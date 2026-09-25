Séc thử “lá chắn” UAV từ bài học trực tiếp trên chiến trường Ukraine

Video do quân đội Séc công bố cho thấy các binh sĩ vận hành và điều khiển UAV trong cuộc diễn tập “Drone Shield 2026”.

Quân đội Séc đang thử nghiệm các công nghệ chống máy bay không người lái (UAV) mới trong khuôn khổ cuộc diễn tập Drone Shield 2026, diễn ra từ ngày 21-30/9 tại khu vực huấn luyện Březina. Khoảng 600 binh sĩ và 100 thiết bị thuộc Lực lượng vũ trang Séc đang tham gia cuộc thử nghiệm này, nhằm đánh giá các công nghệ đối phó với những mối đe dọa từ UAV - đang được phát triển và cải tiến nhanh chóng.

Cuộc thử nghiệm tập trung vào các công nghệ có thể cải thiện khả năng của quân đội Séc trong việc phát hiện, nhận dạng và vô hiệu hóa các hệ thống UAV cỡ nhỏ. Các kịch bản diễn tập được rút ra trực tiếp từ những bài học kinh nghiệm trong cuộc chiến ở Ukraine, nơi chiến tranh điện tử, các hệ thống tự động và máy bay không người lái trang bị công nghệ góc nhìn thứ nhất (UAV FPV) giá rẻ ngày càng phát triển, làm thay đổi các hoạt động quân sự ở cấp độ chiến thuật.

Drone Shield 2026 cũng cung cấp môi trường thử nghiệm cho các công nghệ được phát triển bởi các công ty dân sự, tổ chức nghiên cứu và chuyên gia quân sự trước khi Lực lượng Vũ trang Séc quyết định có đưa chúng vào sử dụng trong hoạt động thực tế hay không.

Một trong những mục tiêu chính là thử nghiệm các biện pháp phòng thủ chống lại UAV FPV, bao gồm cả các hệ thống được điều khiển thông qua cáp quang. UAV điều khiển bằng cáp quang đã trở thành một thách thức đặc biệt vì chúng không phụ thuộc vào liên kết điều khiển tần số vô tuyến thông thường khi hoạt động. Điều này khiến cho việc gây nhiễu điện tử truyền thống kém hiệu quả hơn so với gây nhiễu bằng sóng vô tuyến.

Như vậy, cuộc thử nghiệm của lực lượng Séc không chỉ giới hạn ở chiến tranh điện tử. Các đơn vị sẽ đánh giá sự kết hợp giữa các hệ thống phát hiện, biện pháp đối phó và cung cấp các công nghệ khác khi nỗ lực gián đoạn liên kết vô tuyến của UAV không đủ hiệu quả.

Lực lượng vũ trang Séc cũng đang nghiên cứu các hệ thống tự hành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo liên quan đến hoạt động của UAV. Mục tiêu là xác định các công nghệ có thể hoạt động hiệu quả trong điều kiện chiến trường thực tế, thay vì đánh giá từng sản phẩm riêng lẻ.

Drone Shield 2026 diễn ra trong bối cảnh các quốc gia Trung Âu đang mở rộng năng lực chống UAV của riêng mình. Đồng thời, chính phủ các nước châu Âu ngày càng nhận thấy “mối đe dọa lớn nhất” từ Nga, khi đó không còn là một cuộc tấn công thông thường, mà là một chiến dịch quân sự có thể ảnh hưởng tới các đồng minh của Ukraine và làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây khi cuộc chiến kéo dài.

Các nước châu Âu nghi ngờ Moscow đứng sau hàng loạt hành động phá hoại trong những tháng gần đây, bao gồm cả các vụ xâm nhập bằng UAV, nhằm gây áp lực lên các đồng minh của Kiev - điều mà Điện Kremlin đã kịch liệt phủ nhận.