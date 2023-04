Sẵn sàng ra tòa, ông Trump vẫn dẫn đầu các ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa

Cựu Tổng thống Trump sẵn sàng cho phiên tòa lịch sử

Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới New York, sẵn sàng trình diện trước tòa án hình sự quận Manhattan vì cáo buộc hình sự chưa từng có tiền lệ. Báo chí Mỹ và quốc tế phủ khắp những thông tin về phiên tòa lịch sử này.

Cựu Tổng thống Trump. Ảnh: People.

Ngày 30/3, đại bồi thẩm đoàn Tòa án hình sự quận Manhattan, New York đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Donald Trump, với cáo buộc trả tiền “bịt miệng” nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels năm 2016. Ông Donald Trump ngay lập tức đã gọi đây là “cuộc đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử”.

Tuy nhiên, ông vẫn tới thành phố New York để trình diện trong phiên tòa diễn ra vào chiều nay (theo giờ Mỹ), tức rạng sáng mai (theo giờ Việt Nam).

Trước sự kiện này, New York - thành phố lớn nhất nước Mỹ đã tăng cường an ninh một cách nghiêm ngặt từ nhiều ngày nay do những lo ngại những nhóm người ủng hộ và phản đối ông Trump tổ chức biểu tình bạo lực.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cảnh báo: “Mặc dù có thể có những người quá khích nghĩ đến việc đến thành phố của chúng tôi, nhưng thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng và đơn giản – “hãy kiểm soát bản thân”. Thành phố New York là nhà của chúng tôi, không phải sân chơi cho sự tức giận không đúng chỗ của các bạn”.

Về phía cựu Tổng thống Mỹ, trên đường tới New York, ông Donald Trump đã viết trên mạng xã hội rằng, “Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại”, đồng thời gọi những cáo buộc chống lại mình là một cuộc “săn phù thủy”, gây tổn hại nghiêm trọng đến nước Mỹ. Ông tiết lộ rằng, ông sẽ bị cáo buộc tới 33 tội danh trong phiên tòa này.

Còn theo Luật sư của đại diện của cựu Tổng thống Mỹ, hiện ông Donald Trump đã sẵn sàng cho những điều cần làm tại phiên tòa, với một tinh thần tốt.

“Ông ấy đang chuẩn bị cho một trận chiến. Ông ấy là một người cứng rắn, và đã sẵn sàng cho cuộc chiến này. Chúng tôi cũng vậy. Tôi mong muốn phiên tòa này được tiến hành càng nhanh càng tốt để minh oan cho cựu Tổng thống”.

Phía luật sư của ông Trump yêu cầu phiên tòa diễn ra mà không được phép ghi hình, chụp ảnh do lo ngại những ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của cựu Tổng thống – người đang mong muốn trở lại Nhà Trắng vào năm 2024.

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ được điều hành bởi thẩm phán Juan Merchan, người từng chủ trì phiên tòa hình sự xét xử công ty bất động sản của ông Trump bị kết tội gian lận thuế vào năm ngoái. Tuy nhiên, bản thân ông Trump đã không bị buộc tội trong vụ án này. Dẫu vậy, cựu Tổng thống Mỹ nhận định “vị thẩm phán này ghét ông”. Trong khi, luật sư của ông cũng lo ngại tính công bằng của phiên xét xử, song vẫn hi vọng phiên tòa sẽ diễn ra tốt đẹp và “không có điều bất ngờ”.

Dự kiến, cựu Tổng thống Mỹ sẽ không nhận bất kỳ tội danh nào nhằm vào mình trước phiên tòa này. Sau khi hầu tòa, ông Trump có kế hoạch trở lại Mar-a-Lago để họp báo vào tối cùng ngày. Ít nhất 500 người đã được mời. Những người được mời bao gồm các thành viên của Quốc hội đã ủng hộ chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump cũng như các nhà tài trợ và những người ủng hộ khác.

Bị truy tố, vẫn dẫn đầu các ứng cử viên Tổng thống tiềm tàng thuộc đảng Cộng hòa

Kết quả một cuộc khảo sát do Reuters/Ipsos công bố ngày 3/4 cho thấy, mặc dù bị truy tố ông Donald Trump đã nới rộng khoảng cách với các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng thuộc đảng Cộng hòa.

Cuộc khảo sát cho thấy khoảng 48% các thành viên đảng Cộng hòa nói rằng họ muốn ông Trump sẽ giành được đề cử của đảng ra tranh cử tổng thống năm 2024, tăng 4% so với cuộc khảo sát được thực hiện hồi giữa tháng 3. Trong khi đó, khoảng 19% ủng hộ đối thủ sát với ông Trump là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis, giảm từ 30% trong cuộc khảo sát trước đó. Tỷ lệ ủng hộ một số ứng cử viên khác của đảng Cộng hòa là không đáng kể.

Cuộc khảo sát được thực hiện trong bối cảnh ông Trump đang phải đối mặt với các tội danh hình sự sau cuộc điều tra nghi vấn ông Trump dính líu tới vụ trả 130.000 USD cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels trong những ngày cuối cùng vận động tranh cử năm 2016 để bà này không tố cáo hành vi dan díu với ông hồi năm 2006, lúc ông đã lập gia đình.

Các thành viên đại bồi thẩm đoàn Manhattan ở thành phố New York ngày 30/3 đã bỏ phiếu truy tố ông Trump và đây là lần đâu tiên một cựu tổng thống Mỹ phải đối mặt với các tội danh hình sự. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa rõ văn phòng công tố viên Manhattan sẽ truy tố ông Trump với tội danh nào.

Ông Trump ngày 3/4 đã có mặt tại New York và ngày hôm sau sẽ tới Văn phòng Công tố quận Manhattan, lấy vân tay và trình diện tại tòa án để nghe bản cáo trạng. Thẩm phán sau đó sẽ quyết định ông được tại ngoại hay bị giam. Cảnh sát thành phố New York đã tăng cường an ninh bên ngoài Tháp Trump trên Đại lộ số 5 và tòa án ở Lower Manhattan.

Việc bị truy tố, thậm chí có thể bị bắt giam không có nghĩa là chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump đã kết thúc. Ông Trump được cho là sẽ cố gắng dùng cuộc trình diện trước tòa này để thu hút sự ủng hộ cho cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm tới./.