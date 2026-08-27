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Các nhà khoa học tìm ra giờ ăn sáng tốt nhất cho tuổi thọ

Thứ Năm, 11:33, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

Những lời khuyên về bữa sáng thường chú trọng ăn gì, nhưng nghiên cứu cho thấy ăn sáng vào thời điểm nào cũng có thể liên quan đến sức khỏe và tuổi thọ.

Ăn sáng 7 - 8 giờ có lợi nhất trong nghiên cứu về tuổi thọ

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa European Journal of Clinical Nutrition đã phát hiện giờ ăn sáng tốt nhất cho tuổi thọ.

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Nên ăn sáng vào thời điểm nào? (Ảnh minh họa AI)

Các nhà khoa học từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) đã phân tích dữ liệu của 31.044 người tham gia từ 40 tuổi trở lên từ Khảo sát Khám phá Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ giai đoạn 1999 - 2018. Những người tham gia báo cáo về các thực phẩm tiêu thụ hằng ngày, gồm cả thời điểm các bữa ăn.

Khung giờ 7-8h sáng được xem là thời điểm ăn sáng có lợi nhất trong nghiên cứu về tuổi thọ.

Nhóm nghiên cứu đã đối chiếu các dữ liệu này với hồ sơ tử vong được ghi nhận cho đến cuối năm 2019. Trong thời gian theo dõi đã có 7.129 người tử vong, trong đó 2.259 trường hợp tử vong do bệnh tim mạch.

Kết quả đã phát hiện ra rằng:

Theo ScienceAlert, khung giờ 7-8h sáng sáng được xem là thời điểm ăn sáng có lợi nhất trong nghiên cứu về tuổi thọ. So với nhóm ăn sáng trong khung giờ này:

Ăn sáng từ 8-10h có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 10%. 

Ăn sáng từ 10-12h có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 19%. 

Ăn sáng sau 12h có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 29%, đồng thời nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn 46%.

Không chỉ ăn sáng, giờ ăn tối cũng đáng chú ý

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy ăn tối sau nửa đêm làm tăng 27% nguy cơ tử vong sớm so với ăn tối trước 19h.

Tác giả chính, tiến sĩ Zhilei Shan, giáo sư về dinh dưỡng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung, giải thích rằng việc ăn quá muộn có thể làm rối loạn nhịp sinh học và quá trình trao đổi chất.

Ông cho biết: Ăn sáng muộn hoặc ăn tối quá khuya có thể góp phần gây lệch pha nhịp sinh học và rối loạn chuyển hóa, bao gồm suy giảm khả năng chuyển hóa lipid và glucose.

Các nhà nghiên cứu giải thích: Ăn sáng muộn hơn hoặc ăn tối muộn vào ban đêm có thể góp phần gây ra sự lệch nhịp sinh học và rối loạn chuyển hóa, bao gồm cả sự suy giảm chuyển hóa lipid và glucose.

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Nhịn ăn sáng và những hệ lụy nguy hiểm đến não bộ, tim mạch và dạ dày

VOV.VN - Nhiều người lầm tưởng rằng nhịn ăn sáng chỉ đơn giản là khiến bụng đói một chút vào buổi sáng sớm và có thể "bù đắp" lại vào bữa trưa hay bữa tối. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược khi thói quen tai hại này đang âm thầm tàn phá cơ thể bạn từ sâu bên trong, gieo rắc mầm mống bệnh nguy hiểm.

Theo Thiên Lan/Thanh niên
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