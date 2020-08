Số ca mắc Covid-19 tại Australia tiếp tục lập đỉnh mới

Mặc dù đã áp dụng tình trạng thảm họa và lệnh giới nghiêm để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhưng số ca mắc Covid-19 mới tại bang Victoria của Australia ngày hôm nay (5/8) đã tiếp tục lập kỷ lục mới. Trong 24 giờ qua, bang Victoria đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay, với 725 ca mắc mới và 15 trường hợp tử vong.

Bảng thông báo lệnh giới nghiêm có hiệu lực tại bang Victoria. Ảnh: Andrew Henshaw.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân tử vong có một trường hợp chỉ hơn 30 tuổi. Trước đó vào ngày 30/7 vừa qua, bang này từng ghi nhận 723 ca mắc mới và 13 nạn nhân tử vong trong một ngày.

Từ ngày 2/8, bang Victoria áp dụng tình trạng thảm họa và lệnh giới nghiêm vào ban đêm để ngăn chặn dịch bệnh, đồng thời áp dụng mức phạt tối đa lên đến 20.000 AUD đối với những người vi phạm các quy định kiểm dịch mới. Tuy nhiên, có vẻ như bang này sẽ cần nhiều thời gian mới có thể khống chế được sự lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, dư luận cho rằng có khả năng bang Victoria sẽ thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm dịch trong những ngày sắp tới.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nguy hiểm tại bang Victoria và có khả năng bùng phát tại các bang lân cận, ngày hôm nay bang Queensland thông báo bang này sẽ đóng cửa biên giới với bang New South Wales và Lãnh thổ thủ đô từ thứ Bảy tới (8/8).

Chính quyền bang Queensland khẳng định hiện tại không phải là thời điểm để đi du lịch và vấn đề sức khỏe của người dân là ưu tiên hàng đầu. Quyết định mới này được đưa ra trong bối cảnh chỉ trong 7 ngày qua bang Queensland ghi nhận 11 ca mắc Covid-19 và 5 trường hợp phải nhập viện trong khi bang này không có ca lây nhiễm cộng đồng trong hơn 2 tháng trước đó. Ngoài ra đã có một số người dân của bang này khai báo không trung thực khi nhập cảnh khiến dịch bẹnh lây lan trong cộng đồng.

Còn tại bang lớn nhất Australia là New South Wales, hôm nay (5/8) bang này có thêm 12 ca mắc mới, trong đó 10 ca lây nhiễm trong cộng đồng, 1 trường hợp chưa rõ nguyên nhân và một ca bệnh từ nước ngoài trở về. Để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 từ bang Victoria, hôm nay, bang New South Wales cũng yêu cầu những người vừa trở về từ bang Victoria phải cách ly trong khách sạn và tự chi trả cho việc cách ly. Tính đến sáng 5/8, Australia đã có gần 19.500 ca nhiễm và 247 trường hợp tử vong do Covid-19./.