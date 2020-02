Số ca nhiễm mới covid-19 tăng gần 10 lần: WHO thận trọng khi dự báo

Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm qua (12/2) đã chứng kiến số ca nhiễm mới dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona mới (covid-19) tăng gấp gần 10 lần so với 1 ngày trước đó, 14.840 trường hợp, trong khi số ca tử vong mới cũng tăng 250% lên 242. Tuy nhiên, theo chính quyền tỉnh, sự đột biến này một phần là do sự thay đổi trong phương pháp tính số ca nhiễm. Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và giới chuyên gia vẫn thận trọng khi đưa ra các dự báo.

Trong khi cả số ca nhiễm và số ca tử vong do covid-19 đều tăng đột biến ở Trung Quốc, WHO và giới chuyên gia vẫn thận trọng khi đưa ra các dự báo. Ảnh minh họa: Reuters

Hãng tin Bloomberg dẫn lời Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết, họ đã đã tiến hành rà soát các trường hợp nghi nhiễm nhưng chưa được xác nhận trong quá khứ và thay đổi dữ liệu của cơ quan để bao gồm thêm các trường hợp được chuẩn đoán lâm sàng trong số liệu hàng ngày. Trong số gần 15.000 ca nhiễm mới, có hơn 13.000 trường hợp là được bổ sung vào danh sách theo cách này. Chính quyền Hồ Bắc giải thích, việc đưa các bệnh nhân được chuẩn đón lâm sàng vào danh sách ca nhiễm mới là để cho những người này dễ dàng được tiếp nhận và điều trị sớm.

Số ca nhiễm tăng vọt được công bố một ngày sau khi Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy số ca nhiễm mới trong ngày 11/2 ở mức thấp nhất trong vòng 2 tuần.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 12/2 tỏ ra thận trọng khi cho rằng hiện còn quá sớm để dự đoán dịch bệnh đang ở giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay giai đoạn cuối: “Số lượng các trường hợp mới được xác nhận tại Trung Quốc vẫn ổn định trong tuần qua. Tuy nhiên, cần thận trọng khi đưa ra bất kỳ dự báo nào. Bởi dịch bệnh vẫn có thể diễn biến theo bất kỳ hướng nào”.

Tới nay, 99.9% số ca tử vong được xác nhận trên thế giới đều là ở Trung Quốc đại lục, nơi đầu tiên bùng phát dịch bệnh hồi cuối năm 2019 vừa qua tại tỉnh miền Trung Vũ Hán. Ngoài Trung Quốc đại lục, tới nay chỉ có Philippines và Đặc khu hành chính Hong Kong xác nhận các trường hợp tử vong do covid-19 và cả 2 trường hợp tử vong tại đây đều là công dân Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, tình hình vẫn diễn biến nghiêm trọng trên du tàu Diamond Princess, bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản từ hôm 3/2. Tới nay đã có 218 người trên tổng số 3.700 hành khách trên tàu chuẩn đoán dương tính với chủng virus corona mới.

Diễn biến khó lường của dịch bệnh đã khiến Liên minh châu Âu lo ngại khi có tới 16 ca nhiễm bệnh được xác nhận tại Đức và 11 ca tại Pháp. Các Bộ trưởng Y tế Liên minh châu Âu hôm nay (13/2) họp khẩn tại Brussels để thảo luận về vấn đề này.

Trước những dự báo cho rằng dịch bệnh sẽ đạt đỉnh từ nay đế giữa hoặc cuối tháng 2 trước khi đi xuống, chuyên gia Dale Fisher, Chủ tịch Mạng lưới Cảnh báo và Ứng phó Bùng phát dịch Toàn cầu cảnh báo dịch bệnh có thể mới đạt đỉnh nơi bùng phát đầu tiên là Trung Quốc, nhưng chỉ mới bắt đầu bùng phát trên quy mô toàn cầu: “Với những gì chúng ta đang chứng kiến, dự báo đó có thể đúng. Tuy nhiên, dịch bệnh đã lan sang nhiều nơi khác và đang tiến triển thành bùng phát dịch. Tại Singapore, dịch bệnh chỉ mới bắt đầu bùng phát”.

Dịch bệnh hay sự lo ngại của cộng đồng quốc tế về mức độ lây truyền của covid-19 hôm qua đã khiến các nhà tổ chức Triển lãm điện thoại di động quốc tế tại Barcelona phải quyết định hủy bỏ sự kiện được trông chờ nhất trong năm dự kiến từ ngày 24 - 27/2. Sự kiện hàng năm này thu hút hơn 110.000 khách tham quan, mang lại doanh thu gần 500 triệu USD và tạo ra 14.000 việc làm cho thành phố lớn thứ 2 Tây Ban Nha. Trước đó cùng ngày, Liên đoàn ô tô quốc tế cũng thông báo hoãn Giải đua xe Công thức 1 Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 19/4 tại Thượng Hải, theo yêu cầu của ban tổ chức giải đua và cơ quan thể thao Trung Quốc.

Cơ quan hàng không dân dụng Trung Quốc hôm qua kêu gọi các nước dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với công dân nước này, đồng thời cảnh báo những hệ lụy đối với lĩnh vực hàng không và nền kinh tế toàn cầu. Trước đó, nhiều nước như Mỹ và Australia đã quyết định “đóng cửa” đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc đại lục./.