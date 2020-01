Sợ vạ lây, Israel nói “không dính dáng” đến cái chết của Tướng Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo nội các của ông không nên liên quan quá sâu vào vụ Mỹ giết chết Tướng Iran Qassem Soleimani do lo ngại Tel Aviv có thể bị kéo vào cuộc xung đột đang leo thang giữa Washington và Tehran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

"Cái chết của Tướng Soleimani không phải là việc của Israel mà là việc của Mỹ, Chúng ta không liên quan đến và không nên bị kéo vào việc này", ông Netanyahu nhận định trong cuộc họp nội các ngày 6/1.

Thủ tướng Israel cũng yêu cầu các Bộ trưởng tránh phát biểu trên truyền thông về vụ không kích sân bay Baghdad hôm 3/1 để không khiến dư luận cho rằng Israel có "dính dáng" đến vụ việc này.

Giám đốc lực lượng tình báo Mossad tái khẳng định rằng khả năng về một tấn công trả đũa là rất thấp bởi "Israel không dính dáng đến vụ việc này" và Iran sẽ chỉ bắt đầu kế hoạch đáp trả sau khi kết thúc đám tang của Tướng Soleimani.

Thái độ "im hơi lặng tiếng" của ông Netanyahu là một diễn biến đáng chú ý bởi Thủ tướng Israel từng không ít lần "cổ vũ" cho một cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Trước đó, Thủ tướng Netanyahu từng hối thúc Mỹ và các đồng minh Trung Đông của Washington kiếm cớ gây chiến với Iran sau khi Tổng thống Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt một loạt lệnh trừng phạt lên chính phủ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tuy nhiên, việc Mỹ giết chết chỉ huy quân sự Soleimani dường như là một sự kiện không chỉ "đụng chạm" đến Iran mà còn cả lực lượng Hezbollah - lực lượng bán quân sự dòng Shia ở Lebanon - điều mà Israel lo ngại có thể khiến lực lượng này tấn công Israel như những cuộc giao chiến từng xảy ra năm 2006.