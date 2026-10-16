Sập trường học ở Pakistan, ít nhất 33 người thiệt mạng



Vụ việc sập trường học xảy ra lúc 8h48’ sáng theo giờ địa phương. Thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 110 học sinh đang học trong 3 phòng học. Cảnh sát trưởng thành phố Peshawar, ông Mian Saeed cho biết, chủ trường đã bị bắt giữ và cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra.

“Đây là vụ việc hết sức đau lòng. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi chắc chắn sẽ lập hồ sơ khởi tố chủ trường. Việc tổ chức dạy học cho trẻ em trong 1 tòa nhà xuống cấp, nằm trên con phố chật hẹp cho thấy sự tắc trách nghiêm trọng”, Cảnh sát trưởng Mian Saeed thông tin.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường. vụ sập trường học ở Pakistan - Ảnh Reuters

Theo các nhân chứng, vụ sập mái xảy ra tại Trung tâm Giáo dục Al-Khair. Lực lượng cứu hộ đã mất từ 4 - 5 giờ để đưa các học sinh ra khỏi đống đổ nát. Phần lớn nạn nhân dưới 13 tuổi và thuộc các gia đình có thu nhập thấp. Ông Arif Khattak, Giám đốc khu vực thuộc Sở Cứu hộ cho biết, 3 trẻ em đang trong tình trạng nguy kịch do chấn thương đầu. Hầu hết những người bị thương đã được điều trị và xuất viện.

Vụ việc khiến nhiều phụ huynh và người thân đổ xô đến hiện trường tìm kiếm con em. Một số người dân địa phương yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân sập mái và quy trình kiểm tra an toàn của trường học, sau khi được cấp phép hoạt động.