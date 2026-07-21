English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sập đường hầm thủy điện tại Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

Thứ Ba, 15:34, 21/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm qua (20/7), một vụ nổ xảy ra trong đường hầm thuộc dự án thủy điện tại bang Sikkim, Đông Bắc Ấn Độ, đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 15 công nhân vẫn đang mắc kẹt dưới lòng đất.

Đến trưa nay (21/7), lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích.

sap duong ham thuy dien tai An Do khien hang chuc nguoi thuong vong hinh anh 1
Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt (Ảnh: ANI)

Theo giới chức địa phương, nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng xuất phát từ việc rò rỉ khí tự nhiên trong đường hầm, tuy nhiên các cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức và đang tiếp tục điều tra.

Chính quyền bang Sikkim cho biết có ít nhất 25 công nhân và cán bộ dự án bị mắc kẹt khi sự cố xảy ra, trong đó 9 người đã được xác nhận tử vong.

Hiện hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động cùng bình oxy, thiết bị thông gió và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, nồng độ khí độc cao, tình trạng thiếu oxy và không gian chật hẹp trong đường hầm đang cản trở nghiêm trọng công tác cứu nạn. Giới chức quản lý thảm họa bang Sikkim đánh giá khả năng sống sót của những người còn mắc kẹt ngày càng mong manh nếu việc tiếp cận hiện trường tiếp tục bị kéo dài.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sập hầm vàng ở Bắc Kạn, hai phu vàng mắc kẹt trong hang sâu
Sập hầm vàng ở Bắc Kạn, hai phu vàng mắc kẹt trong hang sâu

VOV.VN - Ba người rủ nhau vào hang đào trộm vàng thì nhiều tảng đá lớn sạt trượt lấp kín miệng hang, một người may mắn thoát nạn, 2 người mắc kẹt bên trong.

Sập hầm vàng ở Bắc Kạn, hai phu vàng mắc kẹt trong hang sâu

Sập hầm vàng ở Bắc Kạn, hai phu vàng mắc kẹt trong hang sâu

VOV.VN - Ba người rủ nhau vào hang đào trộm vàng thì nhiều tảng đá lớn sạt trượt lấp kín miệng hang, một người may mắn thoát nạn, 2 người mắc kẹt bên trong.

Sập hầm chui dân sinh khi đang thi công tại xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang)
Sập hầm chui dân sinh khi đang thi công tại xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang)

Sập hầm chui dân sinh khi đang thi công tại xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang) khiến 1 công nhân tử vong.

Sập hầm chui dân sinh khi đang thi công tại xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang)

Sập hầm chui dân sinh khi đang thi công tại xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang)

Sập hầm chui dân sinh khi đang thi công tại xã Tứ Quận (Yên Sơn, Tuyên Quang) khiến 1 công nhân tử vong.

Sập một hầm, cả tuyến đường sắt ách tắc
Sập một hầm, cả tuyến đường sắt ách tắc

VOV.VN - Không chỉ lo hầm sập mà nhiều cây cầu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện nay, hơn 200km đường sắt qua 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình quản lý có 50 cây cầu xây dựng từ những năm 1936-1939 chưa được gia cố, sửa chữa đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn đang khai thác.

Sập một hầm, cả tuyến đường sắt ách tắc

Sập một hầm, cả tuyến đường sắt ách tắc

VOV.VN - Không chỉ lo hầm sập mà nhiều cây cầu trên tuyến đường sắt Bắc - Nam cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hiện nay, hơn 200km đường sắt qua 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi do Công ty Cổ phần đường sắt Nghĩa Bình quản lý có 50 cây cầu xây dựng từ những năm 1936-1939 chưa được gia cố, sửa chữa đã hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn đang khai thác.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ