Saudi Arabia và Ấn Độ hợp tác để trở thành các cường quốc năng lượng

“Saudi Arabia và Ấn Độ đang đặt mục tiêu trở thành cường quốc năng lượng của thế giới, sau khi hai nước tăng cường hợp tác trên lĩnh vực năng lượng”, đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ấn Độ Raj Kumar Singh bên lề Tuần lễ Khí hậu Trung Đông - Bắc Phi đang diễn ra tại Saudi Arabia.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ấn Độ Raj Kumar Singh và người đồng cấp phía Saudi Arabia (Ảnh: India Times)

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ấn Độ đánh giá cao về năng lực sản xuất năng lượng sạch của Ấn Độ, khả năng tiếp cận nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào cũng như năng lực tài chính của Saudi Arabia; ông Raj Kumar Singh cho biết thêm, việc kết nối mạng lưới điện sẽ hỗ trợ chia sẻ năng lượng hai nước trong thời gian cao điểm và trong tình huống khẩn cấp; ngoài ra, nhờ các mạng lưới năng lượng liên kết với nhau, yêu cầu xây dựng kho lưu trữ và nguồn năng lượng của mỗi quốc gia sẽ giảm đáng kể, giúp giảm giá bán điện cho người tiêu dùng.

Còn theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia, hai nước đang tìm kiếm các biện pháp để tối đa hóa lợi ích của Bản ghi nhớ trong việc sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng điện và hydro xanh.

Ông Abdulaziz bin Salman khẳng định: “Chúng tôi có mục tiêu chung là trở thành nhà sản xuất lớn về điện xanh và hydro xanh”.

Các hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và tương tác giữa doanh nghiệp Saudi Arabia và Ấn Độ sẽ được tiến hành để thiết lập chuỗi cung ứng và giá trị hoàn chỉnh trong lĩnh vực năng lượng của mỗi nước.

Trước đó, trong chuyến thăm Ấn Độ của Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman (tháng 9/2023), hai nước đã ký gần 50 thỏa thuận trên hàng loạt các lĩnh vực như: an ninh năng lượng, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, y tế, an ninh lương thực, văn hóa và các vấn đề phúc lợi cộng đồng.