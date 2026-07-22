English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Số vụ bắt giữ người nhập cư tại Mỹ tăng cao nhất trong nhiều năm

Thứ Tư, 11:31, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) vừa công bố số liệu mới về hoạt động thực thi luật nhập cư sau gần 3 tháng trì hoãn. Báo cáo cho thấy số vụ bắt giữ người nhập cư của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021.

 

Theo số liệu của Bộ An ninh nội địa Mỹ, trung bình mỗi ngày trong tháng 6 có hơn 1.300 người được đưa vào các cơ sở giam giữ sau khi bị các nhân viên của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ bắt giữ, tăng 32% so với tháng 4 - tháng đầu tiên Bộ trưởng An ninh nội địa Markwayne Mullin đảm nhiệm cương vị mới. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2021 và cho thấy quy mô thực thi luật nhập cư trong nội địa nước Mỹ đang tiếp tục được mở rộng.

Thực tế trên phản ánh việc chính quyền Mỹ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch siết chặt nhập cư trên toàn quốc. 

so vu bat giu nguoi nhap cu tai my tang cao nhat trong nhieu nam hinh anh 1
Người nhập cư vào Mỹ. Ảnh: AP.

Báo cáo cũng cho thấy tổng số người bị giam giữ đã tăng trở lại sau khi từng sụt giảm hồi đầu năm. Đáng chú ý, 37% số người đang bị ICE giam giữ sau các vụ bắt giữ không có tiền án hoặc tiền sự, tăng mạnh so với mức 6% vào tháng 1/2025. Trong khi đó, tốc độ trục xuất không tăng tương ứng, khiến số người bị giam giữ tiếp tục tích lũy trong hệ thống.

Phản hồi về số liệu trên, người phát ngôn DHS khẳng định cơ quan này đang thực hiện đúng cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc ưu tiên bắt giữ và trục xuất những người nhập cư phạm tội. Theo DHS, phần lớn các trường hợp bị ICE bắt giữ vẫn là những người đã bị buộc tội hoặc kết án hình sự.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh ICE tiếp tục chịu sức ép sau hai vụ nổ súng gây chết người tại các bang Texas và Maine gần đây, làm dấy lên những câu hỏi về quy trình thực thi pháp luật và trách nhiệm giải trình của lực lượng này. Trước những chỉ trích, Nhà Trắng cho biết ICE sẽ yêu cầu các nhân viên ghi hình toàn bộ các cuộc dừng xe bằng ít nhất một camera gắn trên người nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thực thi luật nhập cư.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Latvia thông qua luật nhập cư mới, siết chặt kiểm soát người nước ngoài
Latvia thông qua luật nhập cư mới, siết chặt kiểm soát người nước ngoài

VOV.VN - Quốc hội Latvia ngày 12/6 đã thông qua lần cuối dự luật nhập cư mới, theo đó tăng cường đáng kể các biện pháp kiểm soát nhập cư và sửa đổi quy định về nhập cảnh, cư trú đối với công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Latvia thông qua luật nhập cư mới, siết chặt kiểm soát người nước ngoài

Latvia thông qua luật nhập cư mới, siết chặt kiểm soát người nước ngoài

VOV.VN - Quốc hội Latvia ngày 12/6 đã thông qua lần cuối dự luật nhập cư mới, theo đó tăng cường đáng kể các biện pháp kiểm soát nhập cư và sửa đổi quy định về nhập cảnh, cư trú đối với công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Australia tiết lộ các ngành nghề ưu tiên người nhập cư
Australia tiết lộ các ngành nghề ưu tiên người nhập cư

VOV.VN - Số người nhập cư đến Australia đang giảm mạnh. Tuy nhiên, Chính phủ Australia cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm lượng người nhập cư, làm dấy lên dự báo rằng chính sách nhập cư của nước này sẽ tiếp tục được siết chặt trong thời gian tới và chỉ tập trung ưu tiên những lao động có kỹ năng mà nền kinh tế đang cần.

Australia tiết lộ các ngành nghề ưu tiên người nhập cư

Australia tiết lộ các ngành nghề ưu tiên người nhập cư

VOV.VN - Số người nhập cư đến Australia đang giảm mạnh. Tuy nhiên, Chính phủ Australia cho biết sẽ tiếp tục cắt giảm lượng người nhập cư, làm dấy lên dự báo rằng chính sách nhập cư của nước này sẽ tiếp tục được siết chặt trong thời gian tới và chỉ tập trung ưu tiên những lao động có kỹ năng mà nền kinh tế đang cần.

Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài
Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài

Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài

Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài

Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ