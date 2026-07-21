Sập đường hầm thủy điện tại Ấn Độ khiến hàng chục người thương vong

Đến trưa nay (21/7), lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt (Ảnh: ANI)

Theo giới chức địa phương, nguyên nhân ban đầu nhiều khả năng xuất phát từ việc rò rỉ khí tự nhiên trong đường hầm, tuy nhiên các cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức và đang tiếp tục điều tra.

Chính quyền bang Sikkim cho biết có ít nhất 25 công nhân và cán bộ dự án bị mắc kẹt khi sự cố xảy ra, trong đó 9 người đã được xác nhận tử vong.

Hiện hàng trăm nhân viên cứu hộ đã được huy động cùng bình oxy, thiết bị thông gió và các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, nồng độ khí độc cao, tình trạng thiếu oxy và không gian chật hẹp trong đường hầm đang cản trở nghiêm trọng công tác cứu nạn. Giới chức quản lý thảm họa bang Sikkim đánh giá khả năng sống sót của những người còn mắc kẹt ngày càng mong manh nếu việc tiếp cận hiện trường tiếp tục bị kéo dài.