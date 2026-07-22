Số vụ bắt giữ người nhập cư tại Mỹ tăng cao nhất trong nhiều năm

Theo số liệu của Bộ An ninh nội địa Mỹ, trung bình mỗi ngày trong tháng 6 có hơn 1.300 người được đưa vào các cơ sở giam giữ sau khi bị các nhân viên của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ bắt giữ, tăng 32% so với tháng 4 - tháng đầu tiên Bộ trưởng An ninh nội địa Markwayne Mullin đảm nhiệm cương vị mới. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2021 và cho thấy quy mô thực thi luật nhập cư trong nội địa nước Mỹ đang tiếp tục được mở rộng.

Thực tế trên phản ánh việc chính quyền Mỹ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch siết chặt nhập cư trên toàn quốc.

Người nhập cư vào Mỹ. Ảnh: AP.

Báo cáo cũng cho thấy tổng số người bị giam giữ đã tăng trở lại sau khi từng sụt giảm hồi đầu năm. Đáng chú ý, 37% số người đang bị ICE giam giữ sau các vụ bắt giữ không có tiền án hoặc tiền sự, tăng mạnh so với mức 6% vào tháng 1/2025. Trong khi đó, tốc độ trục xuất không tăng tương ứng, khiến số người bị giam giữ tiếp tục tích lũy trong hệ thống.

Phản hồi về số liệu trên, người phát ngôn DHS khẳng định cơ quan này đang thực hiện đúng cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc ưu tiên bắt giữ và trục xuất những người nhập cư phạm tội. Theo DHS, phần lớn các trường hợp bị ICE bắt giữ vẫn là những người đã bị buộc tội hoặc kết án hình sự.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh ICE tiếp tục chịu sức ép sau hai vụ nổ súng gây chết người tại các bang Texas và Maine gần đây, làm dấy lên những câu hỏi về quy trình thực thi pháp luật và trách nhiệm giải trình của lực lượng này. Trước những chỉ trích, Nhà Trắng cho biết ICE sẽ yêu cầu các nhân viên ghi hình toàn bộ các cuộc dừng xe bằng ít nhất một camera gắn trên người nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động thực thi luật nhập cư.