Séc và Anh tăng cường hợp tác năng lượng hạt nhân

Biên bản ghi nhớ này nêu rõ các bên tham gia sẽ thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp, cùng nhau tận dụng năng lực hạt nhân dân sự sẵn có nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ Lò phản ứng kiểu modul nhỏ (SMR), tối ưu hóa cơ hội nội địa hóa chuỗi cung ứng để hỗ trợ triển khai hiệu quả và tối đa hóa lợi ích công nghiệp chung cho quốc gia.

Thủ tướng Séc Petr Fiala và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng hạt nhân.

Các bên tham gia cũng dự định tìm hiểu các cơ hội trong các lĩnh vực khác của hạt nhân dân sự và nhận thức được lợi ích của việc triển khai Lò phản ứng kiểu modul nhỏ (SMR) hàng loạt nhằm tối đa hóa hiệu quả, chi phí, đồng thời sẵn sàng tìm hiểu, mở rộng sự liên kết giữa các chương trình tương ứng để tối ưu hóa hoạt động, bao gồm cả việc hợp tác với các đối tác lớn hơn hoặc trong việc lựa chọn công nghệ.

Năm ngoái, Tập đoàn năng lượng ČEZ của Cộng hòa Séc đã mua 20% cổ phần của Rolls-Royce SMR có trụ sở tại Anh, công nghệ của công ty này được cho là phù hợp nhất cho lò phản ứng modul nhỏ (SMR) trong tương lai tại Cộng hòa Séc. Thủ tướng Cộng hòa Séc Fiala nhấn mạnh năng lượng hạt nhân có tiềm năng to lớn trong những năm tới. Sự hợp tác giữa tập đoàn năng lượng nhà nước (ČEZ) và Rolls-Royce trong phát triển và sản xuất các lò phản ứng modul nhỏ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế, việc làm của Séc và Anh đồng thời giúp Cộng hòa Séc đảm bảo an ninh năng lượng cho tương lai.

Thủ tướng Anh Starmer vui mừng cho rằng hợp tác với các đối tác Séc về các lò phản ứng modul nhỏ, cũng góp phần hỗ trợ ngành kỹ thuật Anh, củng cố nền tảng công nghiệp và đưa Vương quốc Anh vào vị thế dẫn đầu trong việc xuất khẩu các công nghệ của tương lai.

Lò phản ứng kiểu modul nhỏ (SMR) là lò phản ứng nước áp suất thấp, sẽ cung cấp điện năng cơ bản ổn định trong ít nhất 60 năm. Theo một số báo cáo, 90% lò phản ứng loại này- có kích thước khoảng 16 mét x 4 mét - được chế tạo tại chỗ, tối ưu hóa tiến độ thi công và giúp giảm đáng kể rủi ro dự án.