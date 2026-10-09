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Houthi tấn công sân bay quốc tế tại Saudi Arabia, 3 người thiệt mạng

Thứ Sáu, 18:02, 09/10/2026
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VOV.VN - Giới chức Saudi Arabia hôm 9/10 xác nhận có 3 công dân nước này thiệt mạng trong loạt cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen, nhắm vào sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh chiều 8/10.

 

Cơ quan Hàng không Dân dụng Saudi Arabia cho biết toàn bộ 3 người thiệt mạng đều là công dân Saudi Arabia, trong đó có 1 phi công. Về thiệt hại vật chất, các cuộc tấn công của Houthi còn khiến ít nhất 1 máy bay bị hư hại. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập.

houthi tan cong san bay quoc te tai saudi arabia, 3 nguoi thiet mang hinh anh 1
Cột khói bốc lên cao tại sân bay Riyadh sau vụ tấn công bằng tên lửa. Ảnh chụp từ clip RT

Trước đó, Houthi tuyên bố đã phát động 3 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo trong ngày 7/10 nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Houthi khẳng định các đòn tấn công đã đánh trúng và thiệt hại nặng nề cho sân bay.

Truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ dữ dội phát ra từ bên trong sân bay King Khalid, sau các đòn tập kích của Houthi chiều qua. Một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh một máy bay của hãng hàng không Saudi Arabia bị hư hại nghiêm trọng.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Houthi tấn công các sân bay của Saudi Arabia. Hôm 6/10, nhóm này cũng tập kích vào sân bay King Khalid và sân bay Abha ở phía Nam Saudi Arabia, khiến ít nhất 3 người chết và 36 người bị thương. Hoạt động leo thang quân sự của Houthi nhắm vào các sân bay ở Saudi Arabia, đang gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế.

Dữ liệu hàng không FlightAware công bố sáng nay cho biết sau loạt cuộc tập kích của Houthi, ít nhất 275 chuyến bay đến và đi từ sân bay King Khalid trong ngày 7/10 đã bị hủy, chiếm 40% tổng số chuyến bay đến và 30% số chuyến bay khởi hành, bị hủy bỏ trong ngày. Không chỉ có vậy, 2 hãng hàng không quốc tế là Lufthansa và Air India, đã quyết định tạm thời hoạt động bay đến Riyadh. Một số chuyên gia khu vực cảnh báo, nếu hoạt động tấn công của Houthi còn tiếp diễn, có thể có thêm nhiều hãng hàng không quốc tế khác phải dừng bay đến Saudi Arabia.

Bá Thi/VOV-Cairo
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