới.
Về phòng thủ mạng chủ động - một nhiệm vụ mới dành cho Cảnh sát và Lực lượng phòng vệ, Sách trắng dẫn các cuộc tấn công mạng được cho là nhằm mục đích đánh cắp thông tin mật và làm gián đoạn cơ sở hạ tầng trọng yếu làm ví dụ và nhấn mạnh “cần phải phản ứng liền mạch trước các mối đe dọa từ thời bình đến thời chiến" và giải thích các thủ tục về biện pháp đảm bảo quyền truy cập an toàn.
Về tương lai, Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 nêu rõ, để ứng phó với các vụ án ngày càng tinh vi và chuyên biệt, lực lượng cảnh sát địa phương sẽ được tổ chức thống nhất. Ngoài ra, còn có các chủ đề khác như đảm bảo tuyển dụng, xem xét lại các quy định của học viện cảnh sát, cải thiện chế độ đãi ngộ cho các sĩ quan cảnh sát, cũng như hành động đối phó với các nhóm tội phạm ẩn danh và lưu động hiện nay.