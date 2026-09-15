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Số người “sống trọn một thế kỷ” tại Nhật Bản đạt mức kỷ lục

Thứ Ba, 19:05, 15/09/2026
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VOV.VN - Số người từ 100 tuổi trở lên tại Nhật Bản tăng năm thứ 56 liên tiếp, lần đầu tiên vượt mốc 100.000 người.

Nhật Bản lần đầu có hơn 100.000 người từ 100 tuổi trở lên

Theo số liệu Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 15/9, nước này hiện có 107.677 người từ 100 tuổi trở lên tính tới ngày 1/9 vừa qua, tăng 7.914 người so với năm trước và là mức cao kỷ lục.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu số liệu này được thống kê vào năm 1963, số người ở nhóm tuổi này vượt mốc 100.000. Về giới, phụ nữ chiếm áp đảo với 94.298 người, tương đương 87,6% tổng số người, và gấp 7 lần số nam giới ở độ tuổi trên 100 tuổi. Tính trung bình, cứ mỗi 1 triệu dân, Nhật Bản có 875 người từ 100 tuổi trở lên trên.

Số người sống đến tuổi 100 tại Nhật Bản đã tăng nhanh qua các thập niên. Năm 1963, cả nước chỉ có 153 người từ 100 tuổi trở lên. Con số này vượt 1.000 vào năm 1981, chạm mốc 10.000 vào năm 1998, tăng nhanh lên 50.000 vào năm 2012 và đạt 90.000 vào năm 2022.

Trong năm tài khóa 2026 (tính từ tháng 4/2026 đến tháng 3/2027), 54.294 người Nhật đã hoặc sẽ tròn 100 tuổi, tăng 1.984 người so với năm trước. Số lượng kỷ lục người trên 100 tuổi đã góp phần giúp tuổi thọ trung bình của người Nhật thường xuyên ở hàng cao nhất thế giới, với 87,33 tuổi đối với nữ và 81,35 tuổi đối với nam vào năm 2025.

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Người cao tuổi nhất Nhật Bản, bà Fuyo Kishimoto (ở chính giữa) 114 tuổi chụp ảnh cùng người thân tại Kyoto - nguồn Kyodo

Sự phân bố không đồng đều giữa các địa phương

Số liệu thống kê cho thấy một xu hướng đáng chú ý là tỷ lệ người sống đến 100 tuổi cao hơn tại nhiều địa phương ngoài các trung tâm đô thị lớn. Shimane, Kochi và Tottori dẫn đầu cả nước, trong khi các tỉnh có mức độ đô thị hóa cao như Saitama, Aichi và Osaka nằm ở nhóm cuối.

Cụ thể, Shimane đứng đầu với tỷ lệ 186,65 người từ 100 tuổi trở lên trên 100.000 dân, tiếp tục giữ vị trí này năm thứ 14 liên tiếp. Xếp sau là Kochi với 169,52 người và Tottori với 152,48 người. Ở chiều ngược lại, Saitama có tỷ lệ thấp nhất, 51,27 người trên 100.000 dân, tiếp đến là Aichi với 57,79 người và Osaka với 60,06 người.

Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Kenichiro Ueno cho rằng việc ngày càng nhiều người sống lâu và duy trì hoạt động là một tín hiệu tích cực. Một trong những yếu tố dẫn tới hiện tượng này là những tiến bộ trong y học hiện đại. Tuy nhiên, sự gia tăng tuổi thọ cũng đặt ra thách thức đối với Nhật Bản trong việc duy trì hệ thống an sinh xã hội. Ngoài ra, dân số già hóa cùng tỷ lệ sinh thấp khiến Nhật Bản phải đối mặt với thiếu hụt nguồn nhân lực trong nhiều ngành nghề.

Bí quyết sống thọ của người Nhật

Tại Nhật Bản, tuổi thọ cao không đồng nghĩa với việc rút khỏi các hoạt động xã hội. Tại thành phố Nakatsu, tỉnh Oita, ông Toichi Tamai, 100 tuổi, vẫn duy trì hoạt động làm đồ thủ công. Ông Tamai từng làm nghề chăn nuôi bò sữa trước khi chuyển giao công việc cho con trai khi khoảng 50 tuổi. Sau đó, ông bắt đầu công việc chế tác các món đồ thủ công và thường xuyên tặng các sản phẩm mình làm ra cho những người tròn 100 tuổi thông qua chính quyền thành phố. Đối với nhiều người cao tuổi tại Nhật Bản, bí quyết để sống lâu là "làm việc mỗi ngày với niềm vui và sự tử tế”.

Một trường hợp khác là ông Kokichi Akuzawa, 103 tuổi, ở thành phố Maebashi, tỉnh Gunma. Dù đã ngoài 100 tuổi, ông vẫn duy trì sở thích leo núi. Ở tuổi 102, ông Akuzawa đã chinh phục núi Phú Sĩ - ngọn núi cao nhất Nhật Bản, và được Kỷ lục Thế giới Guinness ghi nhận là người cao tuổi nhất từng lên tới đỉnh núi này. Tính đến nay, ông đã leo Phú Sĩ 11 lần.

Không chỉ leo núi, ông Akuzawa còn dạy vẽ tình nguyện tại nhà và tại một cơ sở chăm sóc ban ngày. Theo gia đình, ông đã trở thành hình mẫu đối với nhiều người theo học, thậm chí một số người tham gia lớp học còn ít tuổi hơn ông.

Từ chế tác đồ thủ công, làm tình nguyện đến leo núi, những hoạt động này cho thấy một bộ phận người cao tuổi Nhật Bản dù sở hữu tuổi thọ cao, nhưng không đánh mất sự tự lập hay tách biệt với cộng đồng. Đây cũng là khía cạnh ngày càng được chú ý khi nhiều quốc gia đang bước vào giai đoạn đối mặt với quá trình già hóa dân số, đó là làm thế nào để những năm sống thọ đi cùng với chất lượng cuộc sống không suy giảm và người già không phải là gánh nặng của người trẻ, cũng như xã hội.

Quốc Khánh/VOV1
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