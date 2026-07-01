English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sạt lở mỏ ngọc bích ở Myanmar, 20 người thương vong và mất tích

Thứ Tư, 09:28, 01/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Truyền thông Nhà nước Myanmar mới đây (30/6) cho biết, một vụ sạt lở tại mỏ ngọc bích đã ngừng hoạt động tại nước này đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 15 người khác mất tích.

 

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra vào tối ngày 28/6 tại thị trấn Hpakant, bang Kachin - trung tâm của ngành công nghiệp ngọc bích Myanmar. Thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 20 người đang tự phát tìm kiếm ngọc bích còn sót lại tại một khu mỏ đã ngừng hoạt động thì đống đất đá thải bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị vùi lấp.

sat lo mo ngoc bich o myanmar, 20 nguoi thuong vong va mat tich hinh anh 1
Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác cứu hộ và tìm kiếm những người còn mất tích. Nguồn: Truyền thông Nhà nước Myanmar

Lực lượng chức năng đang đẩy mạnh công tác cứu hộ và tìm kiếm những người còn mất tích. Theo thông tin ban đầu, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đã khiến các đống đất đá thải tại khu vực khai thác cũ mất ổn định và đổ sập. Các nạn nhân đều là người dân địa phương. 

Myanmar có ngành khai khoáng quy mô lớn, song công tác quản lý còn nhiều hạn chế. Tại các khu mỏ đã ngừng hoạt động, nhiều người dân địa phương vẫn luôn tự phát tìm kiếm ngọc bích còn sót lại để mưu sinh, bất chấp nguy cơ sạt lở luôn thường trực.

Thị trấn Hpakant cũng được xem là điểm nóng, gắn với nhiều vụ tai nạn khai thác mỏ. Trước đó, vào tháng 1/2025, một vụ sạt lở tại khu khai thác ngọc bích ở địa phương này đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và khoảng 50 căn nhà bị hư hại.

PV/VOV-Bangkok
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Myanmar di chuyển hoàn toàn bằng tàu cao tốc khi thăm Trung Quốc
Tổng thống Myanmar di chuyển hoàn toàn bằng tàu cao tốc khi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing hôm qua (19/6) đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 5 ngày. Ông đã di chuyển hoàn toàn bằng tàu cao tốc giữa các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu khi ở Trung Quốc.

Tổng thống Myanmar di chuyển hoàn toàn bằng tàu cao tốc khi thăm Trung Quốc

Tổng thống Myanmar di chuyển hoàn toàn bằng tàu cao tốc khi thăm Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing hôm qua (19/6) đã kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 5 ngày. Ông đã di chuyển hoàn toàn bằng tàu cao tốc giữa các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải và Hàng Châu khi ở Trung Quốc.

Trung Quốc hỗ trợ tin tình báo giúp Myanmar triệt phá 13 cơ sở sản xuất ma túy
Trung Quốc hỗ trợ tin tình báo giúp Myanmar triệt phá 13 cơ sở sản xuất ma túy

VOV.VN - Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc gia Trung Quốc hôm qua (17/6) cho biết, 13 cơ sở sản xuất ma túy đã bị quân đội và cảnh sát Myanmar phá hủy, dựa trên thông tin tình báo do Trung Quốc cung cấp.

Trung Quốc hỗ trợ tin tình báo giúp Myanmar triệt phá 13 cơ sở sản xuất ma túy

Trung Quốc hỗ trợ tin tình báo giúp Myanmar triệt phá 13 cơ sở sản xuất ma túy

VOV.VN - Ủy ban Kiểm soát ma túy quốc gia Trung Quốc hôm qua (17/6) cho biết, 13 cơ sở sản xuất ma túy đã bị quân đội và cảnh sát Myanmar phá hủy, dựa trên thông tin tình báo do Trung Quốc cung cấp.

Chủ tịch Trung Quốc ủng hộ Myanmar thúc đẩy hòa giải thông qua hòa đàm
Chủ tịch Trung Quốc ủng hộ Myanmar thúc đẩy hòa giải thông qua hòa đàm

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ngày 16/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai bên tiếp tục trấn áp nạn cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và buôn lậu ma túy; khẳng định Trung Quốc ủng hộ các bên ở Myanmar thúc đẩy hòa bình và hòa giải thông qua đàm phán hòa bình.

Chủ tịch Trung Quốc ủng hộ Myanmar thúc đẩy hòa giải thông qua hòa đàm

Chủ tịch Trung Quốc ủng hộ Myanmar thúc đẩy hòa giải thông qua hòa đàm

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing ngày 16/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi hai bên tiếp tục trấn áp nạn cờ bạc trực tuyến, lừa đảo viễn thông và buôn lậu ma túy; khẳng định Trung Quốc ủng hộ các bên ở Myanmar thúc đẩy hòa bình và hòa giải thông qua đàm phán hòa bình.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ