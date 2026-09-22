Ukraine trình làng UAV Zorelit v5 đánh chặn Shahed phản lực

Công ty Vluchnyk của Ukraine vừa công bố mẫu máy bay không người lái (UAV) đánh chặn mới mang tên Zorelit v5, được phát triển để đối phó các UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực. Theo nhà sản xuất, Zorelit v5 có thể đạt tốc độ tối đa 416 km/h và đánh chặn mục tiêu ngay trên đường bay.

UAV Zorelit v5 của Ukraine. Ảnh: Vluchnyk

Zorelit v5 có tầm hoạt động tối đa khoảng 47 km cho mỗi lần sạc. Khi bay ở tốc độ hành trình 200 km/h, UAV có thể hoạt động trong khoảng 17 phút. Mẫu UAV này được thiết kế để mang tải trọng từ 300 đến 600 gram. Bộ thiết bị tiêu chuẩn của Zorelit v5 gồm cụm camera gắn trên giá ổn định, mô-đun liên lạc ELRS với nhiều tùy chọn băng tần 150, 340, 500, 620, 750, 915 MHz và 2,4 GHz, cùng một số chuẩn liên kết khác.

UAV cũng được trang bị bộ phát video VTX hoạt động trong dải tần 4.990-6.100 MHz, công suất 2,5 W và ăng-ten phân cực tròn RHCP. Ngoài ra, Zorelit v5 có bảng kích hoạt cho phép kích nổ từ xa, đi kèm chốt an toàn vật lý.

Khả năng đánh chặn UAV phản lực

Theo Vluchnyk, Zorelit v5 được thiết kế để đánh chặn nhiều loại UAV ngay trên đường bay, trong đó có các UAV trinh sát và một số dòng UAV tấn công của Nga.

Các mục tiêu mà nhà sản xuất cho biết Zorelit v5 có thể đối phó gồm UAV Gerbera, có tốc độ hành trình khoảng 140 km/h; Geran-2, khoảng 185 km/h; UAV phản lực Geran-3, khoảng 300 km/h; và Geran-4, có tốc độ hành trình từ 320 đến 350 km/h.

Zorelit v5 được phát triển dựa trên mẫu Zorelit v4 trước đó. Theo nhà sản xuất, Zorelit v4 đã được triển khai nhiều lần trong thực chiến, được đưa vào biên chế và đã được cấp Mã số kho NATO (NSN). Nhiều giải pháp kỹ thuật trên phiên bản mới được kế thừa từ những kinh nghiệm rút ra trong quá trình Zorelit v4 tham gia các nhiệm vụ chiến đấu.

Tích hợp dẫn đường tự động và AI

Zorelit v5 có thể được trang bị thêm mô-đun cho phép điều khiển từ xa qua Internet, truyền đồng thời lệnh điều khiển và hình ảnh video.

Phiên bản cấu hình AI được bổ sung khả năng hỗ trợ phát hiện và bám bắt mục tiêu bằng camera ảnh nhiệt, đồng thời có chế độ tự động dẫn đường ở chặng cuối khi UAV tiếp cận mục tiêu.

Hệ thống cũng hỗ trợ khả năng tự động bay tới khu vực mục tiêu dựa trên dữ liệu từ nền tảng bản đồ SkyMap.

Hiện Zorelit v5 đã có thể được đặt hàng thông qua các hợp đồng trực tiếp với các đơn vị quân đội Ukraine. UAV này đồng thời đang trong quá trình hoàn tất thủ tục mã hóa, sau đó có thể được đặt mua thông qua chương trình eBaly.

Các UAV đánh chặn tốc độ cao đang dần trở thành một hướng phát triển riêng trong hệ thống phòng thủ chống UAV của Ukraine.

Cuối tháng 8, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiếp nhận mẫu UAV đánh chặn phản lực sản xuất trong nước đầu tiên mang tên Alexa Spatium, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu kích thước nhỏ trên không, mặt đất và mặt nước.