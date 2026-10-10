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Saudi Arabia và Yemen kêu gọi Liên Hợp Quốc hành động chống lại lực lượng Houthi

Thứ Bảy, 07:09, 10/10/2026
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VOV.VN - Ngày 9/10, Saudi Arabia và chính phủ Yemen được quốc tế công nhận đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động chống lại lực lượng Houthi, trong bối cảnh Houthi tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia, cũng như cuộc xung đột tại Yemen tiếp tục leo thang.

Đại diện của Saudi Arabia tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Abdulaziz Al-Wasil cho biết, lực lượng Houthi ngày càng nhắm mục tiêu vào dân thường, tuyển mộ trẻ em và đe dọa hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ và eo biển Bab Al-Mandab.

saudi arabia va yemen keu goi lien hop quoc hanh dong chong lai luc luong houthi hinh anh 1
Lực lượng Houthi trên đường hướng tới Sanaa, Yemen, ngày 12/9/2026, sau khi lực lượng này kiểm soát thành phố cảng Mokha ở phía nam Biển Đỏ. Ảnh: AP

Đại sứ Abdulaziz Al-Wasil lên án các cuộc tấn công “trắng trợn” vào các sân bay của Saudi Arabia, tuyên bố Saudi Arabia sẽ “không cho phép Yemen trở thành nơi xuất phát cho các mối đe dọa đến an ninh hoặc tự do hàng hải của nước này”.

Trong khi đó Đại diện của Yemen tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi khẳng định, mối đe dọa từ Houthi không còn là vấn đề nội bộ của Yemen, kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có những biện pháp “quyết đoán và thiết thực” để cắt đứt nguồn tài trợ, vũ khí và công nghệ cho nhóm này.

Đại sứ Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi cho biết thêm, chỉ riêng trong tháng 9, hơn 100 trẻ em đã thiệt mạng, cáo buộc lực lượng Houthi tấn công các trường học và khu chợ, khiến hơn 200.000 người phải di dời.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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