Số người chết trong vụ sập khách sạn cách ly ở Trung Quốc tăng lên 20

Số liệu thống kê vừa công bố sáng nay (10/3) cho thấy, vụ sập khách sạn được dùng để cách ly, theo dõi các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đến nay đã làm 20 người thiệt mạng, hiện vẫn còn 10 người bị vùi trong đống đổ nát.

Ông Thượng Dũng, Thứ trưởng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc. Ảnh: SCIO.

Trong một thông báo mới nhất vừa đưa ra, ông Thượng Dũng, Thứ trưởng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết, tính đến 9h sáng 10/03 (giờ địa phương), trong số 71 người có mặt tại khách sạn Hân Giai tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến vào thời điểm khách sạn này bị sập, hiện đã có 61 người được đưa ra, trong đó có 20 người thiệt mạng, 41 người bị thương, vẫn còn 10 người chưa được tìm thấy.

Cũng theo quan chức này, đây là một vụ việc liên quan đến an toàn sản xuất. Khách sạn này đã vi phạm pháp luật trong quá trình xây dựng, nhiều lần sửa chữa trái quy định. Vụ việc cũng cho thấy những lỗ hổng và khiếm khuyết trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn sản xuất tại địa phương.

Ông Thượng Dũng khẳng định, đây là "bài học phải trả bằng máu". Sau khi công tác cứu hộ hoàn tất, các cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra toàn diện vụ việc và xử lý nghiêm theo luật định.

Được biết, vụ sập khách sạn xảy ra tối hôm 7/3 vừa qua. Khách sạn bị sập chỉ vài phút sau khi nhân viên thi công báo với chủ tòa nhà về tình trạng biến dạng của cột nhà. Trong số 71 người bị kẹt trong tòa nhà có 58 người thuộc diện cách ly do có tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, song tất cả họ đã được xác nhận âm tính với virus SARS-CoV-2./.