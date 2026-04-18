中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cuba thông qua nghị định về nhập cư cho các nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài

Thứ Bảy, 15:11, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

Hội đồng Nhà nước Cuba tại phiên họp thường kỳ ngày 17/4 đã thông qua Nghị định luật về Tình trạng Nhập cư cho Nhà đầu tư và Doanh nghiệp là công dân Cuba cư trú ở nước ngoài, một trong những biện pháp nhằm thu hút nguồn lực tài chính ở nước ngoài bên cạnh nguồn nội lực.

Một công nhân đi ngang qua con tàu chở container tại Cảng Mariel, Mariel, Cuba, ngày 10/5/2018. Ảnh: Reuters

Văn bản pháp luật này phù hợp với các biện pháp đã được Chính phủ Cuba phê duyệt liên quan đến sự tham gia của công dân Cuba cư trú ở nước ngoài trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau.

Trước đó, Chính phủ Cuba cũng đã công bố hàng loạt biện pháp mang tính cải cách nền kinh tế, như cho phép khu vực tư nhân tham gia vào việc thương mại các sản phẩm nông nghiệp.

Theo đó, người nông dân độc lập, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ và người lao động được tự do thương mại sản phẩm một cách trực tiếp nằm trong khung giá trần được quy định.

Bên cạnh đó, nhằm vực dậy nền kinh tế trong tình trạng khủng hoảng hiện nay, Cuba cũng lần đầu tiên cho phép thành lập các liên doanh giữa các thực thể nhà nước và tư nhân và cho phép các công ty tư nhân nhập khẩu nhiên liệu trực tiếp, sau khi chấm dứt độc quyền Nhà nước trong lĩnh vực này.

Ông Trump không phản đối tàu dầu Nga cung cấp nhiên liệu cho Cuba

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “không thấy vấn đề gì” với việc một tàu chở dầu của Nga đang ngoài khơi Cuba và tiến vào đảo quốc này để cung cấp nhiên liệu, trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng do các biện pháp cấm vận nguồn cung dầu của Mỹ. 

Theo Việt Hùng/TTXVN
Tag: Cuba nhập cư Cuba nhà đầu tư Cuba ở nước ngoài
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng
Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

VOV.VN - Nền kinh tế Cuba đang rơi vào trạng thái tê liệt khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng. Trong đó ngành du lịch, vốn đóng góp tới 10% thu nhập ngoại tệ vào năm 2024 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

Không có điện hay nhiên liệu, các điểm du lịch hàng đầu của Cuba vắng lặng

VOV.VN - Nền kinh tế Cuba đang rơi vào trạng thái tê liệt khi các lệnh trừng phạt mới của Mỹ cắt đứt hoàn toàn nguồn cung năng lượng. Trong đó ngành du lịch, vốn đóng góp tới 10% thu nhập ngoại tệ vào năm 2024 cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ
Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết đối thoại với Mỹ là khả thi nhưng khó khăn do căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa hai nước.

Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết đối thoại với Mỹ là khả thi nhưng khó khăn do căng thẳng kéo dài nhiều năm giữa hai nước.

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ
Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ.

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ

Chủ tịch Cuba khẳng định không từ chức trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel khẳng định sẽ không từ chức trước sức ép từ Mỹ, đồng thời sẵn sàng đối thoại và thảo luận bất kỳ chủ đề nào với Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ